РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12440 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
6 040 23

Парламентские выборы в Венгрии: проголосовали уже 66% избирателей

Орбан, Мадяр

По состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 66,01%, что соответствует 4 968 713 голосам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предыдущий показатель, по состоянию на 13:00, составлял 54,14%.

Показатель по состоянию на 15:00 превышает показатель на 15:00 в 2022 году, который составлял 52,8%.

Выборы в Венгрии

  • Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.
  • Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
  • Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
  • Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Автор: 

Венгрия (2483) выборы (24105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Орбан, Хам тебя ждёт в Ростове, смотри не опоздай на рейс.
показать весь комментарий
12.04.2026 16:43 Ответить
+4
Ось тобі орбане, і ******* день!
Угорці, мають добру память за звірства московитів совдепії з андроповим, у1956-57 році!!!
показать весь комментарий
12.04.2026 16:48 Ответить
+4
скоро узнаємо скільки в Угорщині захисників страусівзєбр.
показать весь комментарий
12.04.2026 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
20:00 по нашому часу взнаємо хто програв
показать весь комментарий
12.04.2026 16:41 Ответить
хто ********
показать весь комментарий
12.04.2026 16:43 Ответить
екзитпол
показать весь комментарий
12.04.2026 16:46 Ответить
"- Я наместник Бога на земле.
- Простите, но у меня нет наместника на земле"
В Венгрии экзитполы не проводят.
Извините еще раз.
показать весь комментарий
12.04.2026 17:02 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 16:48 Ответить
1848 - ні ?
Тоді микола палкін йще більшу криваву баню влаштував угорцям ніж андропов в 1958 ...
показать весь комментарий
12.04.2026 17:00 Ответить
Микола палкін, це глибока історія, а тут млн жертв концтаборів ГУЛАГУ -КардЛАГу та АЛЖИРУ, московіти та рождьонниє в срср, милом замислюються!!! А це ж лише 20 століття, коли існували совдепія та її колонії!
показать весь комментарий
12.04.2026 17:22 Ответить
Так й 65 років тому - теж ж ... не вчера було ...
показать весь комментарий
12.04.2026 18:13 Ответить
Може вони тому й недолюблюють Україну через те, що у 56-му виключно Київський військовий округ брав участь?
показать весь комментарий
12.04.2026 18:14 Ответить
Головне, для Угорців, це пройти оті критичні 73 % !!!
Щоб не стало їм Акакаяразніца ….
показать весь комментарий
12.04.2026 17:28 Ответить
Сало чи галушки?
показать весь комментарий
12.04.2026 16:42 Ответить
Пісець з Ханти-Мансійська, для орбана і сіярту!
показать весь комментарий
12.04.2026 16:49 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 16:43 Ответить
таке відчуття, ніби живемо в тій угорщині. дайте відпочити від того, опублікуйте новину, коли будуть хоч-якісь притомні результати відомі...
показать весь комментарий
12.04.2026 16:43 Ответить
А що там екзитполи кажуть?
показать весь комментарий
12.04.2026 16:44 Ответить
о 20:00 скажуть
показать весь комментарий
12.04.2026 16:47 Ответить
Вы же нам сразу сообщите?
показать весь комментарий
12.04.2026 17:06 Ответить
Радує що здається в Угорщині немає балагану з екзит-полами де кожна партія виграє 146% голосів.
показать весь комментарий
12.04.2026 16:45 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 16:50 Ответить
Скільки Орбану вдасться намалювати, стільки і буде. 16 років влади дають непоганий бонус до можливості махінацій, нажаль. Але якщо навіть попри всі зусилля пролетить - оце буде показник так показник.
показать весь комментарий
12.04.2026 17:46 Ответить
попри намальованих у орбана вистачає і реальних прихильників серед виборців. Певна кількість довбойобів є у кожному суспільстві, і зазвичай ця кількість коливається від 30% до 40%+.
показать весь комментарий
12.04.2026 17:51 Ответить
Або кОрбан віддав наказ всім "баронам" під страхом позбавлення латіфундій відправити своїх пейзан на генеральну битву, або там таки є у широкого загалу бажання дати жабі копняка.
показать весь комментарий
12.04.2026 18:03 Ответить
 
 