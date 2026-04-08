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Новини Операція США проти Ірану
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Іран заявив про ризик зриву домовленостей щодо припинення вогню

Іран заявив, що може вийти з режиму припинення вогню

Іран заявив про ризик виходу з режиму припинення вогню у разі продовження атак Ізраїлю по території Лівану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях іранських агентств Tasnim і Press TV з посиланням на джерела в Тегерані.

У владі Ірану наголошують, що домовленість про двотижневе перемир’я має поширюватися на всі напрямки конфлікту. Йдеться не лише про відносини зі США, а й про дії Ізраїлю в регіоні, зокрема на ліванському напрямку.

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Позиція Тегерана щодо перемир’я

Іранська сторона заявляє, що будь-які удари союзників США розцінюються як порушення домовленостей. У Тегерані підкреслюють, що припинення вогню має бути повним і одночасним на всіх фронтах.

За інформацією джерел, іранські військові вже визначають потенційні цілі для можливих ударів у відповідь. Це стало реакцією на серію атак Ізраїлю по території Лівану.

"Ізраїль буде покараний за порушення режиму припинення вогню", — заявили на державному телебаченні Ірану.

Тегеран також попереджає, що подальша ескалація може призвести до зриву домовленостей і повернення до активних бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Інцидент на острові Лаван і реакція сторін

Окремо Іран повідомив про атаку на нафтопереробний завод на острові Лаван. Іранські медіа стверджують, що до удару причетні США та Ізраїль.

За попередніми даними, на об’єкті виникла пожежа. Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією її наслідків.

У Тегерані назвали цей інцидент порушенням перемир’я. 

Читайте також: Угода з Іраном передбачає, що він ніколи не володітиме ядерною зброєю, - Гегсет

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.
  • Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку. 
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Дивіться також: Іранські ЗМІ пишуть про зрив режиму припинення вогню Штатами: атаковано НПЗ Ірану. ВIДЕО

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Ізраїль (1999) Ліван (144) атака (1818)
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Топ коментарі
+8
Казалось бы - при чем тут Ливан и Хезболла. Ну вообще ни разу не палятся.
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08.04.2026 18:54 Відповісти
+6
Зараз аятоли трохи від пилу відтрусяться, пісок з вух повигрібають і знову за своє візьмуться. А все тому що режим не може не воювати і кошмарити сусідів. Бо це весь сенс його існування. Те ж саме з рашистами. Скільки б ви не домовлялися, московські людоїди не перестануть їсти людей і тр***ти дітей
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08.04.2026 19:10 Відповісти
+6
Вообще все равно - кто чей наследник. Я сужу не по национальности - а по поступкам. Среди граждан Израиля есть много и арабов-мусульман, и христиан-друзов - и это примерные граждане, которые в том числе и мужественно воюют в составе ЦАХАЛ. А взамен государство Израиль обеспечивает им максимальный уровень жизни, права человека, соблюдение их законных прав и так далее - тогда как многие жители Сектора Газа и Западного Берега готовы жить как скоты - лишь бы Израилю сделать хуже, а в идеале чтобы его вообще не существовало - и тогда они зайдут на территорию бывшего Израиля и превратят его в тот же Сектор Газа. Если бы весь Сектор Газа куда то отселить и ту территорию отдать Израилю - там через 5 лет был бы рай на земле - курортная зона, пальмы, отели, поля и леса - вместо этого там клоака которая пытается все вокруг превратить в такое же. Именно чтобы этого не случилось и воюют жители Израиля. Как украинцы воюют чтобы не превратиться в россию.
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08.04.2026 19:59 Відповісти

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