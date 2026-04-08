Угода з Іраном передбачає, що він ніколи не володітиме ядерною зброєю, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що умовою миру є повна відмова Ірану від ядерної зброї.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вони знають, що ця домовленість означає, що вони ніколи, ніколи не володітимуть ядерною зброєю. Згідно з умовами, будь-які ядерні матеріали, які вони мають... будуть вилучені. І матеріали, яких вони не повинні мати, будуть вилучені", - зазначив міністр війни.

"Президент (Трамп. - Ред.) чітко заявляв із самого початку: іранської ядерної зброї не буде. Крапка", - додав Гегсет.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Трамп сказав, що США та Іран продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів.

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