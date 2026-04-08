Иран заявил о риске срыва договоренностей о прекращении огня

Иран заявил о риске выхода из режима прекращения огня в случае продолжения атак Израиля по территории Ливана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях иранских агентств Tasnim и Press TV со ссылкой на источники в Тегеране.

Власти Ирана подчеркивают, что договоренность о двухнедельном перемирии должна распространяться на все направления конфликта. Речь идет не только об отношениях с США, но и о действиях Израиля в регионе, в частности на ливанском направлении.

Позиция Тегерана по поводу перемирия

Иранская сторона заявляет, что любые удары союзников США расцениваются как нарушение договоренностей. В Тегеране подчеркивают, что прекращение огня должно быть полным и одновременным на всех фронтах.

По информации источников, иранские военные уже определяют потенциальные цели для возможных ответных ударов. Это стало реакцией на серию атак Израиля по территории Ливана.

"Израиль будет наказан за нарушение режима прекращения огня", — заявили на государственном телевидении Ирана.

Тегеран также предупреждает, что дальнейшая эскалация может привести к срыву договоренностей и возвращению к активным боевым действиям.

Инцидент на острове Лаван и реакция сторон

Отдельно Иран сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иранские СМИ утверждают, что к удару причастны США и Израиль.

По предварительным данным, на объекте возник пожар. В настоящее время спасательные службы работают над ликвидацией его последствий.

В Тегеране назвали этот инцидент нарушением перемирия.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

