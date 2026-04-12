Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині завершилися підрахунком понад половини голосів, і попередні результати вже дозволяють говорити про переможця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та даних із виборчих дільниць станом на 22:19.

За попередніми підрахунками, оброблено 53,45% голосів. Результати свідчать про суттєву перевагу опозиційної партії "Тиса", яка отримує 136 місць у парламенті. Водночас партія чинного прем’єра "Фідес" набирає 56 місць.

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Орбан визнав результати та привітав опозицію

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

"Результати виборів, хоча і не остаточні, але зрозумілі та очевидні. Відповідальність і можливість керувати країною нам не дісталися. Я привітав партію-переможницю", — заявив Орбан.

Паралельно про привітання від Орбана повідомив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який опублікував відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook.

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Явка виборців стала рекордною для країни

Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня та супроводжувалися високою активністю громадян. За офіційними даними, явка виборців склала 77,8%, що є рекордним показником для країни.

Спостерігачі відзначають, що така участь виборців свідчить про високу політичну напругу та значний інтерес до результатів голосування.

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