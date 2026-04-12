Избирательные участки в Венгрии закрылись: явка избирателей достигла 77,8%
В Венгрии закрылись избирательные участки на парламентских выборах. В выборах приняли участие 77,8% граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. По состоянию на 18:30 явка достигла рекордно высокого уровня — 77,8%.
Этот показатель превышает предыдущий рекорд в 70,5% на выборах 2002 года.
- Напомним, что накануне сообщалось о том, что по состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, в Венгрии на парламентских выборах проголосовали 74,23% избирателей, или 5 миллионов 587 тысяч человек.
- Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.
- Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
- Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
- Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Вот только если путин не устранил Мадьяра
Позволил ему победить
Значит путин делал ставку не только на Орбана
Путин всегда делает несколько ставок
Особенно в тех странах,где сильно его влияние
Чтобы в итоге никогда не проиграть
Не обольщайтесь......
Россия - государство ,в котором все решают спецслужбы
Почему убили Вячеслава Черновола?
Потому что с ним спецслужбы РФ договориться не смогли
Не смогли договориться с Немцовым
С Навальным
А вот с Ходорковским смогли
И он жив
В Швейцарии живет
Все у него хорошо
Неважливо, кому соцопитування в Угорщині пророкують перемогу, а кому поразку.
Неважливо, кому соцопитування в Угорщині пророкують перемогу, а кому поразку. Бо це не класичні європейські вибори. І є чотири пункти, про які не варто забувати, стежачи за виборами в Угорщині.
1. Байдуже, наскільки високою буде явка та наскільки вона перевищить історичний результат. Важливо інше: кого змогли більше мобілізувати - село чи місто? Перші за Орбана, а другі - за Мадяра. Вже зрозуміло, що партійні вибори Орбан програв. Але на одномандатних округах, де обирається більше половини майбутніх парламентаріїв, і вирішуватиметься, хто переможе.
2. Дуже важливо не лише мобілізувати своїх виборців, але й захистити результат. Орбан має можливості та ресурси вплинути на підрахунок голосів. А враховуючи, що там працюють російські технологи та спецслужби, варто розуміти, що можливі різні сценарії.
3. Враховуючи все вищеперераховане і те, як Орбан підготувався до можливої втрати влади в Угорщині, я б не дуже сподівався, що ми «забудемо Вітю». Так, ми всі впевнені, що Віті треба піти, але сам він так не вважає. Ба більше, навіть якщо Мадяр переможе, його правління буде складним. Наприклад, Орбан створив Бюджетну раду з трьох вірних людей, призначених на 6-12 років. Вони мають право вето на будь-який бюджет. Але це не все. Конституційний суд та Верховний суд Угорщини вщент заповнені ставлениками Орбана. Будь-який реформаторський закон може бути скасований одним розчерком пера «незалежних» суддів. А медіа-імперії Орбана теж нікуди не зникнуть. Тому вплив Орбана на політику - як внутрішню, так і зовнішню - буде величезним. Це і про потрібне нам зняття блокування Угорщиною кредиту у 90 млрд. Не все так просто.
4. Мадяр - виходець із партії Орбана «Фідес». І в них багато спільного. Так, у них з Орбаном особистий конфлікт. Так, Мадяр - це шанс на покращення відносин між нашими країнами, але я б не сподівався на зміну політики. Ну і окреме питання: як швидко Кремль знайде підхід до нової влади Угорщини, якщо зміна відбудеться? А те, що це робитимуть, я навіть не маю сумніву.
Ну і останнє. За Орбаном стоять політичні сили, які допомагатимуть йому зберегти владу та вплив. Це США та Росія, бо він їм дуже потрібний, хоча й з різних причин. Є в нього і внутрішня підтримка серед політсил ЄС. Тому не треба думати, що Орбан - все. Це дуже помилковий висновок. Вибачте, що знову комусь розбив рожеві окуляри.
хоча враховуючи маєтки які набудував - нікуда не поїде
Таке простим адмінресурсом навряд чи досягнути.
Або вкиди бюлетенів? Але вони не рахуються при оцінюванні кількості виборців, бо робляться вже після закриття дільниць.
Тобто, таки якйись масовий зсув.
В який бік? Злякались України? Або виходу з ЄС?
Заклик до реальної підтримки: Мадяр закликав Віктора Орбана разом відвідати Закарпаття, щоб надати угорській громаді реальну допомогу, а не обмежуватися лише словами.
Діалог з угорською меншиною: Опозиціонер активно планує та проводить зустрічі з угорською меншиною на Закарпатті, щоб напряму дізнатися про проблеми громади.
https://everyday.sumy.ua/uhorski-dilnytsi-zakrylysia-tysa-lidyruie-z-555/ Екзит-пол показує: Тиса лідирує з 55,5% місць в пропорціональній частині парламенту (або 51,0% в перерахунку на загальну кількість підтримки)
Партія Віктора Орбана ФІДЕС: 37,9% голосів підтримки або 44,4% в пропорціональній частині парламенту.
Інші політичні сили виборчого бар'єру в 5% не долають
Насправді на попередніх виборах у 2022 році явка становила 62,92%, а попередній рекорд у 73,51% зафіксований у 2002 році.
Аналітики припускають, що до моменту повного закриття виборчих дільниць (поки що голосують виборці, які зайшли на дільниці до моменту їх закриття) явка може досягти і 80%.