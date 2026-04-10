"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли". В Кремле допускают возможность поражения партии Орбана на выборах, - российские СМИ

В Кремле предполагают, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерпеть поражение на парламентских выборах, несмотря на всю оказанную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к "политическому блоку" кремлевских чиновников.

Надежды на победу Орбана были

"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и победить на выборах по партийным спискам, сначала были. Затем желательным сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас предполагают, что и этого не будет", – отметил один из собеседников.

Один из источников издания отметил, что "какого-то управления кампанией Орбана из АП, конечно, нет, но есть "содействие" кампании в соцсетях".

"Цветная революция"

Еще один собеседник и политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, говорит, что в случае поражения Орбана в контролируемых властью российских СМИ это представят как очередную "цветную революцию", организованную Евросоюзом.

Для российского диктатора Владимира Путина виновными в поражении выставят самого Орбана и его команду.

"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - добавил один из собеседников.

Цікаво - яким марщрутом тікатиме? Через Сербію, чи через Словаччину?
10.04.2026 14:51 Ответить
Потрібно було вдути в Орбана пару лярдів шоб він роздавав на виборах - угорці б потягнулися
10.04.2026 14:56 Ответить
Не буде там чієїсь повної перемоги і повної поразки ...
10.04.2026 14:56 Ответить
Це як? Будуть голоси 50/50?
10.04.2026 15:01 Ответить
1 - в Мадяра перевага і за нього більше молоді
2 - в Орбана рейтинг нижчий , але його підтримують більше пенсів , а вони більш дисципліновані в день , коли треба прийти і проголосувати ...
Цілком може бути ~ 55/45
10.04.2026 15:06 Ответить
помню как аргументированно доказывали шо Трамп не может стать президентом)_)
10.04.2026 15:19 Ответить
Цього разу нехай ваші прогнози збудуться!
Можете покласти орбана до мавзолею разом з ху*лом (цього вже й забальзумали ще при житті)!
10.04.2026 15:08 Ответить
У орбана, як і у якунОвоща та башара, від «радості» підтримки його виборів агентами Штазі + ФСБ, почалася діарея=срач…
Фсьо ….
10.04.2026 15:21 Ответить
 
 