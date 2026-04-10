"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли". В Кремле допускают возможность поражения партии Орбана на выборах, - российские СМИ
В Кремле предполагают, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерпеть поражение на парламентских выборах, несмотря на всю оказанную поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к "политическому блоку" кремлевских чиновников.
Надежды на победу Орбана были
"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и победить на выборах по партийным спискам, сначала были. Затем желательным сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас предполагают, что и этого не будет", – отметил один из собеседников.
Один из источников издания отметил, что "какого-то управления кампанией Орбана из АП, конечно, нет, но есть "содействие" кампании в соцсетях".
"Цветная революция"
Еще один собеседник и политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, говорит, что в случае поражения Орбана в контролируемых властью российских СМИ это представят как очередную "цветную революцию", организованную Евросоюзом.
Для российского диктатора Владимира Путина виновными в поражении выставят самого Орбана и его команду.
"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - добавил один из собеседников.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.
- Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
2 - в Орбана рейтинг нижчий , але його підтримують більше пенсів , а вони більш дисципліновані в день , коли треба прийти і проголосувати ...
Цілком може бути ~ 55/45
Можете покласти орбана до мавзолею разом з ху*лом (цього вже й забальзумали ще при житті)!
Фсьо ….