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Новини Вибори в Угорщині
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Трамп заявив про готовність інвестувати в "майбутнє процвітання Угорщини" за умови подальшого лідерства Орбана

орбан,трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив про готовність США підтримати економіку Угорщини.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп пообіцяв Угорщині процвітання

"Моя адміністрація готова використати всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми робили це для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ колись цього потребуватимуть. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість інвестувати в майбутнє процвітання, яке стане результатом подальшого керівництва Віктора Орбана", - йдеться в дописі Трампа.

допис Трампа

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Візит Венса в Угорщину

  • Віцепрезидент США відвідав у вівторок, 7 квітня, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії Орбана. 
  • Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на передвиборчому мітингу в Будапешті.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 12 квітня. 

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Автор: 

Угорщина (3047) США (26948) Трамп Дональд (9080) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+76
Це і є яскравий приклад невтручання.
І дивись! Не переплутай!
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11.04.2026 00:31 Відповісти
+49
Оце пізд..ц. А хіба то не підкуп виборців і пряме втручання в вибори. Цей старий маразматик взагалі берега поплутав, сюр якийсь, а не демократія
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11.04.2026 00:34 Відповісти
+40
У мене вже взагалі ніяких сумнівів не залишилось у тому, що пупа керує діями тампона.
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11.04.2026 00:33 Відповісти

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