Венгрия обвинила Facebook в работе алгоритмов против Орбана

Венгерское правительство обвинило социальную сеть Facebook в политической предвзятости по отношению к премьер-министру Виктору Орбану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Претензии к алгоритмам

Пресс-секретарь правительства заявил, что алгоритмы американской платформы работают против правящей партии и способствуют распространению контента оппозиции.

По его словам, публикации Орбана получают меньший охват, тогда как материалы его главного политического оппонента Петера Мадяра активно продвигаются и набирают значительную аудиторию.

Разница в аудитории и активности

Несмотря на то, что страница Орбана имеет большее количество подписчиков – около 1,6 миллиона против 930 тысяч у Мадяра – активность аудитории оппозиционного политика выше.

В частности, пользователи чаще взаимодействуют с его публикациями, оставляют комментарии и лайки. Правительство считает, что это может быть связано с особенностями работы алгоритмов и профилирования пользователей.

Дополнительные обвинения

Политический директор премьера Балаш Орбан также заявил, что в течение нескольких дней пользователи не могли ставить лайки под постами главы правительства.

По мнению представителей власти, это может свидетельствовать о применении к странице премьера других механизмов модерации или ограничения видимости контента.

Позиция Meta

В компании Meta, которой принадлежит Facebook, отвергли обвинения в предвзятости. Там заявили, что алгоритмы не делают различий между пользователями, а правила платформы одинаково применяются ко всем.

В компании также подчеркнули, что аккаунт премьер-министра не имеет никаких ограничений, а система способна выявлять попытки манипуляций или злоупотреблений.

