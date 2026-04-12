В Будапеште более 100 тыс. человек вышли на митинг-концерт против Орбана

В Будапеште накануне парламентских выборов прошел масштабный антиправительственный концерт. Мероприятие длилось почти семь часов, в нем приняли участие около 50 групп и исполнителей.

Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Масштабное мероприятие

Мероприятие организовало "Движение гражданского сопротивления". В заявлении организаторов говорится, что каждая песня была критикой "коррумпированного режима" и имела целью "показать избирателям, что эпоха безнаказанности закончилась".

Сообщается, что на Площади Героев и прилегающих проспектах венгерской столицы собрались более 100 тысяч человек. Еще столько же смотрели онлайн-трансляцию.

Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. В частности, звучала фраза "Ruszkik haza!" ("Русские - домой!"). Этот лозунг известен со времен Венгерской революции 1956 года и вновь приобрел актуальность на фоне сближения правительства Венгрии с Москвой.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся в это воскресенье, 12 апреля.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поддержал Орбана и заявил о готовности США инвестировать в экономику Венгрии.

Также Орбана поддержали премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

