Партія "Тиса" Мадяра перемагає на виборах в Угорщині (оновлено)

В Угорщині триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з першими опублікованими результатами виборчої комісії, лідирує опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Угорщини.

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Лідирує опозиція

Після підрахунку 29,21% голосів "Тиса" отримує 132 місця в парламенті, партія "Фідес" чинного прем'єра Віктора Орбана - 59.

Оновлено о 22:07 Оброблено 45,71% голосів - "Тиса" отримує 135 місць в парламенті, "Фідес" - 57.

Оновлено о 22:19 Пораховано 53,45% голосів - у "Тиси" 136 місць у парламенті, "Фідес" - 56.

Оновлено о 22:40 Після обробки 66,69% бюлетенів партія "Тиса" має отримати 137 місць в парламенті, "Фідес" - 55.

Оновлено о 23:01 Виборча комісія Угорщини опрацювала 77,45% бюлетенів. Згідно із результатами, партія "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а "Фідес" - 54. Ще 7 місць партія - "Наша батьківщина".

Оновлено о 00:00 Після підрахунку 93,42% партія "Тиса" отримує понад дві третини місць в парламенті: 138 із 199. Тоді як "Фідес" - 54, а "Наша батьківщина" - 7.

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Нагадаємо, що участь у парламентських виборах в Угорщині взяли 77,8% громадян - це рекордна явка.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня.

Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

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