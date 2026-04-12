2 987 28

Рекордная явка на выборах в Венгрии: уже проголосовало 16,89% избирателей

Орбан голосует на выборах

По состоянию на 09:00 12 апреля на парламентских выборах в Венгрии проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно выше показателя, зафиксированного на аналогичном этапе предыдущих выборов четыре года назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Еще по состоянию на 7 утра явка составляла 3,46% - почти вдвое больше, чем четыре года назад (тогда было 1,8%). По состоянию на 9 утра она достигла 16,89%, что на 6% больше, чем во время прошлых выборов (10,31%).

Ключевые оппоненты - действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр - уже проголосовали. Накануне, во время последних предвыборных митингов, они оба выразили уверенность в своей победе.



В то же время Орбан заявил журналистам, что поздравил бы своего соперника в случае его победы.

Выборы в Венгрии

  • Парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.
  • Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.
  • Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
  • Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

Бажаю , прокацапському Орбану, мегапоразки на цих виборах😡
12.04.2026 11:25 Ответить
Чмоня, іди за рашистським кораблем на концерт кобзона!
12.04.2026 11:24 Ответить
А кто считать будет,*********** там кто?
12.04.2026 11:36 Ответить
Чмоня, іди за рашистським кораблем на концерт кобзона!
12.04.2026 11:24 Ответить
Йорбана лизодупи перші,як завжди.
12.04.2026 11:25 Ответить
Орбан може залишитися при владі, навіть програвши вибори, через виборчу систему - https://www.unian.ua/world/vibori-v-ugorshchini-2026-roku-odnoznachnoji-porazki-orbana-mozhe-y-ne-buti-13346262.html The New York Times
12.04.2026 11:25 Ответить
Виграє чи ні, а при владі - залишиться.
Багаторічна ідеологічна обробка села + підкуп + місцеві еліти теж за нього через владу, гроші та ту ж ідеологію (антиліберальність виховує покірність, що і треба місцевим царькам). Це у переробленій виборчій системі вже саме по собі дає більшість голосів.
Якщо результат раптом буде нєправільним, то кОрбан за мадуро-лукашенко оголосить правільний, незгодних назве іноагєнтамі та застосує свій "бєркут" плюс "группи ініціативних патріотов" з мАцковскім акцєнтом.
Але думаю, що результат буде правільний, і без крайніх мєр.
Тому "дічі" минулого тижня по відношенню до опозиції не було.
Навпаки, були "зливи" ззовні та зсередини щодо його підруснявності.
А від кОрбана на адресу опозиції - лише незначні випади.
Значить, русняві консультанти порахували, що неявних засобів коррєктіровкі достатньо для увєрєнной побєди, йти у всі тяжкі сенсу немає.
Або придумали якийсь інший прийом, яким можна за потреби миттєво та красіво перевернути нєправільний результат на користь кОрбана і мАцкви.
12.04.2026 11:38 Ответить
Бажаю , прокацапському Орбану, мегапоразки на цих виборах😡
12.04.2026 11:25 Ответить
Опитування показали, що переважна більшість, незалежно від партійної орієнтації, впевнена, що вибори будуть сфальсифікрвані на користь орбана.
12.04.2026 11:26 Ответить
Орбан голосує за Мадяра - нігуя собі дєвки пляшут
12.04.2026 11:36 Ответить
За нашего комбрига?
12.04.2026 11:39 Ответить
Мадяр прийде порядок наведе!
А наш Мадяр очолить ( потім) Євро Сили об'єднаного командування БПЛА
12.04.2026 11:45 Ответить
А кто считать будет,*********** там кто?
12.04.2026 11:36 Ответить
Кого йорбан призначив.
12.04.2026 11:41 Ответить
Тогда х всем по лбу,а не поражение Орбана.
12.04.2026 11:48 Ответить
Майю 51% Санду треба. Щоб все було як треба.
12.04.2026 11:47 Ответить
Так що там орбанейло?
Як там великий пук у борошно?
12.04.2026 11:38 Ответить
Жабу геть !! Жабу геть !! Жабу геть !!
Віват фрідом !!
🇭🇺🔱🔱🔱🔱🔱👍🏻🎼🚀♥️
12.04.2026 11:42 Ответить
А если Орбан таки победит? Какой запасной план будет у хрипастого недомерка?
12.04.2026 11:46 Ответить
Який план може бути проти "крємльовской миші"?
Воно все одно буде беззаперечно виконувати всі команди *****, тому оці всі мантри "іщітє компроміс, вам єщьо договаріваться" - то лише нам на шкоду. Бо неможливо домовитись з тим, хто виконує наказ під суворим наглядом "із Цєнтра".
12.04.2026 11:54 Ответить
А який в нього зараз план?
12.04.2026 11:56 Ответить
Мадяр прийде порядок наведе! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
А наш Мадяр очолить ( потім) Євро Сили об'єднаного командування БПЛА.
12.04.2026 11:47 Ответить
Питання, чому в угорців тільки націоналістичні фріки. Де ліві соціалісти як у всіх нормальних європейських країнах.
12.04.2026 11:54 Ответить
Шустряки
12.04.2026 11:53 Ответить
його жінка схожа на жінку Макрона
12.04.2026 11:54 Ответить
Головне не хто голосує,а хто рахує!
12.04.2026 11:54 Ответить
Сподіваюся Угорщина це не Румунія чи Молдова.)
12.04.2026 11:57 Ответить
Сподіваюсь, що Угорщина це не Кацапія і Бульбашія!
12.04.2026 11:59 Ответить
Якщо Орбан виграє треба бити йому морду. Значить він теж жулик.
12.04.2026 12:03 Ответить
Шобло піда@асів на чолі з ************** переможе
12.04.2026 12:01 Ответить
 
 