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Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану. ВIДЕО
Ізраїль завдав серії масштабних ударів по території Лівану, зокрема по Бейруту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю уразила близько 100 цілей у столиці, долині Бекаа та на півдні країни.
Зазначається, що ескалації передувала атака на іранський нафтопереробний завод, після чого Тегеран розпочав відповідні удари.
Водночас Іран продовжує блокування Ормузької протоки. ВМС країни попередили, що атакуватимуть судна, які намагатимуться пройти без дозволу.
За даними The Wall Street Journal, контроль над протокою залишається однією з ключових умов Тегерана для завершення війни.
Кадри наслідків ударів зафільмували місцеві жителі.
Топ коментарі
+7 Дужан Міхал
показати весь коментар08.04.2026 18:23 Відповісти Посилання
+5 Дужан Міхал
показати весь коментар08.04.2026 18:26 Відповісти Посилання
+4 Ласковый щупчик
показати весь коментар08.04.2026 18:24 Відповісти Посилання
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