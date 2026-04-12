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Новини Вибори в Угорщині
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Рекордна явка на виборах в Угорщині: вже проголосувало 16,89% виборців

Орбан голосує на виборах

Станом на 09:00 12 квітня на парламентських виборах в Угорщині проголосували 16,89% виборців. Це значно вищий показник, ніж був зафіксований на аналогічному етапі попереднього голосування чотири роки тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

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Ще станом на 7 ранку явка становила 3,46% - майже вдвічі більше, ніж чотири роки тому (тоді було 1,8%). Станом на 9 ранку вона досягла 16,89%, що на 6% більше, ніж під час минулих виборів (10,31%).

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Ключові опоненти - чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан та очільник опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр уже проголосували. Напередодні, під час останніх передвиборчих мітингів, вони обоє висловили впевненість у власній перемозі.

Орбан голосує на виборах

Водночас Орбан заявив журналістам, що привітав би свого суперника в разі його перемоги.

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Вибори в Угорщині

  • Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.
  • Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.
  • Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.
  • Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

Дивіться також: Вимагали припинення правління Орбана: у Будапешті відбувся багатотисячний мітинг опозиції. ФОТОрепортаж

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Угорщина (3049) вибори (6804) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+31
Бажаю , прокацапському Орбану, мегапоразки на цих виборах😡
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12.04.2026 11:25 Відповісти
+19
Чмоня, іди за рашистським кораблем на концерт кобзона!
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12.04.2026 11:24 Відповісти
+8
За нашего комбрига?
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12.04.2026 11:39 Відповісти

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