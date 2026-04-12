Парламентські вибори в Угорщині: проголосували вже 66% виборців

Станом на 15:00 явка на парламентських виборах в Угорщині становить 66,01%, що відповідає 4 968 713 голосам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telex.

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Попередній показник, станом на 13:00, становив 54,14%.

Показник станом на 15:00 годину перевищує показник на 15:00 у 2022 році, який становив 52,8%.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.

Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.

Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.

Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

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