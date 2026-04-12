Избирательные участки в Венгрии закрылись: явка избирателей достигла 77,8%

В Венгрии закрылись избирательные участки на парламентских выборах. В выборах приняли участие 77,8% граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Участки в Венгрии закрылись

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. По состоянию на 18:30 явка достигла рекордно высокого уровня — 77,8%.

Этот показатель превышает предыдущий рекорд в 70,5% на выборах 2002 года.

Напомним, что накануне сообщалось о том, что по состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, в Венгрии на парламентских выборах проголосовали 74,23% избирателей, или 5 миллионов 587 тысяч человек.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.

Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

