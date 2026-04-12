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Виборчі дільниці в Угорщині зачинилися: явка виборців досягла 77,8%
В Угорщині зачинилися виборчі дільниці на парламентських виборах. Участь у виборах взяли 77,8% громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telex.
Дільниці в Угорщині закрилися
Виборчі дільниці зачинилися о 19:00 за місцевим часом. Станом на 18:30 явка досягла рекордно високого рівня - 77,8%.
Цей показник перевищує попередній рекорд у 70,5% на виборах 2002 року.
- Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що станом на 17:00 неділі, 12 квітня, в Угорщині на парламентських виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 мільйонів 587 тисяч осіб.
Вибори в Угорщині
- Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.
- Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.
- Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.
- Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.
Топ коментарі
+18 Дід Степан
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+11 Vlad #611186
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+10 Валерій Сівер
показати весь коментар12.04.2026 20:41 Відповісти Посилання
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