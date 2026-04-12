Парламентские выборы в Венгрии: проголосовали уже 66% избирателей
По состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 66,01%, что соответствует 4 968 713 голосам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Предыдущий показатель, по состоянию на 13:00, составлял 54,14%.
Показатель по состоянию на 15:00 превышает показатель на 15:00 в 2022 году, который составлял 52,8%.
Выборы в Венгрии
- Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля.
- Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
- Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
- Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
В Венгрии экзитполы не проводят.
В Венгрии экзитполы не проводят.
Угорці, мають добру память за звірства московитів совдепії з андроповим, у1956-57 році!!!
Тоді микола палкін йще більшу криваву баню влаштував угорцям ніж андропов в 1958 ...
Щоб не стало їм Акакаяразніца ….
страусівзєбр.