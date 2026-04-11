Фіцо та Бабіш підтримали Орбана перед парламентськими виборами

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш підтримали угорського прем'єра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Фіцо в соцмережі Х та агентство Reuters, яке цитує заяву Бабіша.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фіцо висловив підтримку

Очільник уряду Словаччини заявив, що стежитиме за угорськими виборами під час свого візиту до В’єтнаму.

"Я бажаю Віктору Орбану, щоб усі його політичні цілі були досягнуті на парламентських виборах. За всю свою довгу політичну кар’єру я ніколи не зустрічав такого рішучого захисника суверенітету та національних інтересів своєї країни, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан",- написав Фіцо.

Він додав, що разом з Орбаном вони докладають "величезних зусиль для розвитку високоякісних дружніх відносин між нашими країнами та забезпечення чудових умов для національних меншин".

Читайте також: Орбан попередив про "небезпеку" для Угорщини в разі своєї поразки на виборах

Бабіш теж підтримав Орбана

Премʼєр-міністр Чехії Бабіш також підтримав Орбана напередодні парламентських виборів в Угорщині.

Він заявив, що Орбан "є найкращим вибором для захисту інтересів Угорщини та забезпечення стабільності в неспокійні часи".

"Підтримую Віктора Орбана цієї неділі. Він завжди боровся за сильнішу Європу, побудовану на мирі, суверенних націях, суверенних державах-членах та конкурентоспроможності. У неспокійні часи вибір на користь стабільності та перевіреного лідерства має значення більше, ніж будь-коли", - заявив Бабіш.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 12 квітня.

Читайте також: Трамп заявив про готовність інвестувати в "майбутнє процвітання Угорщини" за умови подальшого лідерства Орбана