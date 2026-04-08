Іран знову заблокував Ормузьку протоку через удари Ізраїлю
Іран зупинив судноплавство через Ормузьку протоку після масованих авіаударів Ізраїлю по об'єктах у Лівані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euronews.
Рішення Тегерана фактично блокує морський рух у регіоні, ставлячи під загрозу нещодавню угоду про двотижневе перемир’я між Іраном та США, яке передбачало відновлення судноплавства для стабілізації світових цін на енергоносії.
Масштабний удар Ізраїлю по Лівану
Ізраїльські військові заявили про найбільший скоординований удар у поточній війні. Протягом десяти хвилин було уражено понад 100 цілей угруповання "Хезболла" у Бейруті, на півдні Лівану та у долині Бекаа.
За даними ліванського Міністерства охорони здоров’я, загинули щонайменше 112 людей, ще 837 отримали поранення. Представники ЦАХАЛ стверджують, що атакували командні центри та ракетні установки бойовиків.
"Агресія проти Лівану – це агресія проти Ірану", – заявив командувач аерокосмічних сил КВІР генерал Сейєд Маджид Мусаві, попередивши про підготовку "жорсткої відповіді".
Своєю чергою, угруповання "Хезболла" зазначило, що надає посередникам шанс забезпечити перемир’я, але не вважає себе зобов’язаним дотримуватися домовленостей, оскільки Ізраїль продовжує атаки.
Крихке перемир’я між Іраном та США
- Нагадаємо, що у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я з Іраном. Ізраїль приєднався до цієї угоди, а за два тижні сторони мали остаточно закріпити мирні домовленості.
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