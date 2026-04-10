"Навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли". У Кремлі припускають можливість поразки партії Орбана на виборах, - росЗМІ
У Кремлі припускають, що чинний угорський прем’єр Віктор Орбан може зазнати поразки на парламентських виборах, попри всю надану підтримку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза" із посиланням на осіб, близьких до "політичного блоку" посадовців Кремля.
Надії на перемогу Орбана були
"Надії на те, що Орбан і його технологи зможуть переламати ситуацію і перемогти на виборах за партійними списками, спершу були. Потім бажаним сценарієм стала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз припускають, що і цього не буде", – зазначив один зі співрозмовників.
Одне із джерел видання зазначило, що "якогось управління кампанією Орбана з АП, звичайно, немає, але є "сприяння" кампанії в соцмережах".
"Кольорова революція"
Ще один співрозмовник і політтехнолог, що співпрацює з Кремлем, кажуть, що у разі поразки Орбана у контрольованих владою росЗМІ це подадуть як чергову "кольорову революцію", організовану Євросоюзом.
Для російського диктатора Володимира Путіна винним програші виставлять самого Орбана і його команду.
"Навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли", - додав один зі співрозмовників.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
- Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
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