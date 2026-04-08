Иран вновь заблокировал Ормузский пролив из-за ударов Израиля

Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после массированных авиаударов Израиля по объектам в Ливане.

Решение Тегерана фактически блокирует морское движение в регионе, ставя под угрозу недавнее соглашение о двухнедельном перемирии между Ираном и США, которое предусматривало возобновление судоходства для стабилизации мировых цен на энергоносители.

Масштабный удар Израиля по Ливану

Израильские военные заявили о крупнейшем скоординированном ударе в текущей войне. В течение десяти минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения. Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки боевиков.

"Агрессия против Ливана — это агрессия против Ирана", — заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал Сейед Маджид Мусави, предупредив о подготовке "жесткого ответа".

В свою очередь, группировка "Хезболла" отметила, что дает посредникам шанс обеспечить перемирие, но не считает себя обязанной соблюдать договоренности, поскольку Израиль продолжает атаки.

Хрупкое перемирие между Ираном и США

  • Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Израиль присоединился к этому соглашению, а через две недели стороны должны были окончательно закрепить мирные договоренности.

Швидко два тижні пролетіло
08.04.2026 22:37
Хто то вже встиг порадоватися, що бензин і дизель подешевшає.
08.04.2026 22:41
Тепер будуть шантажувати Трампа досхочу.
08.04.2026 22:45
Израиль сильно расстроился).
08.04.2026 22:37
Так тож Трампа 2 недели. Израилю пихуй.
08.04.2026 22:38
ЦЕ ПАБЕДА...І зробив це ГОЛОВНИЙ РИЖИЙ ПАБЕДУН)))

Ойййййййййййй шо не робить дурак - все він робить не так
08.04.2026 22:38
Тому, що в США єврейські організації типу ***** донатять американським політикам на вибори, хто не бере гроші, ***** кидає гроші в вашого конкурента по виборам.

Так що краще брати гроші і любити Ізраїль. Політичний капіталізм.
08.04.2026 23:12
Є така захоплива гра під назвою "этонємы"
08.04.2026 23:12
Іран, як і росія відшукає привід, щоб порушити домовленості.
08.04.2026 22:39
Тобто, Ізраїль збрехав, коли вихвалявся "потужними ударами" по Лівану?) Припинення ударів по іранським проксі в Лівані, було однією з умов цієї "двотижневої угоди"...
08.04.2026 22:43
Хто то вже встиг порадоватися, що бензин і дизель подешевшає.
Буде їм ******))
08.04.2026 22:44
Тепер будуть шантажувати Трампа досхочу.
08.04.2026 22:45
Там не просто так згадувалось про ядерний удар, напросяться у малахольного американського дєда
08.04.2026 22:47
Як я вже писав раніше - Це війна Ізраїлю проти Ірану.
Натаньяху (не Трамп) повинен сам домовлятися з Іраном.
08.04.2026 22:48
Схоже, що умова-вимога Ірану до США про припинення обстрілу Лівану (а обстріл іранського проксі - Хезболи в Лівані веде Ізраїль) таки реально існує серед інших умов припинення вогню.
Виходить, що Іран у перемовинах вважає стороною США, а не ізраїль. І вимагає, щоб саме США заборонили Ізраїлю наносити удари по іранському проксі в Лівані.
08.04.2026 23:04
лох эта судьба.. шо ще очікувати від цього "бізнесмена", він родився багатим, ніколи не працював, нічого не здобув, все що він робив це робив вигляд що він тямить в чомусь в насправді 8 разів чи скільки там банкрут відпетляв від тюрми лишень тому що багато таких же імбицілів пов'язав на собі та навчився політичної гнучкості
08.04.2026 23:07
Ха ха, з піндосів просто знущаються. Які трампівці нікчемні, аж не віриться що колись їх хтось поважав
08.04.2026 23:08
Мага ніхтотмассово і не поважав. На Трампа було великі надії, тому що в свій перший срок він був в цілому адекватним. А тепер зяс вдалося що адекватним він був тому що його регулярно по руках били
08.04.2026 23:18
Вимикач цивілізацій сьогодні скаже Рютте,що виходить з Нати,і повертається до питання вимкнення іранської цивілізації)
08.04.2026 23:11
Нікуди він не вийде.
08.04.2026 23:17
Хвіст виляє собакою. Трамп політична шльондра, багаті євреї Америки, типу сім ї Адельсон, задонатили Трампу більше 300 млн на останні вибори, тепер треба відробляти.

Хто платить, той заказує музику.
08.04.2026 23:15
А що нам скаже рудий "ТАСО"?
08.04.2026 23:17
 
 