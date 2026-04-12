Рекордна явка на виборах в Угорщині: вже проголосувало 16,89% виборців

Станом на 09:00 12 квітня на парламентських виборах в Угорщині проголосували 16,89% виборців. Це значно вищий показник, ніж був зафіксований на аналогічному етапі попереднього голосування чотири роки тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ще станом на 7 ранку явка становила 3,46% - майже вдвічі більше, ніж чотири роки тому (тоді було 1,8%). Станом на 9 ранку вона досягла 16,89%, що на 6% більше, ніж під час минулих виборів (10,31%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Будапешті понад 100 тис. людей пройшли на мітинг-концерт проти Орбана

Ключові опоненти - чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан та очільник опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр уже проголосували. Напередодні, під час останніх передвиборчих мітингів, вони обоє висловили впевненість у власній перемозі.

Водночас Орбан заявив журналістам, що привітав би свого суперника в разі його перемоги.

Читайте також: Угорщина звинуватила Facebook у роботі алгоритмів проти Орбана

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.

Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.

Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

Дивіться також: Вимагали припинення правління Орбана: у Будапешті відбувся багатотисячний мітинг опозиції. ФОТОрепортаж