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Новости Видео Удар Израиля по Ирану
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Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану. ВИДЕО

Израиль нанес серию массированных ударов по территории Ливана, в частности по Бейруту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ, Армия обороны Израиля поразила около 100 целей в столице, долине Бекаа и на юге страны.

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Отмечается, что эскалации предшествовала атака на иранский нефтеперерабатывающий завод, после чего Тегеран начал ответные удары.

В то же время Иран продолжает блокировать Ормузский пролив. ВМС страны предупредили, что будут атаковать суда, которые попытаются пройти без разрешения.

По данным The Wall Street Journal, контроль над проливом остается одним из ключевых условий Тегерана для завершения войны.

Кадры последствий ударов сняли местные жители.

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Иран (3046) Ливан (143) ракеты (4046) атака (1746) Тегеран (19) Ормузский пролив (182)
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Топ комментарии
+7
Як казав мій колишній підлеглий Абу Алі з ліванського міста Тріполі- Я спеціально купив квартиру в християнському районі бо Ізраіль такі райони не обстрілює.- Так, Ізраіль лупить виключно по розташуваннях Хезболли. А хезболісти ховаються на своїх вулицях. Ну й ще по стратегічних об'єктах як то мости чи аеропорт. До речі, місцеві християни звичайно не в захваті від бомбардувань, але невдоволені тим чому ніколи не добивають Хесболу. Бо вони впевнені що США та Ізраіль мають всі сили покінчити з нею остаточно.
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08.04.2026 18:23 Ответить
+5
Цензор діє в інтересах справедливості, а справедливість не залежить від етнічних обставин. Шукай сіоністів десь всебе в Думі.
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08.04.2026 18:26 Ответить
+4
Заробив пару копійок він ісламістів?
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08.04.2026 18:24 Ответить

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