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Новини Вибори в Угорщині
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Виборчі дільниці в Угорщині зачинилися: явка виборців досягла 77,8%

Вибори в Угорщині: явка 77,8%

В Угорщині зачинилися виборчі дільниці на парламентських виборах. Участь у виборах взяли 77,8% громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telex.

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Дільниці в Угорщині закрилися 

Виборчі дільниці зачинилися о 19:00 за місцевим часом. Станом на 18:30  явка досягла рекордно високого рівня - 77,8%.

Цей показник перевищує попередній рекорд у 70,5% на виборах 2002 року.

  • Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що станом на 17:00 неділі, 12 квітня, в Угорщині на парламентських виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 мільйонів 587 тисяч осіб.

Читайте також: Вибори в Угорщині: Орбан закликає до єдності, Мадяр обіцяє зміни

Вибори в Угорщині

  • Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.
  • Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.
  • Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.
  • Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

Читайте також: Вибори в Угорщині: проголосували вже понад 74% виборців

Автор: 

Угорщина (3049) вибори (6804)
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Топ коментарі
+18
Мадяр - виходець із партії Орбана «Фідес». І в них багато спільного. Так, у них з Орбаном особистий конфлікт. Так, Мадяр - це шанс на покращення відносин між нашими країнами, але я б не сподівався на зміну політики. Ну і окреме питання: як швидко Кремль знайде підхід до нової влади Угорщини, якщо зміна відбудеться? А те, що це робитимуть, я навіть не маю сумніву.
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12.04.2026 20:46 Відповісти
+11
Не надійтесь що Мадяр стане рятівником України!
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12.04.2026 20:43 Відповісти
+10
Думаю Орбан пролетів.
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12.04.2026 20:41 Відповісти

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