Выборы в Венгрии: Орбан призывает к единству, Мадяр обещает перемены
Премьер-министр Венгрии и лидер партии "Фидес" Виктор Орбан после начала парламентских выборов заявил, что стране необходимо национальное единство, чтобы противостоять кризису, надвигающемуся на Европу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Европа движется к серьезному кризису, и нам нужно единство на национальном уровне, чтобы противостоять ему. Я здесь, чтобы победить", - приводят СМИ его слова.
Со своей стороны, Петер Мадяр, возглавляющий оппозиционную партию "Тиса", выразил уверенность в скорой победе своей партии и пообещал в качестве первого шага нового правительства принять комплекс мер по борьбе с коррупцией.
"Также нам нужно разморозить замороженные фонды ЕС для нас и укрепить позиции Венгрии в рядах ЕС и НАТО", - продолжил он.
Мадяр также обратился с призывом к жителям страны сообщать о допущенных во время выборов нарушениях.
Ранее и Орбан, и Мадяр проголосовали на выборах. Оба они заявили, что признают результаты голосования.
Выборы в Венгрии
- Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
- Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
- Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
- Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні
Єднаймось довкола Сонцесяйного [Кіма].
Він там щось з протокою таким чином намагався "порєшать", і з "воєнной мощью Ірана" - і як результат?
Одна из https://nyheder.tv2.dk/udland/2026-04-08-orban-har-taget-sine-velkendte-metoder-i-brug-men-noget-er-anderledes предвыборных целей партии «Фидес» заключается в том, что в случае прихода к власти претендента Петра Мадьяра он направит венгерских мужчин на фронт в Украину.
- Это неправда, но это послание глубоко укоренилось среди многих венгров, и им очень трудно объяснить, что это не входит в планы лидера оппозиции, - говорит Йеспер Штайнмец.
Он и фотограф Амали Карлсхёй Радур посетили один из самых бедных районов города Багас, расположенного в получасе езды от Будапешта, где несколько жителей верят этой истории.
- Если победит Петер Мадьяр, будет плохо. Тогда мы немедленно начнём войну, - заявил местный житель Йонаш Ласло телеканалу TV
«Мы надеемся, что вы проголосуете за друга и союзника моего отца. Один из лидеров Европы имеет прямую связь с Белым домом. Я надеюсь, вы поддержите Виктора Орбана», - говорится в https://x.com/DonaldJTrumpJr/status/2043180036094660868 сообщении на X.
И президент США Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс поддерживали Орбана во время предвыборной кампании.
Премьер-министр Чехии Андрей https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-04-07-valg-i-ungarn/tjekkiets-premierminister-stoetter-orban?entry=b4a290ae-ff44-4c4b-98c0-85dc9d8089e5 Бабиш также поддержал действующего премьер-министра в преддверии выборов, а союзник Орбана в Словакии, премьер-министр Роберт Фицо, хочет, чтобы Орбан достиг «всех своих политических целей на парламентских выборах».
