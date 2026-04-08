Трамп: С Ираном будут вести переговоры Уиткофф, Кушнер и, возможно, Венс
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между США и Ираном могут состояться уже в ближайшее время в Пакистане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии для New York Post.
По словам Трампа, переговоры с представителями Ирана могут начаться "очень скоро". Он уточнил, что формат встречи предполагает непосредственный диалог сторон.
Переговоры могут пройти в Исламабаде
Американский лидер сообщил, что к переговорному процессу могут присоединиться ключевые представители его команды. Среди них — Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джей Ди Венс.
В то же время участие Венса остается под вопросом из-за рисков для безопасности.
"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", — отметил Трамп.
Пакистан предложил провести саммит в столице страны Исламабаде уже в ближайшие дни. Инициатива появилась после активной дипломатической работы между сторонами.
Международная поддержка перемирия
Параллельно лидеры десяти стран и Европейского союза выступили с совместным заявлением относительно ситуации на Ближнем Востоке. Они призвали все стороны соблюдать режим прекращения огня и перейти к переговорам о долгосрочном мире.
Документ поддержали, в частности, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады и Японии.
Среди подписантов также — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.
Лидеры приветствовали договоренность о двухнедельном перемирии между США и Ираном и поблагодарили Пакистан и других партнеров за содействие в достижении этого соглашения.
- Ранее Трамп заявил, что США согласились временно не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива на две недели.
- Папа Римский Лев XIV обратился к верующим, заявив, что воспринимает как "знак живой надежды" объявление о немедленном двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БІБА І БОБА - ну тоді США торба. Вони там домовляться так що фарсі стане в США державною)))
Вітькофф і зятьков, уже принюхалися?!?!
Навіцо ці придворні посередники?
Натаньяху повинен сам домовлятися з Іраном.
Один раз повезло добряче виграти - бери гроші і забудь дорогу в казино. Якщо будеш грати далі - обов'язково програєш більше, ніж виграв.
В общем, с прекращением огня как обычно. Суть:
1) США и Иран при посредничестве Пакистана договорились о прекращении огня в том числе в Ливане (Пакистан это подтверждает).
2) Но Трамп не смог на этом настоять в разговоре с Нетаньяху, и Израиль продолжает бить по Ливану.
3) Теперь Иран ставит Штатам условие: или соблюдайте договоренности, или никакого перемирия не будет.