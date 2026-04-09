Фицо не сможет давить на ЕС, если Орбан проиграет выборы, - Bloomberg
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал продолжить кампанию против Европейского Союза, если Виктор Орбан утратит власть после выборов. Однако вряд ли ему это удастся.
Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Собеседники издания отметили, что премьер-министру Словакии будет трудно это сделать, поскольку его страна очень зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо не такая прочная, как у Орбана.
"Следующий шаг Фицо будет иметь значение для того, как быстро ЕС сможет выделить Украине более 90 миллиардов евро", - говорится в материале.
Словацкий лидер поддержал вето Орбана на приостановку кредитования, что вызвало возмущение большинства государств-членов ЕС.
Несмотря на угрозы в прошлом месяце, что Фицо может "принять эстафету от Венгрии", он, вероятно, отступит, если Орбан потеряет власть, добавили источники.
Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто, Фіцо зраджує своїй дружині заради шлюбу з нею !?
Вийди з ЄС і проводь що бажаєш, тільки вже за власний рахунок...
А ми шо, свою титушню туди відправимо типа вона там порешае