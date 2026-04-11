Новости Выборы в Венгрии
Трамп заявил о готовности инвестировать в "будущее процветание Венгрии" при условии дальнейшего лидерства Орбана

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США поддержать экономику Венгрии.

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы делали это для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-нибудь в этом нуждаются. Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое станет результатом дальнейшего руководства Виктора Орбана", - говорится в посте Трампа.

Читайте также: Орбан предупредил об "опасности" для Венгрии в случае своего поражения на выборах

Визит Вэнса в Венгрию

  • Вице-президент США посетил во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании Орбана. 
  • Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предвыборном митинге в Будапеште.

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля. 

Читайте также: Венгрия обвинила Facebook в работе алгоритмов против Орбана

Топ комментарии
Це і є яскравий приклад невтручання.
І дивись! Не переплутай!
11.04.2026 00:31 Ответить
Оце пізд..ц. А хіба то не підкуп виборців і пряме втручання в вибори. Цей старий маразматик взагалі берега поплутав, сюр якийсь, а не демократія
11.04.2026 00:34 Ответить
У мене вже взагалі ніяких сумнівів не залишилось у тому, що пупа керує діями тампона.
11.04.2026 00:33 Ответить
Найкраща антиреклама.
Якщо торбан всидить у владі - усіх угорців відправлять воювати в іран за ізраіль 🤣🤣🤣
11.04.2026 00:31 Ответить
Угорщина буде друга на черзі по інвестиційні гроші - бо Трамп уже все заінвестував і інвестує далі у рідкоземельну угоду з Україною по добичі рідкоземів на Донбасі.
11.04.2026 00:37 Ответить
Хай за завтра «Будапештський меморандум 2.0» підпишуть.
Тут ми всі і повірим.
11.04.2026 00:55 Ответить
Побрехеньки солоденьки. А хрін з редькою на закусь буде?
11.04.2026 00:32 Ответить
Так буде, без солі!
11.04.2026 02:05 Ответить
Старий рудий дрочер з'їхав з глузду.
11.04.2026 00:32 Ответить
Трумп забуває, що він говорив, через годину. Кожна нова година у Трумпу починаєця із чистого аркуша
11.04.2026 00:33 Ответить
Трампом керує батько зятька кушніра. Знаєш з якої він секти?
11.04.2026 00:45 Ответить
СЛАВА ВЕЛИКОМУ ІЗРАЇЛЮ!!!! ХАЙ ЖИВЕ ВІЧНО ТА ПРАВИТЬ СВІТОМ!!!!
11.04.2026 00:50 Ответить
А коли Голодомор визнає? Чи міндіча віддасть?
11.04.2026 00:52 Ответить
вже навіть і не трохи соромно за Ізраель а огидно ...втаскав Україну по горло в крові ,тількі шоб такі як міндічі та зеленські встигли розграбувати ,та ще і слава йому ? Цікавий підхід ...
11.04.2026 01:23 Ответить
Я ще можу згадати як жінка нітаняху кинула хліб на землю в нашому аеропорту - спеціальна зневага.
11.04.2026 01:39 Ответить
З секти путінососів.
11.04.2026 07:30 Ответить
демократія і трумп речі не сумісні, руде орудало це хаос
11.04.2026 08:18 Ответить
Темні сили з усіх сил намагаються утримати своїх при владі ,але все базується на рівновазі і балансі і час темноти минає.
11.04.2026 00:35 Ответить
а якщо не орбан,то цей аферист не буде інвестувати в Угорщину???ВІРИТИ БРЕХЛИВОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ СРАКОЛИЗУ КУЙЛА,ЦЕ ВСЕ ОДНО "ЩО ЗАКІНЧЕНА ВІЙНА В УКРАЇНІ ЗА 24 ГОДИНИ"
11.04.2026 00:35 Ответить
Обіцянка цяцянка...
11.04.2026 00:37 Ответить
Побачите, через день - два, руде чмо вже буде плутати Угорщину з Угандою, чи Уругваєм...
А орбана з орангутаном...))
11.04.2026 00:40 Ответить
оце пригорає у чуваків. Я в шоці.
11.04.2026 00:42 Ответить
Це прямий хабар. Трамп самий зашкварний президент США. Навіть путін давав 3млрд. януковичу як кредит, а не як хабар.
11.04.2026 00:43 Ответить
Орбан зробив антиукраїнську риторику центральним інструментом своєї передвиборчої кампанії.
Це стосується не лише прав угорської меншини на Закарпатті, а й вступу України до ЄС та підтримання Києва в боротьбі з російською агресією.
11.04.2026 00:43 Ответить
Ставлячи на антиукраїнську риторику у своїй передвиборчій кампанії, Орбан має три мети.

Передусім відволікти увагу від економічних проблем і перекласти відповідальність за них на Київ та Брюссель. Мовляв, саме через підтримку України та незговірливість українського керівництва страждає пересічний угорець.
Орбан також прагне привернути до себе електорат, що хоче бачити при владі сильного рішучого політика, який не схиляється перед правилами Брюсселя і може забрати гроші в тих, хто йому не подобається.

Cеред угорського суспільства скоріше не проросійськість чи антиукраїнськість, а результат інформаційного накручування протягом багатьох років, життя в атмосфері напруження і страху перед загрозами фізичними, економічними. Адже після 2022 року саме Україна в політичній кампанії Орбана стала основним джерелом загроз.
11.04.2026 00:50 Ответить
Radio France internationale

Фідес є підконтрольним Кремлю. І Кремль задає настрій i якщо Фідес залишиться при владі, то найбільша радість буде не в Будапешті чи в Дебрецені. Відкривати шампанське будуть у Москві. І, можливо, ще в деяких кімнатах Білого дому.
11.04.2026 01:08 Ответить
УВАГА!
Victor Копіпастер
11.04.2026 00:54 Ответить
він все по суті постить. Не подобається -проходьте мимо
11.04.2026 02:38 Ответить
11.04.2026 03:37 Ответить
відверта проросійська шалава розхитує ЄС і це не втручання у вибори??
11.04.2026 00:46 Ответить
Діє по методичці з кремля, хіба не очевидно?
11.04.2026 08:22 Ответить
Слит Чита ты так Трамп заявив про подальшу підтримку за умови що той той продовжуватиме лизати йому сраку 😆
11.04.2026 00:46 Ответить
Краснов відпрацьовує по повній задачу кремлівського куратора. Болодя буде довольний.
11.04.2026 00:49 Ответить
урсятина головного мозку
11.04.2026 01:00 Ответить
великі гунни повстали проти брюссельских консулов та центуріонов !
11.04.2026 01:07 Ответить
Ти хотіло сказати цигани 🤣🤣🤣
11.04.2026 01:09 Ответить
саме про тебе я й сказав що сказав
11.04.2026 04:40 Ответить
все хотят иметь влияние на решения ес через вето венгрии: русня, китай, сша.

таки нашли паршивую овцу.
удивляет другое, что Брюссель, что Париж, что Берлин не мычат не телятся.
11.04.2026 01:13 Ответить
ЕС розробляє законопроект, за яким рішення в ЕС будуть прийматися на основі 2\3 голосів.
11.04.2026 01:28 Ответить
Свої гроші чи гроші американських платників податків?
11.04.2026 01:21 Ответить
А чому ж твій Венс не привіз відразу дарственну хоча б на 20 мільярдів дол, а лише язиком побовтав? Як аванс для майбутнього золотого віку орбанівської Угорщини.
11.04.2026 01:29 Ответить
Ви ж не думайте це не втручання в вибори і не підкуп виборців. Єто другоє.
11.04.2026 01:33 Ответить
Тромб оголосить американським платникам податків що він хоче їхні податки віддати вассалу ***** і Китаю? І все заради того щоб Орбан залишився чиряком всередині Євросоюзу і розвалював Європу зсередини
11.04.2026 01:36 Ответить
Це якись п*здець, за таку ху*ню требо знімати кандідата
11.04.2026 01:41 Ответить
А чого до цього не інвестував? 3,14здабол. І тема україців взагалі не розкрита.
11.04.2026 01:46 Ответить
Як не натанський, так *********** підсрачник цей Трумп -Краснов. **** крашена епштейновська.
11.04.2026 04:15 Ответить
За умови подальшего лідерства Орбана процвітати буде тільки сам Вітяжаба а не Угорщина, хоч інвестуй хоч не інвестуй, руде брехло.
11.04.2026 05:52 Ответить
Орбан проти України,а Вимикач цивілізацій за орбана....Чи варто на Вимикача ще в чомусь сподіватися?((((
11.04.2026 06:16 Ответить
Трамп наверное забыл или не сказали что любой его пердеж ртом имеет статус документа?
11.04.2026 06:23 Ответить
А чого ж додав, що якщо буде не орбан, то введе санкції, або навіть знищіть угорську цивілізацію?
11.04.2026 07:14 Ответить
Трампу потрібно якось самому не потрапити електричний стілець найближчим часом, а потім можеш інвестувати в Орбана.
11.04.2026 07:25 Ответить
тромб свої ультиматимуми до опонентів подає як "сделку", яке гидотне слово, в українській мові такого й не знайти, даремно старається, угорські трампісти вже давно визначилися, а ті що досі не стали трампістами і коливаються, через варнякання тромба трампістами за добу навряд чи стануть, щоб сприймати цього шахрая, брехуна та неука за чисту монету
11.04.2026 07:28 Ответить
Трампу,рудому псу,орбан потрібен для дистабілізації ситуації в ЄС.Для справедливості - пішли обидва кобилі під хвіст.
11.04.2026 07:55 Ответить
Нездійснені обіцянки. Україна це пройшла у 2019 році - ціна велика. Не п'є великої частини земель, Азовського моря, Запорізької АЕС, половини населення України і цьому пеклу далеко ще не п'є кінця. Сусідні молдавани виявилися в тисячу раз розумніші, вибираючи своє майбутнє, а не брехню. Подивимося, що зроблять угорці.
А що стосується Трампа - Тай його копняками вишвирнуть американці восени цього року.
11.04.2026 07:57 Ответить
Трампуні орбан взагалі непотрібен, ця гра на розвал Європи
11.04.2026 08:02 Ответить
Ооо, ні, це ж не втручання у вибори в Угорщині, то Україна "втручається" - не переплутайте! Я так розумію - це остання надія кОрбана
11.04.2026 08:11 Ответить
Трамп як і орбан це світове зло ,ви виродки підтртримуєте злочині терористичні режими ,тому побажаю вам скорішого кінця.
11.04.2026 08:11 Ответить
Орбан - троянський кінь Кремля у Європі. тепер його намагається перекупити Трамп. Що у Кремля, що у Трампа мета одна - розколювати Європу, яка і до того ...
11.04.2026 08:26 Ответить
 
 