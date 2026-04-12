Выборы в Венгрии: Орбан призывает к единству, Мадяр обещает перемены

Премьер-министр Венгрии и лидер партии "Фидес" Виктор Орбан после начала парламентских выборов заявил, что стране необходимо национальное единство, чтобы противостоять кризису, надвигающемуся на Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Европа движется к серьезному кризису, и нам нужно единство на национальном уровне, чтобы противостоять ему. Я здесь, чтобы победить", - приводят СМИ его слова.

Со своей стороны, Петер Мадяр, возглавляющий оппозиционную партию "Тиса", выразил уверенность в скорой победе своей партии и пообещал в качестве первого шага нового правительства принять комплекс мер по борьбе с коррупцией.

"Также нам нужно разморозить замороженные фонды ЕС для нас и укрепить позиции Венгрии в рядах ЕС и НАТО", - продолжил он.

Мадяр также обратился с призывом к жителям страны сообщать о допущенных во время выборов нарушениях.

Ранее и Орбан, и Мадяр проголосовали на выборах. Оба они заявили, что признают результаты голосования.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.

Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

