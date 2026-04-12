Избирательные участки в Венгрии закрылись: явка избирателей достигла 77,8%

В Венгрии закрылись избирательные участки на парламентских выборах. В выборах приняли участие 77,8% граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Участки в Венгрии закрылись 

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. По состоянию на 18:30 явка достигла рекордно высокого уровня — 77,8%.

Этот показатель превышает предыдущий рекорд в 70,5% на выборах 2002 года.

  • Напомним, что накануне сообщалось о том, что по состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, в Венгрии на парламентских выборах проголосовали 74,23% избирателей, или 5 миллионов 587 тысяч человек.

Читайте также: Выборы в Венгрии: Орбан призывает к единству, Мадяр обещает перемены

  • Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.
  • Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
  • Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
  • Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Читайте также: Выборы в Венгрии: проголосовали уже более 74% избирателей

Мадяр - виходець із партії Орбана «Фідес». І в них багато спільного. Так, у них з Орбаном особистий конфлікт. Так, Мадяр - це шанс на покращення відносин між нашими країнами, але я б не сподівався на зміну політики. Ну і окреме питання: як швидко Кремль знайде підхід до нової влади Угорщини, якщо зміна відбудеться? А те, що це робитимуть, я навіть не маю сумніву.
12.04.2026 20:46 Ответить
Не надійтесь що Мадяр стане рятівником України!
12.04.2026 20:43 Ответить
Думаю Орбан пролетів.
12.04.2026 20:41 Ответить
І "найкрасивіший у світі президент" вчергове обхезався
12.04.2026 20:45 Ответить
Вот только если путин не устранил Мадьяра
Позволил ему победить
Значит путин делал ставку не только на Орбана
Путин всегда делает несколько ставок
Особенно в тех странах,где сильно его влияние
Чтобы в итоге никогда не проиграть
Не обольщайтесь......
12.04.2026 20:46 Ответить
Хватит уже их этого старого маразматика делать злым гением.
12.04.2026 21:15 Ответить
12.04.2026 21:23 Ответить
Пролетів, по тєліку кажуть. Мадяр 55%, Орбан 38
12.04.2026 20:54 Ответить
В Венгрии не проводят экзит-полов.
12.04.2026 21:01 Ответить
Думаю що німецький телевізор знає що каже.
12.04.2026 21:03 Ответить
Они могут думать что угодно, но факт в том, что экзит-полов в день выборов в Венгрии не было.
12.04.2026 21:08 Ответить
Побачимо чи німці брехали, думаю що ні бо йдеться про репутацію каналу.
12.04.2026 21:21 Ответить
Цифры 55 на 38 были в последнем опросе за 5 дней до голосования. Поэтому посмотрим что будет на самом деле.
12.04.2026 21:25 Ответить
щось підрзріло росія не рве сраку, щось і Орбан занадто притих, не здивуюсь заворушенням.
12.04.2026 20:43 Ответить
Так нещодавно десь читав, що кацапня була невдоволена рейтингами. Що ми мовляв допомагали ******, а він погано провів передвиборчу кампанію.
12.04.2026 20:47 Ответить
Ну тут в коментарях, хтось правду написав, що путін мовчки сприймає вибори, що може і Мадяр в рублях. Не здивуюсь коли це просто злий та добрий поліцейський.
12.04.2026 20:49 Ответить
12.04.2026 20:46 Ответить
Так, я про "Fidez".
12.04.2026 20:47 Ответить
Непогано б вказувати автора допису.
12.04.2026 20:56 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZbK-ac4-R-dcCDCrt3mLWxJ2FG4OTVzrj7q2bTJ49hXaKo1U1oSYJE2q0q-UH6op16hobBm4w3fdBTvL0uPxpA3o-rysScR7efQG6TRBq2nSDGtov94gIFWd4eXOcclMXyL3uyLWIkBgaXccfUa43XVEKhZbWtd07m9VMZDEevRWUYYvFCD9IEVF6OpSt7rwbvWrxBbaI-pX0qSByuFAT13&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02xY2XThkH4NasvhBmGY3E4TuHiYGCnQvJfB4GjQpnPYDs5cWviWKne85bkr6gJfVtl?__cft__[0]=AZbK-ac4-R-dcCDCrt3mLWxJ2FG4OTVzrj7q2bTJ49hXaKo1U1oSYJE2q0q-UH6op16hobBm4w3fdBTvL0uPxpA3o-rysScR7efQG6TRBq2nSDGtov94gIFWd4eXOcclMXyL3uyLWIkBgaXccfUa43XVEKhZbWtd07m9VMZDEevRWUYYvFCD9IEVF6OpSt7rwbvWrxBbaI-pX0qSByuFAT13&__tn__=%2CO%2CP-R 28 хв ·

Неважливо, кому соцопитування в Угорщині пророкують перемогу, а кому поразку. Бо це не класичні європейські вибори. І є чотири пункти, про які не варто забувати, стежачи за виборами в Угорщині.

1. Байдуже, наскільки високою буде явка та наскільки вона перевищить історичний результат. Важливо інше: кого змогли більше мобілізувати - село чи місто? Перші за Орбана, а другі - за Мадяра. Вже зрозуміло, що партійні вибори Орбан програв. Але на одномандатних округах, де обирається більше половини майбутніх парламентаріїв, і вирішуватиметься, хто переможе.

2. Дуже важливо не лише мобілізувати своїх виборців, але й захистити результат. Орбан має можливості та ресурси вплинути на підрахунок голосів. А враховуючи, що там працюють російські технологи та спецслужби, варто розуміти, що можливі різні сценарії.

3. Враховуючи все вищеперераховане і те, як Орбан підготувався до можливої втрати влади в Угорщині, я б не дуже сподівався, що ми «забудемо Вітю». Так, ми всі впевнені, що Віті треба піти, але сам він так не вважає. Ба більше, навіть якщо Мадяр переможе, його правління буде складним. Наприклад, Орбан створив Бюджетну раду з трьох вірних людей, призначених на 6-12 років. Вони мають право вето на будь-який бюджет. Але це не все. Конституційний суд та Верховний суд Угорщини вщент заповнені ставлениками Орбана. Будь-який реформаторський закон може бути скасований одним розчерком пера «незалежних» суддів. А медіа-імперії Орбана теж нікуди не зникнуть. Тому вплив Орбана на політику - як внутрішню, так і зовнішню - буде величезним. Це і про потрібне нам зняття блокування Угорщиною кредиту у 90 млрд. Не все так просто.

4. Мадяр - виходець із партії Орбана «Фідес». І в них багато спільного. Так, у них з Орбаном особистий конфлікт. Так, Мадяр - це шанс на покращення відносин між нашими країнами, але я б не сподівався на зміну політики. Ну і окреме питання: як швидко Кремль знайде підхід до нової влади Угорщини, якщо зміна відбудеться? А те, що це робитимуть, я навіть не маю сумніву.

Ну і останнє. За Орбаном стоять політичні сили, які допомагатимуть йому зберегти владу та вплив. Це США та Росія, бо він їм дуже потрібний, хоча й з різних причин. Є в нього і внутрішня підтримка серед політсил ЄС. Тому не треба думати, що Орбан - все. Це дуже помилковий висновок. Вибачте, що знову комусь розбив рожеві окуляри.
12.04.2026 20:59 Ответить
Росія провалилася в Молдові і Румунії. А США, ну Трамп став настільки токсичною особою в політиці,що його підтримка працює навпаки.
12.04.2026 21:17 Ответить
Два сапога-- пара.
12.04.2026 21:20 Ответить
Справа тут не у самому фідесі, а у тому, що орбан вітя брав бабло на камеру сьоми могілєвіча. Відповідно, з 2008-го, кажись, року пуйло вітю міцно тримає за фаберже. Абсолютно не виключно, що цей новенький буде поводитись у зовнішній політиці так само, як і вітя. Не забувайте, пуйло за нафто/газодоляри скупив вже майже половину ключових політиків у провідних країнах.
12.04.2026 21:25 Ответить
У нас свої " рятівників", як гівна.
12.04.2026 20:47 Ответить
Зєленого!
12.04.2026 21:00 Ответить
Правильно підмітив.
12.04.2026 20:48 Ответить
орбан уже купил билеты на ростов
12.04.2026 20:44 Ответить
Кремлівськи холуї збираються в пАдмосковії: Асад, Аскар Акаев, Эмомали Рахмон, Вітя Орбан, Азаров, ну и естественно Вітя Бандюкович.
12.04.2026 20:55 Ответить
а про кровосісю забули
12.04.2026 21:15 Ответить
Йому бойфренд його купив
хоча враховуючи маєтки які набудував - нікуда не поїде
12.04.2026 20:58 Ответить
Вітяжаба, пнхй на Парашу.
12.04.2026 20:45 Ответить
Три чверті виборців.
Таке простим адмінресурсом навряд чи досягнути.
Або вкиди бюлетенів? Але вони не рахуються при оцінюванні кількості виборців, бо робляться вже після закриття дільниць.
Тобто, таки якйись масовий зсув.
В який бік? Злякались України? Або виходу з ЄС?
12.04.2026 20:46 Ответить
Доречі і цей туди ж гнутиме, може як і Польща про Волинь.
Заклик до реальної підтримки: Мадяр закликав Віктора Орбана разом відвідати Закарпаття, щоб надати угорській громаді реальну допомогу, а не обмежуватися лише словами.

Діалог з угорською меншиною: Опозиціонер активно планує та проводить зустрічі з угорською меншиною на Закарпатті, щоб напряму дізнатися про проблеми громади.
12.04.2026 20:46 Ответить
На жаль екзит пулів у Орбанана нема ... Стільки років при владі ось й сталося , що кількість дільниць в Будапешті з 16 сталося 12 , а 2 округи додали по селах ...
12.04.2026 20:48 Ответить
https://everyday.sumy.ua/uhorski-dilnytsi-zakrylysia-tysa-lidyruie-z-555/ Угорські дільниці закрилися.
https://everyday.sumy.ua/uhorski-dilnytsi-zakrylysia-tysa-lidyruie-z-555/ Екзит-пол показує: Тиса лідирує з 55,5% місць в пропорціональній частині парламенту (або 51,0% в перерахунку на загальну кількість підтримки)
Партія Віктора Орбана ФІДЕС: 37,9% голосів підтримки або 44,4% в пропорціональній частині парламенту.
Інші політичні сили виборчого бар'єру в 5% не долають
12.04.2026 20:49 Ответить
Подозрительно, 78 процентів, ніщо не нагадує? Зроблять вброси, мертві душі, і т. д, і т. п - путлеровські і трамповскі шавки допоможуть, і з мінімальною перевагою победітт Жаба орбан, вот побачите.
12.04.2026 20:51 Ответить
Взагалі не здивуюсь. А протести потім параша допоможе придушити
12.04.2026 21:01 Ответить
Х@йло вже мишу свою привітав з перемогою?
12.04.2026 20:52 Ответить
Цікаво, якщо в Україні колись будуть вибори то яка явка буде?
12.04.2026 20:55 Ответить
Я би проголосував, але батькiвщина позбавила мене громадянства))
12.04.2026 21:01 Ответить
Теж начудив, як Саак?
12.04.2026 21:16 Ответить
Ну так , це ж не в Ізраель
12.04.2026 21:17 Ответить
Продовжуємо зберiгати генофонд))
12.04.2026 21:25 Ответить
А Х@йло Вітю вже поздоровив?
12.04.2026 20:55 Ответить
Тепер "Дружбу" відновлять не для злого Орбана, а для доброго Мадяра 😸
12.04.2026 20:57 Ответить
По інфі Цензора.
Насправді на попередніх виборах у 2022 році явка становила 62,92%, а попередній рекорд у 73,51% зафіксований у 2002 році.
Аналітики припускають, що до моменту повного закриття виборчих дільниць (поки що голосують виборці, які зайшли на дільниці до моменту їх закриття) явка може досягти і 80%.
12.04.2026 20:59 Ответить
Так а де результати екзитполів?
12.04.2026 21:10 Ответить
"Кілька днів перед голосуванням" -- це не голосування.
12.04.2026 21:16 Ответить
Та да, не помітив
12.04.2026 21:16 Ответить
там нет экзит полов, был слив про то что в тисе вроде две трети от уровня воды. уже начался подсчёт, можно смотреть на их официальном сайте избирательной комиссии. Тиса впереди, фидес отстаёт значительно, ещё одна партия может пройти... но пока, что половина парламента для опозиции (100 из 199) на волоске
12.04.2026 21:17 Ответить
Про половину парламента для опозиції не дуже зрозуміло. Можна пояснити?
12.04.2026 21:19 Ответить
На площі повно людей.
12.04.2026 21:15 Ответить
Якшо рекордно висока явка, то й до ворожки не ходи--буде підтасовка результатів.
12.04.2026 21:16 Ответить
"Перемогла молодість, і олівець, упираючись, як скалка, повільно виповз із щілини. З цим трофеєм. Остап повернув до свого номера..." 12 стільців
12.04.2026 21:19 Ответить
Новини закінчились - на Цензорі теж бюлетені підраховують?
12.04.2026 21:23 Ответить
 
 