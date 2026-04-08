Папа Римский назвал объявленное США и Ираном перемирие "знаком живой надежды"

Папа Лев XIV приветствовал перемирие на Ближнем Востоке

Папа Римский Лев XIV в конце общей аудиенции обратился к верующим, заявив, что воспринимает объявление о немедленном двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке как "знак живой надежды".

"Учитывая последние часы большого напряжения на Ближнем Востоке и во всем мире, я воспринимаю с удовлетворением и как знак живой надежды объявление о немедленном двухнедельном перемирии", – сказал Папа перед завершением встречи с паломниками в среду.

Папа Римский сделал акцент на переговорах

Понтифик заявил, что завершение войны можно достичь только через возвращение к переговорам.

"Призываю сопровождать этот период деликатной дипломатической работы молитвой, желая, чтобы готовность к диалогу стала средством для разрешения других конфликтных ситуаций в мире", – сказал Святейший Отец.

Папа Лев XIV также повторил приглашение на молитвенное бдение, которое состоится в субботу.

"Вновь приглашаю всех присоединиться ко мне в молитвенном бдении в намерении мира, которое мы совершим здесь, в базилике Святого Петра, в субботу, 11 апреля", – сказал он.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы в переговорах.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал это решение.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открыл Ормузский пролив.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Папа запіздав - закінчилося перемир'я....
08.04.2026 19:40 Ответить
Ізраїль не дасть, оно йому не нада.
08.04.2026 19:44 Ответить
 
 