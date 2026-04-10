Угорщина звинуватила Facebook у роботі алгоритмів проти Орбана

Угорський уряд звинуватив соціальну мережу Facebook у політичній упередженості щодо прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Претензії до алгоритмів

Речник уряду заявив, що алгоритми американської платформи працюють проти правлячої партії та сприяють поширенню контенту опозиції.

За його словами, публікації Орбана отримують менше охоплення, тоді як матеріали його головного політичного опонента Петера Мадяра активно просуваються і набирають значну аудиторію.

Читайте: Орбан попередив про "небезпеку" для Угорщини в разі своєї поразки на виборах

Різниця в аудиторії та активності

Попри те, що сторінка Орбана має більшу кількість підписників – близько 1,6 мільйона проти 930 тисяч у Мадяра – активність аудиторії опозиційного політика є вищою.

Зокрема, користувачі частіше взаємодіють із його публікаціями, залишають коментарі та вподобання. Уряд вважає, що це може бути пов’язано з особливостями роботи алгоритмів та профілювання користувачів.

Також читайте: Венс: Українці змушують угорський народ страждати, намагаючись вплинути на вибори

Додаткові звинувачення

Політичний директор прем’єра Балаш Орбан також заявив, що протягом кількох днів користувачі не могли залишати вподобання під дописами глави уряду.

На думку представників влади, це може свідчити про застосування до сторінки прем’єра інших механізмів модерації чи обмеження видимості контенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли". У Кремлі припускають можливість поразки партії Орбана на виборах, - росЗМІ

Позиція Meta

У компанії Meta, якій належить Facebook, відкинули звинувачення в упередженості. Там заявили, що алгоритми не роблять різниці між користувачами, а правила платформи однаково застосовуються до всіх.

У компанії також підкреслили, що акаунт прем’єр-міністра не має жодних обмежень, а система здатна виявляти спроби маніпуляцій або зловживань.

Читайте: Лідер угорської опозиції Мадяр потролив російського кореспондента на мітингу