Иран вновь заблокировал Ормузский пролив из-за ударов Израиля

Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после массированных авиаударов Израиля по объектам в Ливане.

Решение Тегерана фактически блокирует морское движение в регионе, ставя под угрозу недавнее соглашение о двухнедельном перемирии между Ираном и США, которое предусматривало возобновление судоходства для стабилизации мировых цен на энергоносители.

Масштабный удар Израиля по Ливану

Израильские военные заявили о крупнейшем скоординированном ударе в текущей войне. В течение десяти минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения. Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки боевиков.

"Агрессия против Ливана — это агрессия против Ирана", — заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал Сейед Маджид Мусави, предупредив о подготовке "жесткого ответа".

В свою очередь, группировка "Хезболла" отметила, что дает посредникам шанс обеспечить перемирие, но не считает себя обязанной соблюдать договоренности, поскольку Израиль продолжает атаки.

Хрупкое перемирие между Ираном и США