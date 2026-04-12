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Новини Вибори в Угорщині
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Вибори в Угорщині: проголосували вже понад 74% виборців

Вибори в Угорщині: зафіксовано надвисоку явку у понад 74%

Станом на 17:00 неділі, 12 квітня, в Угорщині на парламентських виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 мільйонів 587 тисяч осіб. 

Про це свідчать дані угорського Національного виборчого бюро (NVI), повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оновлені дані щодо явки

Так, в Будапешті, до 17:00 за місцевим часом проголосували 77,18% виборців.

В окрузі Пешт явка була найвищою і становила 77,58%. Тоді як найнижча явка – 68,13% – була зафіксована на окрузі Боршод-Абауй-Земплен.

Читайте також: Парламентські вибори в Угорщині: проголосували вже 66% виборців

  • Нагадаємо, що станом на 15:00 явка на парламентських виборах в Угорщині становила 66,01%, що відповідало 4 968 713 голосам.

Вибори в Угорщині

  • Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.
  • Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.
  • Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.
  • Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.

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Угорщина (3049) вибори (6804)
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Топ коментарі
+13
Здається, люди намагаються сказати: "Вітє нада вийті"
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12.04.2026 19:36 Відповісти
+6
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12.04.2026 20:08 Відповісти
+5
Не факт. Можливо, кОрбан мобілізував адмінресурс по максимуму, особливо - у малих містах та селах.
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12.04.2026 19:37 Відповісти

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