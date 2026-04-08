Израиль нанес удары по Бейруту и Ливану. ВИДЕО

Израиль нанес серию массированных ударов по территории Ливана, в частности по Бейруту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ, Армия обороны Израиля поразила около 100 целей в столице, долине Бекаа и на юге страны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что эскалации предшествовала атака на иранский нефтеперерабатывающий завод, после чего Тегеран начал ответные удары.

В то же время Иран продолжает блокировать Ормузский пролив. ВМС страны предупредили, что будут атаковать суда, которые попытаются пройти без разрешения.

По данным The Wall Street Journal, контроль над проливом остается одним из ключевых условий Тегерана для завершения войны.

Кадры последствий ударов сняли местные жители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иранские СМИ пишут о срыве режима прекращения огня США: атакован НПЗ Ирана. ВИДЕО

Читайте также: США и Израиль атаковали промышленные объекты в Иране, - СМИ