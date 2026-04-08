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Новини Відео Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль завдав ударів по Бейруту та Лівану. ВIДЕО

Ізраїль завдав серії масштабних ударів по території Лівану, зокрема по Бейруту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю уразила близько 100 цілей у столиці, долині Бекаа та на півдні країни.

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Зазначається, що ескалації передувала атака на іранський нафтопереробний завод, після чого Тегеран розпочав відповідні удари.

Водночас Іран продовжує блокування Ормузької протоки. ВМС країни попередили, що атакуватимуть судна, які намагатимуться пройти без дозволу.

За даними The Wall Street Journal, контроль над протокою залишається однією з ключових умов Тегерана для завершення війни.

Кадри наслідків ударів зафільмували місцеві жителі.

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Іран (3595) Ліван (144) ракети (4505) атака (1818) Тегеран (31) Ормузька протока (261)
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Топ коментарі
+7
Як казав мій колишній підлеглий Абу Алі з ліванського міста Тріполі- Я спеціально купив квартиру в християнському районі бо Ізраіль такі райони не обстрілює.- Так, Ізраіль лупить виключно по розташуваннях Хезболли. А хезболісти ховаються на своїх вулицях. Ну й ще по стратегічних об'єктах як то мости чи аеропорт. До речі, місцеві християни звичайно не в захваті від бомбардувань, але невдоволені тим чому ніколи не добивають Хесболу. Бо вони впевнені що США та Ізраіль мають всі сили покінчити з нею остаточно.
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08.04.2026 18:23 Відповісти
+5
Цензор діє в інтересах справедливості, а справедливість не залежить від етнічних обставин. Шукай сіоністів десь всебе в Думі.
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08.04.2026 18:26 Відповісти
+4
Заробив пару копійок він ісламістів?
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08.04.2026 18:24 Відповісти

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