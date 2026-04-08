Трамп: З Іраном домовлятимуться Віткофф, Кушнер і, можливо, Венс

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між США та Іраном можуть відбутися вже найближчим часом у Пакистан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі для New York Post.

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За словами Трампа, переговори з представниками Ірану можуть розпочатися "дуже скоро". Він уточнив, що формат зустрічі передбачає безпосередній діалог сторін.

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Переговори можуть пройти в Ісламабаді

Американський лідер повідомив, що до переговорного процесу можуть долучитися ключові представники його команди. Серед них — Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Джей Ді Венс.

Водночас участь Венса залишається під питанням через безпекові ризики.

"У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді — можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки", — зазначив Трамп.

Пакистан запропонував провести саміт у столиці країни Ісламабаді вже найближчими днями. Ініціатива з’явилася після активної дипломатичної роботи між сторонами.

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Міжнародна підтримка перемир’я

Паралельно лідери десяти країн та Європейського союзу виступили зі спільною заявою щодо ситуації на Близькому Сході. Вони закликали всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню та перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Документ підтримали, зокрема, лідери Франція, Німеччина, Велика Британія, Канада та Японія.

Серед підписантів також — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Лідери привітали домовленість про двотижневе перемир’я між США та Іраном і подякували Пакистану та іншим партнерам за сприяння в досягненні цієї угоди.

Раніше Трамп заявив, що США погодилися тимчасово не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки на два тижні.

Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян, заявивши, що сприймає як "знак живої надії" оголошення про негайне двотижневе перемир’я на Близькому Сході.

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