У Будапешті понад 100 тис. людей пройшли на мітинг-концерт проти Орбана

У Будапешті напередодні парламентських виборів відбувся масштабний антиурядовий концерт. Захід тривав майже сім годин, в ньому взяли участь близько 50 гуртів і виконавців.

Про це пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Масштабний захід

Подію організував "Рух громадянського опору". У заяві організаторів сказано, що кожна пісня була критикою "корумпованого режиму" і мала на меті "показати виборцям, що епоха безкарності завершилась".

Повідомляється, що на Площі Героїв та прилеглих проспектах угорської столиці зібралися понад 100 тисяч людей. Ще стільки ж дивилися онлайн-трансляцію.

Натовп, що зібрався, скандував антиурядові гасла. Зокрема, лунала фраза "Ruszkik haza!" ("Росіяни - додому!"). Це гасло відоме з часів Угорської революції 1956 року та знову набуло актуальності на тлі зближення уряду Угорщини з Москвою.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 12 квітня.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.

Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.

Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

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