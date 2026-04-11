Трамп заявил о готовности инвестировать в "будущее процветание Венгрии" при условии дальнейшего лидерства Орбана

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США поддержать экономику Венгрии.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы делали это для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-нибудь в этом нуждаются. Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое станет результатом дальнейшего руководства Виктора Орбана", - говорится в посте Трампа.

Визит Вэнса в Венгрию

Вице-президент США посетил во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании Орбана.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предвыборном митинге в Будапеште.

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.

