Выборы в Венгрии: Орбан призывает к единству, Мадяр обещает перемены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии и лидер партии "Фидес" Виктор Орбан после начала парламентских выборов заявил, что стране необходимо национальное единство, чтобы противостоять кризису, надвигающемуся на Европу.

"Европа движется к серьезному кризису, и нам нужно единство на национальном уровне, чтобы противостоять ему. Я здесь, чтобы победить", - приводят СМИ его слова.

Читайте также: Рекордная явка на выборах в Венгрии: уже проголосовало 16,89% избирателей

Со своей стороны, Петер Мадяр, возглавляющий оппозиционную партию "Тиса", выразил уверенность в скорой победе своей партии и пообещал в качестве первого шага нового правительства принять комплекс мер по борьбе с коррупцией.

"Также нам нужно разморозить замороженные фонды ЕС для нас и укрепить позиции Венгрии в рядах ЕС и НАТО", - продолжил он.

Мадяр также обратился с призывом к жителям страны сообщать о допущенных во время выборов нарушениях.

Ранее и Орбан, и Мадяр проголосовали на выборах. Оба они заявили, что признают результаты голосования.

Читайте также: Венгрия обвинила Facebook в работе алгоритмов против Орбана

Выборы в Венгрии

  • Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
  • Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
  • Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
  • Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Смотрите также: Требовали прекращения правления Орбана: в Будапеште прошел многотысячный митинг оппозиции. ФОТОрепортаж

Венгрия (2483) выборы (24101) Орбан Виктор (803) Мадяр Петер (8)
+5
Жаба намагається квакати голосніше роздуваючи щоки. Бо добре розуміє що йому мама жаба цицьки дасть.
12.04.2026 13:34 Ответить
+3
Бо це ж буде втручання у вибори.
З боку трампів-венсів, звичайно, теж, але ж вони з антиліберального автократичного табору, тому їм - можна.
12.04.2026 14:18 Ответить
+2
Той ЄС, якому вже скоро кінець?
Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні
Єднаймось довкола Сонцесяйного [Кіма].
12.04.2026 13:32 Ответить
12.04.2026 13:32 Ответить
але НАТО точно всьо
12.04.2026 13:58 Ответить
Офіційно?
12.04.2026 13:59 Ответить
фактично
12.04.2026 14:23 Ответить
Які фактичні ознаки цього, крім публікацій у деяких ЗМІ та коментарів у соцмережах?
12.04.2026 14:28 Ответить
Заяв Трампа замало ? Саме він зараз вирішує що буде далі з цією спільнотою недолугих. Без грошей США вся ната - пшик.
12.04.2026 15:08 Ответить
Длі аятол - так.
Він там щось з протокою таким чином намагався "порєшать", і з "воєнной мощью Ірана" - і як результат?
12.04.2026 15:16 Ответить
Ничего с НАТО не станется. Закончится президентство тампона, а США запустит новый диалог с союзниками. Не исключаю, что ещё и примут законы для самозащиты от д#билов в кресле президента.
12.04.2026 14:49 Ответить
Заміість Трампа може прийти ДіВенс
12.04.2026 15:10 Ответить
12.04.2026 13:34 Ответить
Диктатори всіх країни єднайтеся.
12.04.2026 13:44 Ответить
...під крилом сіпутіна !!!
12.04.2026 14:45 Ответить
Будем разом дубасити кризу - всім хто піде за мною я роздам ********* палички - Орбан
12.04.2026 13:48 Ответить
Избирательные участки в Венгрии заполнены информацией от правящей партии «Фидес», сообщает корреспондент телеканала TV 2 Йеспер Штайнметц, следящий за выборами в Будапеште.

Одна из https://nyheder.tv2.dk/udland/2026-04-08-orban-har-taget-sine-velkendte-metoder-i-brug-men-noget-er-anderledes предвыборных целей партии «Фидес» заключается в том, что в случае прихода к власти претендента Петра Мадьяра он направит венгерских мужчин на фронт в Украину.

- Это неправда, но это послание глубоко укоренилось среди многих венгров, и им очень трудно объяснить, что это не входит в планы лидера оппозиции, - говорит Йеспер Штайнмец.

Он и фотограф Амали Карлсхёй Радур посетили один из самых бедных районов города Багас, расположенного в получасе езды от Будапешта, где несколько жителей верят этой истории.

- Если победит Петер Мадьяр, будет плохо. Тогда мы немедленно начнём войну, - заявил местный житель Йонаш Ласло телеканалу TV
https://nyheder.tv2.dk/
12.04.2026 13:49 Ответить
В воскресенье утром Дональд Трамп-младший выразил поддержку Виктору Орбану. Он выразил надежду, что венгры «проголосуют за независимое мышление и за того, кто отстаивает принцип « Венгрия прежде всего »».

«Мы надеемся, что вы проголосуете за друга и союзника моего отца. Один из лидеров Европы имеет прямую связь с Белым домом. Я надеюсь, вы поддержите Виктора Орбана», - говорится в https://x.com/DonaldJTrumpJr/status/2043180036094660868 сообщении на X.

И президент США Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс поддерживали Орбана во время предвыборной кампании.

Премьер-министр Чехии Андрей https://nyheder.tv2.dk/live/udland/2026-04-07-valg-i-ungarn/tjekkiets-premierminister-stoetter-orban?entry=b4a290ae-ff44-4c4b-98c0-85dc9d8089e5 Бабиш также поддержал действующего премьер-министра в преддверии выборов, а союзник Орбана в Словакии, премьер-министр Роберт Фицо, хочет, чтобы Орбан достиг «всех своих политических целей на парламентских выборах».
12.04.2026 14:04 Ответить
Чому керівництво ЄС не могло вчора чи сьогодні зранку просто-напросто виступити із заявою, в якій би натякалося, що доля дотацій мадярам напряму залежить від результатів виборів?
12.04.2026 14:16 Ответить
Бо це ж буде втручання у вибори.
З боку трампів-венсів, звичайно, теж, але ж вони з антиліберального автократичного табору, тому їм - можна.
12.04.2026 14:18 Ответить
Трампи-венси навіть бабок не дають мадярами, а ЄС дає! Хто бабки платить, той і заказує музику...
12.04.2026 14:36 Ответить
Трамп заявив про готовність інвестувати в "майбутнє процвітання Угорщини" за умови подальшого лідерства Орбана
Трампово слово - твьоржє гороха.
Особливо коли позаді мАцква.
12.04.2026 14:43 Ответить
 
 