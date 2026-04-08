Іран заявив про ризик зриву домовленостей щодо припинення вогню

Іран заявив про ризик виходу з режиму припинення вогню у разі продовження атак Ізраїлю по території Лівану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях іранських агентств Tasnim і Press TV з посиланням на джерела в Тегерані.

У владі Ірану наголошують, що домовленість про двотижневе перемир’я має поширюватися на всі напрямки конфлікту. Йдеться не лише про відносини зі США, а й про дії Ізраїлю в регіоні, зокрема на ліванському напрямку.

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Позиція Тегерана щодо перемир’я

Іранська сторона заявляє, що будь-які удари союзників США розцінюються як порушення домовленостей. У Тегерані підкреслюють, що припинення вогню має бути повним і одночасним на всіх фронтах.

За інформацією джерел, іранські військові вже визначають потенційні цілі для можливих ударів у відповідь. Це стало реакцією на серію атак Ізраїлю по території Лівану.

"Ізраїль буде покараний за порушення режиму припинення вогню", — заявили на державному телебаченні Ірану.

Тегеран також попереджає, що подальша ескалація може призвести до зриву домовленостей і повернення до активних бойових дій.

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Інцидент на острові Лаван і реакція сторін

Окремо Іран повідомив про атаку на нафтопереробний завод на острові Лаван. Іранські медіа стверджують, що до удару причетні США та Ізраїль.

За попередніми даними, на об’єкті виникла пожежа. Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією її наслідків.

У Тегерані назвали цей інцидент порушенням перемир’я.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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