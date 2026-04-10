"Навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли". У Кремлі припускають можливість поразки партії Орбана на виборах, - росЗМІ

У Кремлі припускають, що чинний угорський прем’єр Віктор Орбан може зазнати поразки на парламентських виборах, попри всю надану підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза" із посиланням на осіб, близьких до "політичного блоку" посадовців Кремля.

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Надії на перемогу Орбана були

"Надії на те, що Орбан і його технологи зможуть переламати ситуацію і перемогти на виборах за партійними списками, спершу були. Потім бажаним сценарієм стала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз припускають, що і цього не буде", – зазначив один зі співрозмовників.

Одне із джерел видання зазначило, що "якогось управління кампанією Орбана з АП, звичайно, немає, але є "сприяння" кампанії в соцмережах".

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"Кольорова революція"

Ще один співрозмовник і політтехнолог, що співпрацює з Кремлем, кажуть, що у разі поразки Орбана у контрольованих владою росЗМІ це подадуть як чергову "кольорову революцію", організовану Євросоюзом.

Для російського диктатора Володимира Путіна винним програші виставлять самого Орбана і його команду.

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"Навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли", - додав один зі співрозмовників.

Що передувало?