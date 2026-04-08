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Новини Ядерна програма Ірану Операція США проти Ірану
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Угода з Іраном передбачає, що він ніколи не володітиме ядерною зброєю, - Гегсет

Основний пункт угоди США та Ірану: заява Гегсета

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що умовою миру є повна відмова Ірану від ядерної зброї.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вони знають, що ця домовленість означає, що вони ніколи, ніколи не володітимуть ядерною зброєю. Згідно з умовами, будь-які ядерні матеріали, які вони мають... будуть вилучені. І матеріали, яких вони не повинні мати, будуть вилучені", - зазначив міністр війни.

"Президент (Трамп. - Ред.) чітко заявляв із самого початку: іранської ядерної зброї не буде. Крапка", - додав Гегсет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іранські ЗМІ пишуть про зрив режиму припинення вогню Штатами: атаковано НПЗ Ірану. ВIДЕО

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
  • Трамп сказав, що США та Іран продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів.

Читайте: Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Автор: 

Іран (3595) ядерна зброя (1300) Гегсет Піт (152)
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Топ коментарі
+9
а ось їм папір на якому цей договір підписати
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08.04.2026 16:54 Відповісти
+7
ТАК ЦЕ БУЛО ВЖЕ - цю угоду розірвав сам Трамп в перший свій термін. Маразматики
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08.04.2026 16:10 Відповісти
+6
Іран вже 40р каже шо він до ядерки ні - ні а сам клепає
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08.04.2026 16:11 Відповісти

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