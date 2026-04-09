Лидер венгерской оппозиции Мадьяр троллил российского корреспондента на митинге

Мадьяр троллил российского журналиста

Лидер венгерской оппозиционной партии Петер Мадьяр во время предвыборного митинга публично обратился к российскому корреспонденту, присутствовавшему на митинге.

Инцидент произошел в городе Кишкунлакхаза в конце выступления политика, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на венгерское издание Telex.

Политик поприветствовал журналиста и отметил, что история Венгрии создается венгерским народом, а не за пределами страны. После этого толпа выкрикивала лозунги против России и спела патриотическую поэму Шандора Петефи Nemzeti dal.

Заявление Мадяра о российском журналисте

Мадяр предположил, что корреспондент может быть связан с российской разведкой.

"У меня для вас, господин, плохие новости — надеюсь, у вас есть переводчик. История Венгрии пишется ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, а здесь — на венгерских улицах, венгерским народом. Венгры – свободолюбивая нация. Они не любят, когда им указывают, как решать и за кого голосовать", – сказал политик.

Он добавил, что следующую годовщину венгерской революции страна может отмечать как "по-настоящему свободное, независимое и европейское государство".

Политическая перспектива партии "Тиса"

По оценкам экспертов, партия "Тиса" может получить конституционное большинство в парламенте и самостоятельно изменять ключевые законы. Прогнозируется, что оппозиция получит от 138 до 142 мандатов из 199 мест.

Правящая партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана, по прогнозам, получит 49–55 мест, а ультраправая партия "Наша родина" — 5–6 мандатов.

Венгрия (2473) выборы (24097) Орбан Виктор (791) Мадяр Петер (7)
Сподіваємось, що нарешті ****** стануть угорцями в святий день Воскресіння Господа Ісуса Христа.
Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут - на угорських вулицях, угорським народом. Угорці - волелюбна нація. Вони не *******, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати", - сказав політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3609749

Москва тут мабуть єдина публічно не агітувала ні за Орбана, ні за Мадяра.
Сподіваємось, що нарешті ****** стануть угорцями в святий день Воскресіння Господа Ісуса Христа.
Для них Воскресіння було минулої неділі.
Нічого, нехай і в православне Воскресіння, ми не будемо проти...
Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут - на угорських вулицях, угорським народом. Угорці - волелюбна нація. Вони не *******, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати", - сказав політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3609749

Москва тут мабуть єдина публічно не агітувала ні за Орбана, ні за Мадяра.
а Брюссель агітував публічно за когось ?
Ні, але ставлення чиновників ЄС до Орбану угорцям відомо.
Боже... Публічно моксва сАма миролюбива і культурна країна.ні накого ніколи не нападала ,завжди несла свііточ... ну і балалайки із куфайками і місцевими гулалагами і ще підпільні гроші. Тим кому треба. Щоб все було так як вона хоче. А так... звичайно нє, не агітувала!
- Куме! А що то з Орбаном сталося? Ще в часи Ющенка, був таким худеньким, а тепер так його рознесло...
- Та його кацапи пачкою доларів трахнули, і він завагітнів...
- Як? Чим?
- Як це, чим? "Русским миром", природньо...
Давайте доживемо до виборів, бо знаючи, що за цими уЙопками "********" і орбанятами стоїть кацапня, можна очікувати всіляких провокацій аж до збройного протистояння силовиків проти прогресивних сил, як це було у нас в 13-14-му роках до вигнання яника і його шобли. А ще там дуже тупа прослойка лохів у депресивних сільських районах з такими ж мізками, як і наші лохи, що повірили в казку про "новиє ліТса" та про "4 тисячі баксів для вчителів". Залишилось 3 дні і дай Боже, щоб там кацапи не почали ті ж дії, що і у нас в 13-му своїми "проксі" в мєнтурі та прокуратурі. Згадайте про "Беркут", який на 100відсотків контролювався кацапами з мацкви.
)(уйло Орбану після виборів - хєрово Вітюша. Ми старалісь, Владімір.
Буде як в Молдові. Тільки перекрили краник, пару тройці обсургентів надавали в пердак і всьо. Здулась козлократія.
Буде їм проЙобик.
