Трамп заявив про готовність інвестувати в "майбутнє процвітання Угорщини" за умови подальшого лідерства Орбана

Американський лідер Дональд Трамп заявив про готовність США підтримати економіку Угорщини.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп пообіцяв Угорщині процвітання

"Моя адміністрація готова використати всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми робили це для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ колись цього потребуватимуть. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість інвестувати в майбутнє процвітання, яке стане результатом подальшого керівництва Віктора Орбана", - йдеться в дописі Трампа.

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Візит Венса в Угорщину

Віцепрезидент США відвідав у вівторок, 7 квітня, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії Орбана.

Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на передвиборчому мітингу в Будапешті.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 12 квітня.

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