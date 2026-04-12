Выборы в Венгрии: проголосовали уже более 74% избирателей
По состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, в Венгрии на парламентских выборах проголосовали 74,23% избирателей, или 5 миллионов 587 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные венгерского Национального избирательного бюро (NVI), сообщает Цензор.НЕТ.
Обновленные данные по явке
Так, в Будапеште к 17:00 по местному времени проголосовали 77,18% избирателей.
В округе Пешт явка была самой высокой и составила 77,58%. В то время как самая низкая явка – 68,13% – была зафиксирована в округе Боршод-Абауй-Земплен.
- Напомним, что по состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Венгрии составила 66,01%, что соответствовало 4 968 713 голосам.
Выборы в Венгрии
- Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.
- Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
- Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
- Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Але можу погодитися - Вітя ще ТОТ
Реальних результатів підрахунку голосів ми не дізнаємось у найближчі години.
Екзітполів, тут підказують, немає.
Тому зараз тємна вода в облацєх.
Тільи явка таки аномально висока.
На чию користь - не зрозуміло.
Тревожно і у асада, якунОвоща та кнайсль …, прямо нервова діарея (Ліберальна партія NEOS вимагає позбавити громадянства колишню голову МЗС Австрії Карін Кнайсль.) А в Сирії, таких просто вішають, як у Нюрнберзі, у 1946-47 роках, або у Польші після ДСВ чи Ізраїлі…
За оцінками, населення Угорщини у 2026 році становить приблизно 9,59 мільйона осіб
Жесть... Дев'ять з половиною мільйонів... Тобто це населення Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова разом взятих. І ось цей пігмей ще видьоргується. Корчить із себе геополітичного гравця. Тиснути на когось намагається...
А взагалі тема "національного вєлічія" - актуальні для всяких обіжєнних жизнью.
Согласно опросам общественного мнения, 45-летний https://nyheder.tv2.dk/udland/2026-04-10-engang-hang-orban-over-hans-seng-nu-vil-han-tage-magten-fra-ham Петер Мадьяр должен стать новым лидером страны, сместив с поста https://nyheder.tv2.dk/udland/2026-04-08-orban-har-taget-sine-velkendte-metoder-i-brug-men-noget-er-anderledes Виктора Орбана после 16 лет правления
ВІКТОР медведчук
ВІКТОР орбан ... Бєрі шинель, шуруй дамой
По екзіт-полу партія Тиса перемагає, але далеко з меншим результатом, лище трохи більше, ніж 100 мандатів.