Выборы в Венгрии: проголосовали уже более 74% избирателей

По состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, в Венгрии на парламентских выборах проголосовали 74,23% избирателей, или 5 миллионов 587 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные венгерского Национального избирательного бюро (NVI), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обновленные данные по явке

Так, в Будапеште к 17:00 по местному времени проголосовали 77,18% избирателей.

В округе Пешт явка была самой высокой и составила 77,58%. В то время как самая низкая явка – 68,13% – была зафиксирована в округе Боршод-Абауй-Земплен.

Напомним, что по состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Венгрии составила 66,01%, что соответствовало 4 968 713 голосам.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.

Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

