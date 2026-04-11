4 506 58
Трамп заявил о готовности инвестировать в "будущее процветание Венгрии" при условии дальнейшего лидерства Орбана
Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США поддержать экономику Венгрии.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы делали это для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-нибудь в этом нуждаются. Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое станет результатом дальнейшего руководства Виктора Орбана", - говорится в посте Трампа.
Визит Вэнса в Венгрию
- Вице-президент США посетил во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании Орбана.
- Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предвыборном митинге в Будапеште.
Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.
Топ комментарии
+43 Oleksii Magas
показать весь комментарий11.04.2026 00:31 Ответить Ссылка
+27 мврина
показать весь комментарий11.04.2026 00:34 Ответить Ссылка
+24 Sergis #587854
показать весь комментарий11.04.2026 00:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо торбан всидить у владі - усіх угорців відправлять воювати в іран за ізраіль 🤣🤣🤣
Тут ми всі і повірим.
І дивись! Не переплутай!
А орбана з орангутаном...))
Це стосується не лише прав угорської меншини на Закарпатті, а й вступу України до ЄС та підтримання Києва в боротьбі з російською агресією.
Передусім відволікти увагу від економічних проблем і перекласти відповідальність за них на Київ та Брюссель. Мовляв, саме через підтримку України та незговірливість українського керівництва страждає пересічний угорець.
Орбан також прагне привернути до себе електорат, що хоче бачити при владі сильного рішучого політика, який не схиляється перед правилами Брюсселя і може забрати гроші в тих, хто йому не подобається.
Cеред угорського суспільства скоріше не проросійськість чи антиукраїнськість, а результат інформаційного накручування протягом багатьох років, життя в атмосфері напруження і страху перед загрозами фізичними, економічними. Адже після 2022 року саме Україна в політичній кампанії Орбана стала основним джерелом загроз.
Фідес є підконтрольним Кремлю. І Кремль задає настрій i якщо Фідес залишиться при владі, то найбільша радість буде не в Будапешті чи в Дебрецені. Відкривати шампанське будуть у Москві. І, можливо, ще в деяких кімнатах Білого дому.
Victor Копіпастер
таки нашли паршивую овцу.
удивляет другое, что Брюссель, что Париж, что Берлин не мычат не телятся.
А що стосується Трампа - Тай його копняками вишвирнуть американці восени цього року.
Орбан - троянський кінь Кремля у Європі. тепер його намагається перекупити Трамп. Що у Кремля, що у Трампа мета одна - розколювати Європу, яка і до того ...