Трамп: С Ираном будут вести переговоры Уиткофф, Кушнер и, возможно, Венс

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между США и Ираном могут состояться уже в ближайшее время в Пакистане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии для New York Post.

По словам Трампа, переговоры с представителями Ирана могут начаться "очень скоро". Он уточнил, что формат встречи предполагает непосредственный диалог сторон.

Переговоры могут пройти в Исламабаде

Американский лидер сообщил, что к переговорному процессу могут присоединиться ключевые представители его команды. Среди них — Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джей Ди Венс.

В то же время участие Венса остается под вопросом из-за рисков для безопасности.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", — отметил Трамп.

Пакистан предложил провести саммит в столице страны Исламабаде уже в ближайшие дни. Инициатива появилась после активной дипломатической работы между сторонами.

Международная поддержка перемирия

Параллельно лидеры десяти стран и Европейского союза выступили с совместным заявлением относительно ситуации на Ближнем Востоке. Они призвали все стороны соблюдать режим прекращения огня и перейти к переговорам о долгосрочном мире.

Документ поддержали, в частности, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады и Японии.

Среди подписантов также — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Лидеры приветствовали договоренность о двухнедельном перемирии между США и Ираном и поблагодарили Пакистан и других партнеров за содействие в достижении этого соглашения.

Ранее Трамп заявил, что США согласились временно не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива на две недели.

Папа Римский Лев XIV обратился к верующим, заявив, что воспринимает как "знак живой надежды" объявление о немедленном двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке.

