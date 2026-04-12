Виборчі дільниці в Угорщині зачинилися: явка виборців досягла 77,8%

В Угорщині зачинилися виборчі дільниці на парламентських виборах. Участь у виборах взяли 77,8% громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telex.

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Дільниці в Угорщині закрилися

Виборчі дільниці зачинилися о 19:00 за місцевим часом. Станом на 18:30 явка досягла рекордно високого рівня - 77,8%.

Цей показник перевищує попередній рекорд у 70,5% на виборах 2002 року.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що станом на 17:00 неділі, 12 квітня, в Угорщині на парламентських виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 мільйонів 587 тисяч осіб.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.

Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.

Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

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