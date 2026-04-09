Фицо не сможет давить на ЕС, если Орбан проиграет выборы, - Bloomberg

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал продолжить кампанию против Европейского Союза, если Виктор Орбан утратит власть после выборов. Однако вряд ли ему это удастся.

Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Собеседники издания отметили, что премьер-министру Словакии будет трудно это сделать, поскольку его страна очень зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо не такая прочная, как у Орбана.

"Следующий шаг Фицо будет иметь значение для того, как быстро ЕС сможет выделить Украине более 90 миллиардов евро", - говорится в материале.

Словацкий лидер поддержал вето Орбана на приостановку кредитования, что вызвало возмущение большинства государств-членов ЕС.

Несмотря на угрозы в прошлом месяце, что Фицо может "принять эстафету от Венгрии", он, вероятно, отступит, если Орбан потеряет власть, добавили источники.

Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

