Угорщина звинуватила Facebook у роботі алгоритмів проти Орбана
Угорський уряд звинуватив соціальну мережу Facebook у політичній упередженості щодо прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Претензії до алгоритмів
Речник уряду заявив, що алгоритми американської платформи працюють проти правлячої партії та сприяють поширенню контенту опозиції.
За його словами, публікації Орбана отримують менше охоплення, тоді як матеріали його головного політичного опонента Петера Мадяра активно просуваються і набирають значну аудиторію.
Різниця в аудиторії та активності
Попри те, що сторінка Орбана має більшу кількість підписників – близько 1,6 мільйона проти 930 тисяч у Мадяра – активність аудиторії опозиційного політика є вищою.
Зокрема, користувачі частіше взаємодіють із його публікаціями, залишають коментарі та вподобання. Уряд вважає, що це може бути пов’язано з особливостями роботи алгоритмів та профілювання користувачів.
Додаткові звинувачення
Політичний директор прем’єра Балаш Орбан також заявив, що протягом кількох днів користувачі не могли залишати вподобання під дописами глави уряду.
На думку представників влади, це може свідчити про застосування до сторінки прем’єра інших механізмів модерації чи обмеження видимості контенту.
Позиція Meta
У компанії Meta, якій належить Facebook, відкинули звинувачення в упередженості. Там заявили, що алгоритми не роблять різниці між користувачами, а правила платформи однаково застосовуються до всіх.
У компанії також підкреслили, що акаунт прем’єр-міністра не має жодних обмежень, а система здатна виявляти спроби маніпуляцій або зловживань.
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