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Вибори в Угорщині: проголосували вже понад 74% виборців
Станом на 17:00 неділі, 12 квітня, в Угорщині на парламентських виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 мільйонів 587 тисяч осіб.
Про це свідчать дані угорського Національного виборчого бюро (NVI), повідомляє Цензор.НЕТ.
Оновлені дані щодо явки
Так, в Будапешті, до 17:00 за місцевим часом проголосували 77,18% виборців.
В окрузі Пешт явка була найвищою і становила 77,58%. Тоді як найнижча явка – 68,13% – була зафіксована на окрузі Боршод-Абауй-Земплен.
- Нагадаємо, що станом на 15:00 явка на парламентських виборах в Угорщині становила 66,01%, що відповідало 4 968 713 голосам.
Вибори в Угорщині
- Парламентські вибори в Угорщині відбуваються 12 квітня.
- Нагадаємо, що напередодні американський лідер Дональд Трамп підтримав Орбана та заявив про готовність США інвестувати в економіку Угорщини.
- Також Орбана підтримали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник уряду Чехії Андрей Бабіш.
- Згідно із результатами березневих опитувань, угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.
Топ коментарі
+13 Oleksii Magas
показати весь коментар12.04.2026 19:36 Відповісти Посилання
+6 YU ST
показати весь коментар12.04.2026 20:08 Відповісти Посилання
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.04.2026 19:37 Відповісти Посилання
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