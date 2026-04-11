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Трамп заявив про готовність інвестувати в "майбутнє процвітання Угорщини" за умови подальшого лідерства Орбана
Американський лідер Дональд Трамп заявив про готовність США підтримати економіку Угорщини.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп пообіцяв Угорщині процвітання
"Моя адміністрація готова використати всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми робили це для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ колись цього потребуватимуть. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість інвестувати в майбутнє процвітання, яке стане результатом подальшого керівництва Віктора Орбана", - йдеться в дописі Трампа.
Візит Венса в Угорщину
- Віцепрезидент США відвідав у вівторок, 7 квітня, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії Орбана.
- Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на передвиборчому мітингу в Будапешті.
Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 12 квітня.
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