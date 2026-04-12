Вибори в Угорщині: Орбан закликає до єдності, Мадяр обіцяє зміни

Прем’єр-міністр Угорщини та очільник партії "Фідес" Віктор Орбан після старту парламентських виборів заявив, що країні необхідна національна згуртованість, щоб протистояти кризі, яка насувається на Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Європа рухається в бік серйозної кризи, і нам потрібна єдність на національному рівні, щоб чинити їй опір. Я тут, щоб перемогти", - наводять ЗМІ його слова.

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Зі свого боку, Петер Мадяр, який очолює опозиційну партію "Тиса", висловив упевненість у швидкій перемозі його партії та пообіцяв як перший крок нового уряду ухвалити комплекс заходів проти корупції.

"Також нам потрібно розморозити заморожені фонди ЄС для нас і посилити позиції Угорщини в лавах ЄС і НАТО", - продовжив він.

Мадяр також звернувся із закликом до жителів країни повідомляти про допущені під час виборів порушення.

Раніше і Орбан, і Мадяр проголосували на виборах. Обидва вони заявили, що визнають результати голосування.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.

Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.

Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

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