РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13866 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
1 071 27

Венгрия обвинила Facebook в работе алгоритмов против Орбана

Власти Венгрии заявляют о неравномерном продвижении контента в Facebook Орбана и оппозиции

Венгерское правительство обвинило социальную сеть Facebook в политической предвзятости по отношению к премьер-министру Виктору Орбану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Претензии к алгоритмам

Пресс-секретарь правительства заявил, что алгоритмы американской платформы работают против правящей партии и способствуют распространению контента оппозиции.

По его словам, публикации Орбана получают меньший охват, тогда как материалы его главного политического оппонента Петера Мадяра активно продвигаются и набирают значительную аудиторию.

Разница в аудитории и активности

Несмотря на то, что страница Орбана имеет большее количество подписчиков – около 1,6 миллиона против 930 тысяч у Мадяра – активность аудитории оппозиционного политика выше.

В частности, пользователи чаще взаимодействуют с его публикациями, оставляют комментарии и лайки. Правительство считает, что это может быть связано с особенностями работы алгоритмов и профилирования пользователей.

Дополнительные обвинения

Политический директор премьера Балаш Орбан также заявил, что в течение нескольких дней пользователи не могли ставить лайки под постами главы правительства.

По мнению представителей власти, это может свидетельствовать о применении к странице премьера других механизмов модерации или ограничения видимости контента.

Позиция Meta

В компании Meta, которой принадлежит Facebook, отвергли обвинения в предвзятости. Там заявили, что алгоритмы не делают различий между пользователями, а правила платформы одинаково применяются ко всем.

В компании также подчеркнули, что аккаунт премьер-министра не имеет никаких ограничений, а система способна выявлять попытки манипуляций или злоупотреблений.

Автор: 

Facebook (385) Венгрия (2478) Орбан Виктор (794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Шей цей Фейсбук насівся на безневинного Орбана
показать весь комментарий
10.04.2026 16:13 Ответить
+10
Людоньки, що ж це коїться? Увесь світ обʼєднався проти нещасного орбана!
показать весь комментарий
10.04.2026 16:15 Ответить
+9
Ну всі винувати - крім самого орбана...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Самі винуваті. Вони розізлили будангу
показать весь комментарий
10.04.2026 16:13 Ответить
Людоньки, що ж це коїться? Увесь світ обʼєднався проти нещасного орбана!
10.04.2026 16:15 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 16:26 Ответить
А потім буде погода , сніг-дощ , несприятливі місячні цикли ...?😆
показать весь комментарий
10.04.2026 16:16 Ответить
Всі навколо винні шо Вітя обісрався.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:17 Ответить
Дивно, що досі не згадали невістку...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:33 Ответить
Там ще вітер дме не у бік Орбана, треба йому сказати.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:17 Ответить
Кругом врагі! (с) Пєречєнь разрєшонних лозунгов в СССР. Ізданиє второє дополненноє. Спецхран.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:20 Ответить
Крутиться жаба як вош на гребінці але це не допоможе.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:21 Ответить
Пусть еще X и Инстаграм обвинит для полного комплекта
Дэбил.
Дэбил.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:22 Ответить
Наш потужний Цукерберга купив, не інакше.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:23 Ответить
Коли Вітя танцює, його алгоритми між ногами теж мабуть заважають танцювати.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:26 Ответить
Сподіваюся, що 12 квітня ця потвора пійде в небутіє.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:28 Ответить
Не піде .
Його партія в будь якому випадку потрапить до парламенту - питання лише в більшості , чи в меншості
показать весь комментарий
10.04.2026 16:30 Ответить
А Тік Ток не звинуватила? ))
показать весь комментарий
10.04.2026 16:30 Ответить
У Віки істерика. Турьма світить.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:32 Ответить
Жабі малувато прямого публічного втручання америки і рашки?
показать весь комментарий
10.04.2026 16:33 Ответить
Я дивлюся іранська тактика кидатися на всіх навкруги багато кому сподобалася...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:33 Ответить
Даже скайнет против Орбана, шо говорит о многом...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:44 Ответить
Орбаноїди агонізують.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:45 Ответить
Чет уровня когда ребенку показывают лавку и ребенка что упал. Ребенок до 4 лет говорит что виновата лавка, а ребенку что больше 4 лет сразу понятно что виноват мальчик.
показать весь комментарий
10.04.2026 16:50 Ответить
то прокляті порохоботи напудили вітьку у спіднє
показать весь комментарий
10.04.2026 16:53 Ответить
Ай дійсно!
Чому Європа ставиться толерантно до всіх геїв, а до п*дараса орбана не?
Так чесного спорту ніпалучіца...
показать весь комментарий
10.04.2026 16:54 Ответить
тобто, як би було "за вітька" то і балагану не було б???
показать весь комментарий
10.04.2026 16:58 Ответить
Схоже, що Орбан таки з тріском пролітає.
показать весь комментарий
10.04.2026 17:04 Ответить
 
 