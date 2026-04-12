Выборы в Венгрии: зафиксирована сверхвысокая явка — более 74%

По состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, в Венгрии на парламентских выборах проголосовали 74,23% избирателей, или 5 миллионов 587 тысяч человек. 

Об этом свидетельствуют данные венгерского Национального избирательного бюро (NVI), сообщает Цензор.НЕТ.

Обновленные данные по явке

Так, в Будапеште к 17:00 по местному времени проголосовали 77,18% избирателей.

В округе Пешт явка была самой высокой и составила 77,58%. В то время как самая низкая явка – 68,13% – была зафиксирована в округе Боршод-Абауй-Земплен.

  • Напомним, что по состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Венгрии составила 66,01%, что соответствовало 4 968 713 голосам.

  • Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.
  • Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
  • Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
  • Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Венгрия (2483) выборы (24105)
Здається, люди намагаються сказати: "Вітє нада вийті"
12.04.2026 19:36 Ответить
Не факт. Можливо, кОрбан мобілізував адмінресурс по максимуму, особливо - у малих містах та селах.
12.04.2026 19:37 Ответить
не хтілося би ,шоб віті вдалася маніпуляція ...
12.04.2026 19:39 Ответить
Здається, люди намагаються сказати: "Вітє нада вийті"
12.04.2026 19:36 Ответить
Не факт. Можливо, кОрбан мобілізував адмінресурс по максимуму, особливо - у малих містах та селах.
12.04.2026 19:37 Ответить
Пешт це звичайно село.
Але можу погодитися - Вітя ще ТОТ
12.04.2026 19:40 Ответить
Не допоможе бо якщо решта у 22, 82 проголосуе за главiобiка то йому не вистачить 0.18% (вiдрив - 23%).
12.04.2026 19:49 Ответить
Ця цифра - результати попередніх соцопитувань.
Реальних результатів підрахунку голосів ми не дізнаємось у найближчі години.
Екзітполів, тут підказують, немає.
Тому зараз тємна вода в облацєх.
Тільи явка таки аномально висока.
На чию користь - не зрозуміло.
12.04.2026 19:53 Ответить
У Ханти-Мансійську і Магадані, цлетіли ціни на житло через вибори в Угорщині!!!!
Тревожно і у асада, якунОвоща та кнайсль …, прямо нервова діарея (Ліберальна партія NEOS вимагає позбавити громадянства колишню голову МЗС Австрії Карін Кнайсль.) А в Сирії, таких просто вішають, як у Нюрнберзі, у 1946-47 роках, або у Польші після ДСВ чи Ізраїлі…
12.04.2026 20:34 Ответить
не хтілося би ,шоб віті вдалася маніпуляція ...
12.04.2026 19:39 Ответить
Цікаво які результати
12.04.2026 19:40 Ответить
Вітя іди *****.
12.04.2026 19:41 Ответить
74,23% виборців, або 5 мільйонів 587 тисяч осіб

За оцінками, населення Угорщини у 2026 році становить приблизно 9,59 мільйона осіб

Жесть... Дев'ять з половиною мільйонів... Тобто це населення Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова разом взятих. І ось цей пігмей ще видьоргується. Корчить із себе геополітичного гравця. Тиснути на когось намагається...
12.04.2026 19:42 Ответить
Так, формально його голос дорівнює голосу Німеччини чи Франції.
А взагалі тема "національного вєлічія" - актуальні для всяких обіжєнних жизнью.
12.04.2026 19:47 Ответить
https://tv2.dk/reel/2026-04-12-her-er-det-ungarn--orban-ikke-viser-verden-6392964948112
12.04.2026 19:42 Ответить
Сподіваємось що Орбану жаба цицьки дасть.
12.04.2026 19:43 Ответить
вже - вiн на 23% позаду, залишилось голосувати меньше чим 23% виборцiв.
12.04.2026 19:52 Ответить
Что происходит? В Венгрии сегодня проходят выборы, и явка избирателей уже https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-04-07-valg-i-ungarn/hoejeste-valgdeltagelse-i-16-aar-indtil-videre?entry=a0aabee6-0***-4787-b3b2-4fc6636a8fec достигла рекордно высокого уровня . Избирательные участки закрываются в 19:00.

Согласно опросам общественного мнения, 45-летний https://nyheder.tv2.dk/udland/2026-04-10-engang-hang-orban-over-hans-seng-nu-vil-han-tage-magten-fra-ham Петер Мадьяр должен стать новым лидером страны, сместив с поста https://nyheder.tv2.dk/udland/2026-04-08-orban-har-taget-sine-velkendte-metoder-i-brug-men-noget-er-anderledes Виктора Орбана после 16 лет правления
12.04.2026 20:42 Ответить
через 17 хвилин узнаємо результат
12.04.2026 19:43 Ответить
Екзитполів там нема. Результату скоро не буде.
12.04.2026 20:06 Ответить
Перші екзит-поли: Стануть відомі одразу після закриття виборчих дільниць, зазвичай це 19:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським часом).Попередні офіційні дані: Національне виборче управління почне публікувати перші результати підрахунку голосів пізно ввечері 12 квітня (після 21:00-22:00).Остаточні результати: Зазвичай стають відомими протягом ночі або вранці наступного дня, 13 квітня, коли буде оброблено понад 90%
12.04.2026 20:11 Ответить
Вітя не виграє бо його Зе не підтримав.
12.04.2026 19:46 Ответить
с його пуза посміявся
12.04.2026 19:48 Ответить
Ага
12.04.2026 19:49 Ответить
12.04.2026 20:03 Ответить
Явка велика і є надія, що Орбан програв. Але диктатори так просто не здаються і він задіє всі ресурси влади.
12.04.2026 19:53 Ответить
Орбан має сушити сухарі. Трохи пізніше і наше херпідун.
12.04.2026 20:00 Ответить
дай Господи !!!...
12.04.2026 20:04 Ответить
От боюся, щоб не виявилося, що то орбанова влада вкиди бюлетенів і каруселі влаштувала...
12.04.2026 20:02 Ответить
12.04.2026 20:08 Ответить
Як показує практика, точніше показала, і не один раз, що умовна зміна Орбана це добре та не факт, що новий очільник так буде за Україну. Був вже хароший росіянин Навальний - Крим не бутерброд, поляки друзі та " валинська рєзня" не дає спокою, " потужний Таурс - Мерц, " рішучий" Марк Рютте, перекривляка Орбана Мелоні, купа міністрів Британії і ТД.
12.04.2026 20:08 Ответить
А нам не треба, щоб був прям за, достатньо, аби не був проти.
12.04.2026 20:13 Ответить
Нажаль це не майбутнє, коли доля країни постійно залежить від виборів за кордоном.
12.04.2026 20:18 Ответить
Лукашенько перемiг би одною лiвою!
12.04.2026 20:09 Ответить
ВІКТОР янукович
ВІКТОР медведчук
ВІКТОР орбан ... Бєрі шинель, шуруй дамой
12.04.2026 20:18 Ответить
не щастить вітькам
12.04.2026 20:26 Ответить
За останніми опитуваннями, проведеними протягом кількох днів перед голосуванням, опозиція набирає близько 55% підтримки, тоді як Віктор Орбан - приблизно 38%.
12.04.2026 20:23 Ответить
12.04.2026 20:24 Ответить
На жаль, ці красиві цифри - не з екзіт-полу... А лише "перед 12 квітня"
По екзіт-полу партія Тиса перемагає, але далеко з меншим результатом, лище трохи більше, ніж 100 мандатів.
12.04.2026 21:05 Ответить
 
 