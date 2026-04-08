Иран вновь заблокировал Ормузский пролив из-за ударов Израиля
Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после массированных авиаударов Израиля по объектам в Ливане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euronews.
Решение Тегерана фактически блокирует морское движение в регионе, ставя под угрозу недавнее соглашение о двухнедельном перемирии между Ираном и США, которое предусматривало возобновление судоходства для стабилизации мировых цен на энергоносители.
Масштабный удар Израиля по Ливану
Израильские военные заявили о крупнейшем скоординированном ударе в текущей войне. В течение десяти минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.
По данным ливанского Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения. Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки боевиков.
"Агрессия против Ливана — это агрессия против Ирана", — заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал Сейед Маджид Мусави, предупредив о подготовке "жесткого ответа".
В свою очередь, группировка "Хезболла" отметила, что дает посредникам шанс обеспечить перемирие, но не считает себя обязанной соблюдать договоренности, поскольку Израиль продолжает атаки.
Хрупкое перемирие между Ираном и США
- Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Израиль присоединился к этому соглашению, а через две недели стороны должны были окончательно закрепить мирные договоренности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ойййййййййййй шо не робить дурак - все він робить не так
Так що краще брати гроші і любити Ізраїль. Політичний капіталізм.
Натаньяху (не Трамп) повинен сам домовлятися з Іраном.
Виходить, що Іран у перемовинах вважає стороною США, а не ізраїль. І вимагає, щоб саме США заборонили Ізраїлю наносити удари по іранському проксі в Лівані.
Хто платить, той заказує музику.