Рекордная явка на выборах в Венгрии: уже проголосовало 16,89% избирателей
По состоянию на 09:00 12 апреля на парламентских выборах в Венгрии проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно выше показателя, зафиксированного на аналогичном этапе предыдущих выборов четыре года назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Еще по состоянию на 7 утра явка составляла 3,46% - почти вдвое больше, чем четыре года назад (тогда было 1,8%). По состоянию на 9 утра она достигла 16,89%, что на 6% больше, чем во время прошлых выборов (10,31%).
Ключевые оппоненты - действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр - уже проголосовали. Накануне, во время последних предвыборных митингов, они оба выразили уверенность в своей победе.
В то же время Орбан заявил журналистам, что поздравил бы своего соперника в случае его победы.
Выборы в Венгрии
- Парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.
- Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
- Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
- Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Багаторічна ідеологічна обробка села + підкуп + місцеві еліти теж за нього через владу, гроші та ту ж ідеологію (антиліберальність виховує покірність, що і треба місцевим царькам). Це у переробленій виборчій системі вже саме по собі дає більшість голосів.
Якщо результат раптом буде нєправільним, то кОрбан за мадуро-лукашенко оголосить правільний, незгодних назве іноагєнтамі та застосує свій "бєркут" плюс "группи ініціативних патріотов" з мАцковскім акцєнтом.
Але думаю, що результат буде правільний, і без крайніх мєр.
Тому "дічі" минулого тижня по відношенню до опозиції не було.
Навпаки, були "зливи" ззовні та зсередини щодо його підруснявності.
А від кОрбана на адресу опозиції - лише незначні випади.
Значить, русняві консультанти порахували, що неявних засобів коррєктіровкі достатньо для увєрєнной побєди, йти у всі тяжкі сенсу немає.
Або придумали якийсь інший прийом, яким можна за потреби миттєво та красіво перевернути нєправільний результат на користь кОрбана і мАцкви.
А наш Мадяр очолить ( потім) Євро Сили об'єднаного командування БПЛА
Воно все одно буде беззаперечно виконувати всі команди *****, тому оці всі мантри "іщітє компроміс, вам єщьо договаріваться" - то лише нам на шкоду. Бо неможливо домовитись з тим, хто виконує наказ під суворим наглядом "із Цєнтра".
