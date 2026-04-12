Партія "Тиса" Мадяра перемагає на виборах в Угорщині (оновлено)
В Угорщині триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з першими опублікованими результатами виборчої комісії, лідирує опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Угорщини.
Лідирує опозиція
Після підрахунку 29,21% голосів "Тиса" отримує 132 місця в парламенті, партія "Фідес" чинного прем'єра Віктора Орбана - 59.
Оновлено о 22:07 Оброблено 45,71% голосів - "Тиса" отримує 135 місць в парламенті, "Фідес" - 57.
Оновлено о 22:19 Пораховано 53,45% голосів - у "Тиси" 136 місць у парламенті, "Фідес" - 56.
Оновлено о 22:40 Після обробки 66,69% бюлетенів партія "Тиса" має отримати 137 місць в парламенті, "Фідес" - 55.
Оновлено о 23:01 Виборча комісія Угорщини опрацювала 77,45% бюлетенів. Згідно із результатами, партія "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а "Фідес" - 54. Ще 7 місць партія - "Наша батьківщина".
Оновлено о 00:00 Після підрахунку 93,42% партія "Тиса" отримує понад дві третини місць в парламенті: 138 із 199. Тоді як "Фідес" - 54, а "Наша батьківщина" - 7.
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- Нагадаємо, що участь у парламентських виборах в Угорщині взяли 77,8% громадян - це рекордна явка.
Вибори в Угорщині
- Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня.
- Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.
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