Трамп: С Ираном будут вести переговоры Уиткофф, Кушнер и, возможно, Венс

Переговоры по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между США и Ираном могут состояться уже в ближайшее время в Пакистане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии для New York Post.

По словам Трампа, переговоры с представителями Ирана могут начаться "очень скоро". Он уточнил, что формат встречи предполагает непосредственный диалог сторон.

Переговоры могут пройти в Исламабаде

Американский лидер сообщил, что к переговорному процессу могут присоединиться ключевые представители его команды. Среди них — Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джей Ди Венс.

В то же время участие Венса остается под вопросом из-за рисков для безопасности.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", — отметил Трамп.

Пакистан предложил провести саммит в столице страны Исламабаде уже в ближайшие дни. Инициатива появилась после активной дипломатической работы между сторонами.

Международная поддержка перемирия

Параллельно лидеры десяти стран и Европейского союза выступили с совместным заявлением относительно ситуации на Ближнем Востоке. Они призвали все стороны соблюдать режим прекращения огня и перейти к переговорам о долгосрочном мире.

Документ поддержали, в частности, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады и Японии.

Среди подписантов также — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Лидеры приветствовали договоренность о двухнедельном перемирии между США и Ираном и поблагодарили Пакистан и других партнеров за содействие в достижении этого соглашения.

  • Ранее Трамп заявил, что США согласились временно не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива на две недели.
  • Папа Римский Лев XIV обратился к верующим, заявив, что воспринимает как "знак живой надежды" объявление о немедленном двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке.

АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХААХАХ

БІБА І БОБА - ну тоді США торба. Вони там домовляться так що фарсі стане в США державною)))
08.04.2026 20:04 Ответить
Тут трохи інша ситупція - два дебіла-справді сила, ну а три - то вже моща! Мо(с)ча в очі Трампу.
08.04.2026 20:14 Ответить
тут може бути ще інша ситуація. не поїде ж сам Чуб домовлятися з представниками рушників. навіть міністра Рубіо не пошле на такі зустрічі. спец представники - це саме той ранг. для більшої солідності можуть Венса теж відрядити. хоча не факт. завелика честь буде для не пойми кого від рушників. бо що той Пезешкіан президент чи міністр Аракчі, то вони ж там нічого самостійно не рішають. рішають там аятоли і КВІР.
08.04.2026 20:30 Ответить
та питання і не в них. в тій ситуації немає такого переговірника, щоб не завалив те діло. а діло дуже просте. змусити Іран відмовитись від виробництва ядерної зброї і всю їхню ядерну програму віддати під контроль МАГАТЕ. неможливо про таке домовитись. і не домовились раніше. ні Рубіо, ні ті спецпосланці. тому і лупанули Штати вогнем по рушниках. не факт, що зараз вони там про щось домовляться. хоча якщо в посередники набились Пакістан, Єгипет і Туреччина, то тоді надія є. бо коли був там у посередниках Оман, то це практично те саме. що і бульбофюрер у посередниках між нами і кацами... тобто не варіант. а от Пакістан і Туреччина там можуть порішати. побачимо.
08.04.2026 20:46 Ответить
А нас у черзі задвинули?
08.04.2026 20:04 Ответить
а тобі не терпиться сайтісь па сєрєдінє?
08.04.2026 20:09 Ответить
Він просто хоче знову печиво від США пожерти.
08.04.2026 20:17 Ответить
Я мрію щоб скінчилася війна, нашою Перемогою, й припинилися безглузді вбивства Української Нації.
08.04.2026 20:28 Ответить
Ні першого ні другого ти від Вітька з Кушнером та п*дара Венса не получиш
08.04.2026 20:40 Ответить
Ярбух фюр псіхоаналітик унд псіхопатологік
08.04.2026 20:07 Ответить
На манєже одні і тє же...
08.04.2026 20:07 Ответить
Потягнуло «духом Анкоріджа», як від ****** смердить??!?
Вітькофф і зятьков, уже принюхалися?!?!
08.04.2026 20:08 Ответить
Переговорники - весь піздєц
08.04.2026 20:10 Ответить
Америці капець... рижий маразматик зробить з неї паРашу.
08.04.2026 20:12 Ответить
💩💩💩💩💩🤡🤡🤡🤡🤡
08.04.2026 20:12 Ответить
Хана переговорам.
08.04.2026 20:13 Ответить
Це війна Ізраїлю проти Ірану.
Навіцо ці придворні посередники?
Натаньяху повинен сам домовлятися з Іраном.
08.04.2026 20:13 Ответить
Вся справа в грошиках та нафті. З Венесуелою у Додіка ж прокатило то чому не спробувати з Іраном?
08.04.2026 20:14 Ответить
Це як гра в казино.
Один раз повезло добряче виграти - бери гроші і забудь дорогу в казино. Якщо будеш грати далі - обов'язково програєш більше, ніж виграв.
08.04.2026 20:20 Ответить
Не той клієнт. Додік це втілення патологічной жадібністі.
08.04.2026 20:47 Ответить
Там де нафта там і Зятьок.
08.04.2026 20:13 Ответить
Ой вей, якеж воно кончене...
08.04.2026 20:17 Ответить
Сумною дупою радісно не пукнеш !
08.04.2026 20:21 Ответить
А куди в куди DJ- йові???
08.04.2026 20:24 Ответить
Так десь вже писали, що Іран відмовився від зятька і вітька як переговорників.
08.04.2026 20:24 Ответить
Це супер-команда - американці, пристебніться.
08.04.2026 20:25 Ответить
Венс зараз втручається в вибори в Угорщині.
08.04.2026 20:27 Ответить
Мля.. треба поїхати заправитися, поки ці клоуни не почали переговори...
08.04.2026 20:38 Ответить
В США один етнос. І це не ковбої. Ну і вареник по трампівські на додачу до кошерної страви Ірану.
08.04.2026 20:39 Ответить
Переговорна група - два хитрожо.их ріелтора Вітьок та зятьок і фрік з підведеннями очами та сексуальним бекграундом з диваном. Чудова команда!
08.04.2026 20:47 Ответить
Как это? А внуки и племянники Трампа?
08.04.2026 20:49 Ответить
Ці домовляться...
08.04.2026 20:52 Ответить
Так вже ж надомовлялися до війни чи вже забули?
08.04.2026 20:53 Ответить
Менять надо скорей президента США. Импичмент трампу!
08.04.2026 20:55 Ответить
по історичним міркам це станеться досить швидко - через два з половиною роки. Головне тільки щоб наступні кандидати проходили огляд консиліума психіатрів.
08.04.2026 21:15 Ответить
Вимикач цивілізацій вирішив,що вживу він знову щось смішне втне,хоча і пише так задушевно,падамашнєму всіляку маячню,тому відправити думаю цапів))
08.04.2026 20:58 Ответить
А, ну тоді цивілізації точно кабзда.
08.04.2026 21:05 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/29104 Роман Шрайк - текст поста министра иностранных дел Ирана.

В общем, с прекращением огня как обычно. Суть:

1) США и Иран при посредничестве Пакистана договорились о прекращении огня в том числе в Ливане (Пакистан это подтверждает).

2) Но Трамп не смог на этом настоять в разговоре с Нетаньяху, и Израиль продолжает бить по Ливану.

3) Теперь Иран ставит Штатам условие: или соблюдайте договоренности, или никакого перемирия не будет.
08.04.2026 21:06 Ответить
США підпишуть капітуляцію перед Іраном?
08.04.2026 21:08 Ответить
нєв'****** команда дипломатів -Біба, Боба і діджей.
08.04.2026 21:09 Ответить
 
 