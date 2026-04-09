Фіцо не зможе тиснути на ЄС, якщо Орбан програє вибори, - Bloomberg

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо обіцяв продовжувати кампанію проти Європейського Союзу, якщо Віктор Орбан втратить владу після виборів. Проте навряд чи йому це вдасться.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники видання зазначили, що прем'єр-міністру Словаччини буде важко це зробити, оскільки його країна дуже залежить від допомоги ЄС, а власна влада Фіцо є не такою міцною, як у Орбана.

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"Наступний крок Фіцо матиме значення для того, як швидко ЄС зможе виділити Україні понад 90 мільярдів євро", - йдеться в матеріалі.

Словацький лідер підтримав вето Орбана щодо зупинки кредитування, що викликало обурення більшості держав-членів ЄС.

Попри погрози минулого місяця, що Фіцо може "прийняти естафету від Угорщини", він, ймовірно, відступить, якщо Орбан втратить владу, додали джерела.

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

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