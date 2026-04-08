Хегсет: Если Иран попытается использовать перемирие для перегруппировки своих сил, то США нанесут удар

США нанесут удар по Ирану в случае попытки Тегерана использовать перемирие для перегруппировки своих сил.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время общения с журналистами, цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

США следят за действиями Ирана

Хегсета спросили о рисках использования Ираном перемирия для перевооружения, перегруппировки и передислокации систем вооружения и средств ПВО. Он ответил, что Центральное командование США будет следить за ситуацией и имеет несколько вариантов реагирования.

"Чем больше Иран движется, чем больше Иран перемещает силы, чем больше войск они размещают на местах, тем легче их нам поразить. Помните, мы можем наблюдать, мы можем видеть... Поэтому, если они попытаются изменить позиции, они просто создают для нас идеальные военные цели для удара, если примут неправильное решение", — сказал глава Пентагона.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

