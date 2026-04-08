Угода з Іраном передбачає, що він ніколи не володітиме ядерною зброєю, - Гегсет
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що умовою миру є повна відмова Ірану від ядерної зброї.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вони знають, що ця домовленість означає, що вони ніколи, ніколи не володітимуть ядерною зброєю. Згідно з умовами, будь-які ядерні матеріали, які вони мають... будуть вилучені. І матеріали, яких вони не повинні мати, будуть вилучені", - зазначив міністр війни.
"Президент (Трамп. - Ред.) чітко заявляв із самого початку: іранської ядерної зброї не буде. Крапка", - додав Гегсет.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
- Трамп сказав, що США та Іран продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів.
Топ коментарі
+9 violator
показати весь коментар08.04.2026 16:54 Відповісти Посилання
+7 Михайло Иляш
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+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар08.04.2026 16:11 Відповісти Посилання
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