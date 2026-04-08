Папа Римський назвав оголошене США та Іраном перемир’я "знаком живої надії"

Папа Римський Лев XIV наприкінці загальної аудієнції звернувся до вірян, заявивши, що сприймає як "знак живої надії" оголошення про негайне двотижневе перемир’я на Близькому Сході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

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"З огляду на останні години великого напруження на Близькому Сході та в усьому світі, я сприймаю з задоволенням і як знак живої надії оголошення про негайне двотижневе перемир’я", – сказав Папа перед завершенням зустрічі із паломниками у середу.

Папа Римський наголосив на переговорах

Понтифік заявив, що завершення війни можна досягти лише через повернення до перемовин.

"Закликаю супроводжувати цей період делікатної дипломатичної роботи молитвою, бажаючи, щоб готовність до діалогу стала засобом для вирішення інших конфліктних ситуацій у світі", – сказав Святіший Отець.

Папа Лев XIV також повторив запрошення на Молитовне чування, яке відбудеться у суботу.

"Поновлюю всім запрошення єднатися зі мною у Молитовному чуванні в намірі миру, яке ми звершимо тут, у базиліці Святого Петра, в суботу, 11 квітня", – сказав він.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази у перемовинах.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав це рішення.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкрив Ормузьку протоку.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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