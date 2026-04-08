Гегсет: Якщо Іран спробує використати перемир’я для перегрупування своїх сил, то США завдадуть удару

США завдадуть удару по Ірану у разі спроби Тегерану використати перемир’я для перегрупування своїх сил.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США стежать за діями Ірану

Гегсета запитали про ризики використання Іраном перемир’я для переозброєння, перегрупування та передислокації систем озброєння та засобів ППО. Він відповів, що Центральне командування США стежитиме за ситуацією і має кілька варіантів реагування.

"Чим більше Іран рухається, чим більше Іран переміщує сили, чим більше військ вони розміщують на місцях, тим легше їх нам уразити. Пам’ятайте, ми можемо спостерігати, ми можемо бачити... Тож якщо вони спробують змінити позиції, вони просто створюють для нас ідеальні військові цілі для удару, якщо приймуть неправильне рішення", - сказав шеф Пентагону.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Трамп сказав, що США та Іран продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів.

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