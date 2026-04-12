Рекордная явка на выборах в Венгрии: уже проголосовало 16,89% избирателей

По состоянию на 09:00 12 апреля на парламентских выборах в Венгрии проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно выше показателя, зафиксированного на аналогичном этапе предыдущих выборов четыре года назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Еще по состоянию на 7 утра явка составляла 3,46% - почти вдвое больше, чем четыре года назад (тогда было 1,8%). По состоянию на 9 утра она достигла 16,89%, что на 6% больше, чем во время прошлых выборов (10,31%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Будапеште более 100 тыс. человек прошли на митинг-концерт против Орбана

Ключевые оппоненты - действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр - уже проголосовали. Накануне, во время последних предвыборных митингов, они оба выразили уверенность в своей победе.

В то же время Орбан заявил журналистам, что поздравил бы своего соперника в случае его победы.

Читайте также: Венгрия обвинила Facebook в использовании алгоритмов против Орбана

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.

Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Смотрите также: Требовали прекращения правления Орбана: в Будапеште прошел многотысячный митинг оппозиции. ФОТОрепортаж