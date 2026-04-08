РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12860 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 291 26

Иран заявил о риске срыва договоренностей о прекращении огня

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

Иран заявил о риске выхода из режима прекращения огня в случае продолжения атак Израиля по территории Ливана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях иранских агентств Tasnim и Press TV со ссылкой на источники в Тегеране.

Власти Ирана подчеркивают, что договоренность о двухнедельном перемирии должна распространяться на все направления конфликта. Речь идет не только об отношениях с США, но и о действиях Израиля в регионе, в частности на ливанском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Тегерана по поводу перемирия

Иранская сторона заявляет, что любые удары союзников США расцениваются как нарушение договоренностей. В Тегеране подчеркивают, что прекращение огня должно быть полным и одновременным на всех фронтах.

По информации источников, иранские военные уже определяют потенциальные цели для возможных ответных ударов. Это стало реакцией на серию атак Израиля по территории Ливана.

"Израиль будет наказан за нарушение режима прекращения огня", — заявили на государственном телевидении Ирана.

Тегеран также предупреждает, что дальнейшая эскалация может привести к срыву договоренностей и возвращению к активным боевым действиям.

Инцидент на острове Лаван и реакция сторон

Отдельно Иран сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иранские СМИ утверждают, что к удару причастны США и Израиль.

По предварительным данным, на объекте возник пожар. В настоящее время спасательные службы работают над ликвидацией его последствий.

В Тегеране назвали этот инцидент нарушением перемирия. 

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив. 
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Автор: 

Израиль (2196) Ливан (132) атака (1254)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Казалось бы - при чем тут Ливан и Хезболла. Ну вообще ни разу не палятся.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:54 Ответить
+1
Де Ліван і де Іран
показать весь комментарий
08.04.2026 18:59 Ответить
+1
Зараз аятоли трохи від пилу відтрусяться, пісок з вух повигрібають і знову за своє візьмуться. А все тому що режим не може не воювати і кошмарити сусідів. Бо це весь сенс його існування. Те ж саме з рашистами. Скільки б ви не домовлялися, московські людоїди не перестануть їсти людей і тр***ти дітей
показать весь комментарий
08.04.2026 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Мені цікаво - у Ірану є якісь договори, у військово-політичній сфері, з Ліваном, і тим більше, з "Хезболлою"? Чи вони подібні до "договорів" РФ, з Кримом, "ЛНР", і "ДНР"?...
показать весь комментарий
08.04.2026 19:07 Ответить
Ізраїль потрібно жорстко попередити що зрив пртптнення вогню буде мати наслідки для Ізраїлю
показать весь комментарий
08.04.2026 19:22 Ответить
Ізраїльська авантюра вже коштувала світу дуже дорого і за це має бути покарання - визгання окупованих Ізраїлем територій територією Палестинської держави!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:25 Ответить
Ти хоч одного палестинця вживу бачив, захисник?
показать весь комментарий
08.04.2026 19:27 Ответить
Я бачив ціни на заправках які взлетіли через ізраїльську тваринну ненависть до палестинців та іранців.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:30 Ответить
Та я знаю. Ти ще про воду забув. Яку в будинку нагло випили. Продовжуй в тому ж дусі.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:34 Ответить
Ізраїль отримає санкції від Європи і не тільки. Ця війна ще вилізе Ізраїлю боком. Влаштовувати війни та геноциди в 21 столітті безкарно не вийде!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:37 Ответить
Хочім лозунгав ісчьо!!!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:39 Ответить
Ізраїль має відшкодувати шкоду і втрати спричинені війною та геноцидом в Лівані. Хай бере приклад з Німеччини!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:40 Ответить
Первый же кого он бы увидел - снял бы с него часы, отобрал телефон - а самого жалостливого палестин-ферштеера утащил в подземные катакомбы чтобы получить за него выкуп. Все любители палестинцев если удастся выбраться оттуда - целуют ноги израильскому солдату, потом всю жизнь носят кипу даже в душе - ну и обрезание сразу же конечно. Потому что в окружении "сионистской военщины" шансы выжить крайне велики, в отличии от нахождения среди свободолюбивого народа Палестины
показать весь комментарий
08.04.2026 19:44 Ответить
Палестинці і ізраїльтяни нащадки однієї людини, все що ви пишете про палестинців пишіть і про ізраїльтян.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:48 Ответить
Нащадком тої однієї ж людини є й ти. Хоча ти, скоріше, нащадок якогось невимерлого неандертальця.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:54 Ответить
Менше пафосу, не всі люди пішли від Авраама але всі євреї та араби.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:57 Ответить
Вообще все равно - кто чей наследник. Я сужу не по национальности - а по поступкам. Среди граждан Израиля есть много и арабов-мусульман, и христиан-друзов - и это примерные граждане, которые в том числе и мужественно воюют в составе ЦАХАЛ. А взамен государство Израиль обеспечивает им максимальный уровень жизни, права человека, соблюдение их законных прав и так далее - тогда как многие жители Сектора Газа и Западного Берега готовы жить как скоты - лишь бы Израилю сделать хуже, а в идеале чтобы его вообще не существовало - и тогда они зайдут на территорию бывшего Израиля и превратят его в тот же Сектор Газа. Если бы весь Сектор Газа куда то отселить и ту территорию отдать Израилю - там через 5 лет был бы рай на земле - курортная зона, пальмы, отели, поля и леса - вместо этого там клоака которая пытается все вокруг превратить в такое же. Именно чтобы этого не случилось и воюют жители Израиля. Как украинцы воюют чтобы не превратиться в россию.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:59 Ответить
А який стосунок має Ліван і "Хезболла", до конфлікту між Ізраїлем та Іраном? Є якісь обумовленості? Наприклад, договір про дружбу, взаємодопомогу (включаючи і військову), між Іраном, та Ліваном, з "Хезболлою"? Чи, може, це питання піднімалося Іраном, перед укладенням вчорашнього перемир'я?
показать весь комментарий
08.04.2026 19:29 Ответить
Я не хочу розбиратись, достатньо того що Ізраїль влаштовує геноцид в Ливані і зриває мирні угоди!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:33 Ответить
Ти, часом, не кацап? Бо тільки вони так кажуть - "ничево не знаю и знать не хачу, но далжно быть так, как я считаю правильным...".
Я вивчав міжнародне публічне право. Тут обговорюються питання, які прямо цього стосуються. А ти "не хочеш розбираться...". Як тебе розуміть?
показать весь комментарий
08.04.2026 19:39 Ответить
Ну значить не тільки вони так кажуть. Ізраїль поставив світ на межу ядерної війни двічи, провокуя США на бойові дії проти Ірану і обидва рази програв. Прийшов час зупинити Ізраїль!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:43 Ответить
Слухай! А який сенс мені, полемізувать навіть не з дилетантом, у області міжнародного права, а з "УПЕРТЮХОМ", який нічого не знає, і знать не хоче?
Ходи здоров!
показать весь комментарий
08.04.2026 19:54 Ответить
А Ізраїль та США розв'язали дві війни відповідно до міжнародного права?
показать весь комментарий
08.04.2026 19:58 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Вот ради этого и затевался весь кипиш. Потому что есть такая поговорка - "тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками". Большинство жителей Ближнего Востока - что арабы, что персы - они кинестетики. Их пока не ********* - они не понимают. Израиль сколько раз проводил профилактические мероприятия с занесением выговора в грудную клетку - в конце концов до большинства соседей дошло. Египер, Сирия и Иордания не поняли - им в 1973 году объяснили доходчиво - и как бабка пошептала. В итоге на Египетско-Израильской границе КПП через которые ездят туристы из Шарм-эль-Шейха на Мертвое море, а на границе Египта и Сектора Газа - полноценные фортификационные сооружения - чтобы не дай бог братья по вере не проникли.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:49 Ответить
Этот придурок оживил уже почти мертвый иран
показать весь комментарий
08.04.2026 19:26 Ответить
Чекаємо на заборону Іраном спротиву України проти кацапів. Вони це внесуть в умови перемир'я.
показать весь комментарий
08.04.2026 19:29 Ответить
 
 