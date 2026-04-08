Новости Операция США против Ирана
767 14

Хегсет: Если Иран попытается использовать перемирие для перегруппировки своих сил, то США нанесут удар

Министр обороны США Пит Хегсет

США нанесут удар по Ирану в случае попытки Тегерана использовать перемирие для перегруппировки своих сил.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время общения с журналистами, цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

США следят за действиями Ирана

Хегсета спросили о рисках использования Ираном перемирия для перевооружения, перегруппировки и передислокации систем вооружения и средств ПВО. Он ответил, что Центральное командование США будет следить за ситуацией и имеет несколько вариантов реагирования.

"Чем больше Иран движется, чем больше Иран перемещает силы, чем больше войск они размещают на местах, тем легче их нам поразить. Помните, мы можем наблюдать, мы можем видеть... Поэтому, если они попытаются изменить позиции, они просто создают для нас идеальные военные цели для удара, если примут неправильное решение", — сказал глава Пентагона.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
  • Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

Сказав алкаш та бабник
08.04.2026 17:19 Ответить
Що мене бентежить.
Воєнний... Ні, не так. Практичний, на полі бою, воєнний досвід ******** війни активно здобувають через своїх емісарів китайці, п/н корейці, кацапи, перси і інші хезболахи імперської спрямованості. І ми виходить якось їхні вчителі...?
А евро-культурний світ у якомусь ************* пройобі.
Ідеологія суспільства споживання, що вже майже 100-о стала домінуючою у «культурному світі» може призвести до знищення цього суспільства.
Якщо терміново не почати приймати міри.
08.04.2026 17:23 Ответить
Спочатку врятуй Україну, а вже потім займись порятунком Європи.
08.04.2026 17:38 Ответить
Вертухай з тюрми Гуантанамо.
08.04.2026 17:39 Ответить
...іран в любому випадку використає перемир'я саме для цього. Без варіантів...
08.04.2026 17:29 Ответить
Ходи й оглядайся - бо Трамп по тобі може швидше завдати удару
08.04.2026 17:36 Ответить
08.04.2026 17:39 Ответить
🤡🤡🤡
08.04.2026 17:39 Ответить
Хороший привід, розпочати війну, якщо у трампанутого таргани в голові забунтують. Тільки з місця рушник зрушив, одразу оголошують передислокацію та вогонь. Як і друг ху...ло навчав
08.04.2026 17:54 Ответить
Если мне не продадут "бомбастер" то я хз...(с) Дональд Трамп
08.04.2026 17:57 Ответить
Ну давай, давай. Скільки ви ще так будете гратися у перемир'я? І чим після цього готові будете пожертвувати? І - головне - хто з вами захоче про щось домовлятися?
08.04.2026 17:59 Ответить
Призупинення війни, в якій обидві сторони об'явили себе переможцями і при цьому бойові дії продовжуються.
Здається, такого світ (за всю свою довгу історію) ще не бачив.

Зупиніть Землю, я зійду! (с)
08.04.2026 18:15 Ответить
 
 