"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли". В Кремле допускают возможность поражения партии Орбана на выборах, - российские СМИ

В Кремле предполагают, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерпеть поражение на парламентских выборах, несмотря на всю оказанную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к "политическому блоку" кремлевских чиновников.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Надежды на победу Орбана были

"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и победить на выборах по партийным спискам, сначала были. Затем желательным сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас предполагают, что и этого не будет", – отметил один из собеседников.

Один из источников издания отметил, что "какого-то управления кампанией Орбана из АП, конечно, нет, но есть "содействие" кампании в соцсетях".

"Цветная революция"

Еще один собеседник и политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, говорит, что в случае поражения Орбана в контролируемых властью российских СМИ это представят как очередную "цветную революцию", организованную Евросоюзом.

Для российского диктатора Владимира Путина виновными в поражении выставят самого Орбана и его команду.

"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - добавил один из собеседников.

