Фицо не сможет давить на ЕС, если Орбан проиграет выборы, - Bloomberg

Выборы в Венгрии: изменит ли Фицо свою позицию?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал продолжить кампанию против Европейского Союза, если Виктор Орбан утратит власть после выборов. Однако вряд ли ему это удастся.

Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Собеседники издания отметили, что премьер-министру Словакии будет трудно это сделать, поскольку его страна очень зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо не такая прочная, как у Орбана.

"Следующий шаг Фицо будет иметь значение для того, как быстро ЕС сможет выделить Украине более 90 миллиардов евро", - говорится в материале.

Словацкий лидер поддержал вето Орбана на приостановку кредитования, что вызвало возмущение большинства государств-членов ЕС.

Несмотря на угрозы в прошлом месяце, что Фицо может "принять эстафету от Венгрии", он, вероятно, отступит, если Орбан потеряет власть, добавили источники.

Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

"Фіцо може "прийняти естафету від Угорщини"....за щоку він може прийняти та не поперхнутись
09.04.2026 13:55 Ответить
Я підхватю прапор чумового Орбана і буду далі перти на ЄС - Фіцо
09.04.2026 13:57 Ответить
Фіцо обіцяв продовжувати кампанію проти ЄС, в який входить Словаччина !?
Тобто, Фіцо зраджує своїй дружині заради шлюбу з нею !?
Вийди з ЄС і проводь що бажаєш, тільки вже за власний рахунок...
09.04.2026 14:05 Ответить
У Орбана адмінресурс на руках, з чого він програе? Ще й США допоможуть.
А ми шо, свою титушню туди відправимо типа вона там порешае
09.04.2026 14:20 Ответить
 
 