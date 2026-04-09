Лидер венгерской оппозиции Мадьяр троллил российского корреспондента на митинге
Лидер венгерской оппозиционной партии Петер Мадьяр во время предвыборного митинга публично обратился к российскому корреспонденту, присутствовавшему на митинге.
Инцидент произошел в городе Кишкунлакхаза в конце выступления политика, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на венгерское издание Telex.
Политик поприветствовал журналиста и отметил, что история Венгрии создается венгерским народом, а не за пределами страны. После этого толпа выкрикивала лозунги против России и спела патриотическую поэму Шандора Петефи Nemzeti dal.
Заявление Мадяра о российском журналисте
Мадяр предположил, что корреспондент может быть связан с российской разведкой.
"У меня для вас, господин, плохие новости — надеюсь, у вас есть переводчик. История Венгрии пишется ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, а здесь — на венгерских улицах, венгерским народом. Венгры – свободолюбивая нация. Они не любят, когда им указывают, как решать и за кого голосовать", – сказал политик.
Он добавил, что следующую годовщину венгерской революции страна может отмечать как "по-настоящему свободное, независимое и европейское государство".
Политическая перспектива партии "Тиса"
По оценкам экспертов, партия "Тиса" может получить конституционное большинство в парламенте и самостоятельно изменять ключевые законы. Прогнозируется, что оппозиция получит от 138 до 142 мандатов из 199 мест.
Правящая партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана, по прогнозам, получит 49–55 мест, а ультраправая партия "Наша родина" — 5–6 мандатов.
- Ранее Мадьяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Москва тут мабуть єдина публічно не агітувала ні за Орбана, ні за Мадяра.
- Та його кацапи пачкою доларів трахнули, і він завагітнів...
- Як? Чим?
- Як це, чим? "Русским миром", природньо...