Венгрия обвинила Facebook в работе алгоритмов против Орбана
Венгерское правительство обвинило социальную сеть Facebook в политической предвзятости по отношению к премьер-министру Виктору Орбану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Претензии к алгоритмам
Пресс-секретарь правительства заявил, что алгоритмы американской платформы работают против правящей партии и способствуют распространению контента оппозиции.
По его словам, публикации Орбана получают меньший охват, тогда как материалы его главного политического оппонента Петера Мадяра активно продвигаются и набирают значительную аудиторию.
Разница в аудитории и активности
Несмотря на то, что страница Орбана имеет большее количество подписчиков – около 1,6 миллиона против 930 тысяч у Мадяра – активность аудитории оппозиционного политика выше.
В частности, пользователи чаще взаимодействуют с его публикациями, оставляют комментарии и лайки. Правительство считает, что это может быть связано с особенностями работы алгоритмов и профилирования пользователей.
Дополнительные обвинения
Политический директор премьера Балаш Орбан также заявил, что в течение нескольких дней пользователи не могли ставить лайки под постами главы правительства.
По мнению представителей власти, это может свидетельствовать о применении к странице премьера других механизмов модерации или ограничения видимости контента.
Позиция Meta
В компании Meta, которой принадлежит Facebook, отвергли обвинения в предвзятости. Там заявили, что алгоритмы не делают различий между пользователями, а правила платформы одинаково применяются ко всем.
В компании также подчеркнули, что аккаунт премьер-министра не имеет никаких ограничений, а система способна выявлять попытки манипуляций или злоупотреблений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його партія в будь якому випадку потрапить до парламенту - питання лише в більшості , чи в меншості
Чому Європа ставиться толерантно до всіх геїв, а до п*дараса орбана не?
Так чесного спорту ніпалучіца...