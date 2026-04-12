В Венгрии продолжается подсчет голосов: лидирует партия "Тиса" Мадяра (обновлено)

В Венгрии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. Согласно первым опубликованным результатам избирательной комиссии, лидирует оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Венгрии.

Лидирует оппозиция

После подсчета 21,54% голосов "Тиса" получает 132 места в парламенте, партия "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана — 59.

Обновлено в 22:07: Обработано 45,71% голосов – "Тиса" получает 135 мест в парламенте, "Фидес" – 57.

Обновлено о 22:19 Посчитано 53,45% голосов – у "Тисы" 136 мест в парламенте, "Фидес" – 56.

Новость дополняется... 

  • Напомним, что участие в парламентских выборах в Венгрии приняли 77,8% граждан - это рекордная явка.

  • Парламентские выборы в Венгрии состоялись12 апреля.
  • Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.

+15
66,3 - Мадяр
29,7 - Орбан
на цей час
12.04.2026 21:55 Ответить
+9
Ні в якому разі ... ЦАР збирається царювати й надалі - поки війна не скінчиться , а вона не скінчиться , поки він -ЦАР!
12.04.2026 22:02 Ответить
+8
«Вітя! Ростов нє рєзіновий.»
12.04.2026 21:59 Ответить
Сподіваюсь на перемогу Мадяра, але Орбан її так просто не віддасть.
12.04.2026 21:58 Ответить
Вже привітав Мадяра.
12.04.2026 22:20 Ответить
не дивом стане, коли після остаточного підрахунку орбан отримає 146% ))
12.04.2026 22:01 Ответить
Куди їхній ***** пропав?
12.04.2026 22:57 Ответить
"Тиса" звісно переможе "Фідес" по спискам , але ще є мажоритарники , а там треба ще почекати та подивитись - які будуть розклади .
12.04.2026 21:56 Ответить
розклади вже відомі - фідесівськи мажоритарники все просрали.
12.04.2026 22:29 Ответить
В Венгрии сложная система. Там более 50% мест выбирают по можаритарке.
12.04.2026 21:56 Ответить
Ми за два дні Пасхи також могли проголосувати, було б бажання...
12.04.2026 21:57 Ответить
Два дні пейсаху це коли ? Бо якщо в Україні , то у нас Великдень один день ((
12.04.2026 22:21 Ответить
А что было в эти 2 дня ? Какой-то особый обстрел Украины что под ним можно голосовать?
12.04.2026 22:28 Ответить
Ви серйозно вважаєте, що вибори - це виключно коли Ви опускаєте бюлетень до урни?
Висування кандидатів, передвиборчі перегони, зустрічі з виборцями, агітація - це вже не є виборами?
А як це все проводити, коли велика кількість виборців і кандидатів наразі бережуть Вашу дупу, сидячи в окопах?
12.04.2026 22:56 Ответить
Ага,і мільйон військових так само, це ж елеметарно. А предвиборчу кампанію можна і за годинку провести.
12.04.2026 22:56 Ответить
Следить за подсчетом голосов можно тут:
https://vtr.valasztas.hu/ogy2026
Для конституционного большинства нужно 133 места в парламенте.

Венгерское сообщество на реддите https://www.reddit.com/r/hungary/
12.04.2026 21:57 Ответить
Буде як в Білорусі чи як в Україні?
12.04.2026 22:04 Ответить
Так
12.04.2026 22:14 Ответить
Хто стане наступним *********?
12.04.2026 22:16 Ответить
трамп такий молодець , допоміг віті прискоренно валізи до московії зібрати , а то орбан би ще вагався , як без нього венгри будуть багатіти ? ...Вітя розп* здив все шо міг і не зміг , добре шо хоч в ЄС утрималися ...
12.04.2026 22:16 Ответить
мажоритарка - это на базе секльского электората в основном.
такие ребята могут хотеть сформировать правительство именно с орбаном.

чтобы орбана сковырнуть, нужен сокрушительный разгром, чтобы за счет нескольких центриских мажоритаршиков взять власть.
12.04.2026 22:17 Ответить
Да хватит чесать. Орбаноиды проиграли. Всё. Кацапы соснули.
12.04.2026 22:33 Ответить
хочеться привітати венгрів , Слава Богу шо в них для віті не сталося 73% ...Угорщина буде мати мир та злагоду !!!...
12.04.2026 22:19 Ответить
12.04.2026 22:20 Ответить
Головне, щоб Мадяр після виборів не "перекинувся". Німець теж до виборів ракети обіцяв, а після виборів раптом передумав.
12.04.2026 22:22 Ответить
Мерц після виборів дуже багато зробив для України окрім ракет. Тауруси - це чи не єдине, чим йому можна дорікнути.
Мадяр же геть нічого для України і не обіцяє - він нам не друг. Просто не такий ворог, як Орбан.
12.04.2026 22:26 Ответить
Детальніше про обіцянки Мадяра Україні ........не так давно тут розпиналися як трумп все з Україною за день "порішає"((
12.04.2026 22:50 Ответить
Якщо уважніше придивитися до цієї картинки (в цій інфі) то можна зробити висновок, що партія Тиша вщент перемагає на одномандатних мажоритарних округах: 95 місць в парламенті з 106-ти... Натомість Орбан виграє пропорційну (партійну) частину: в нього 48 місць, в Мадьяра - 37; і ще 8 отримує союзник Орбана...

Несподівано.... Як таке може бути?
12.04.2026 22:23 Ответить
а там дуже хитра система накруток голосів, бо ті голоси з одномандатних округів якось ше сумуються із голосами на партійних списках, причому для 1-го і 2-го місць одномандатників це сумується по-різному.
12.04.2026 22:29 Ответить
72.44% по спискам зрівнялись по 43 . Скоріше за все продовжують підтримувати ФІДЕС та христиан демократів, бо це старі націонал-консервативні партії ..а виборці не зовсім розуміють, що Орбан цю партію узурпував...а голосують за нові обличчя мажоритарників.. Мабуть у ФІДЕС є свій термоядерний електорат як типу у БЮТа)) А партія ТИСА зовсім нова, знову ж Мадяр і сам колись був в партії ФІДЕС.... голосують на протесті як у нас проти Порошенка )) вже мають 138 голосів загалом. Конституційна більшіть 133 голоси, буде конституціна монобільшість))
12.04.2026 22:50 Ответить
справа у тому ,шо венгри не хочвть бути в раші ,і це головне ....
12.04.2026 22:25 Ответить
там ще :1. голоси що надыйшли поштою. 2.голосування закордоном. В румунській Трансільванії 99.99% голосів за орбана. Там десь 1 млн. виборців. а орбан закачував туди шалені кошти. Ціленаправлено. Тай фальсифікації можна робити.
12.04.2026 22:26 Ответить
Тост: От бачите, якщо є демократія, то і зєрмаки невічні. Так вип"ємо за дружбу двох Мадярів.
12.04.2026 22:33 Ответить
https://espreso.tv/svit-ofitsiyni-rezultati-parlamentskikh-viboriv-v-ugorshchini-pislya-opratsyuvannya-15-byuleteniv-lidirue-opozitsiyna-partiya-tisa Телеканал Еспресо (оновлено 22:27):
Процес підрахунку голосів до парламенту Угорщини публікується Національним виборчим бюро в режимі реального часу за https://vtr.valasztas.hu/ogy2026 цим посиланням.
На виборах до парламенту Угорщини станом на 21:58 за Києвом, 12 квітня 2026 року, опрацьовано 60,24% бюлететів - 47,23% за партійними списками та 73,25% за мажоритарними округами
За мажоритарними округами переважна більшість цього разу - за "Тису", хоча провінційні виборці у минулі роки традиційно голосували за "Фідес".
Розподіл місць у парламенті (усього - 199): "Тиса" - 136, "Фідес" - 56, права партія "Наша Батьківщина" - 7.
За партійними списками: "Тиса" - 51,22%, "Фідес" - 40,11%, права партія "Наша Батьківщина" - 6,09%.
12.04.2026 22:34 Ответить
Це розгром
12.04.2026 22:38 Ответить
фальсіфікації від Орбана, якщо і будуть зафіксовані - то тільки з направленням в тюрму, прямо з парламенту
12.04.2026 22:54 Ответить
Телеканал Еспресо (оновлено 22:43):
На виборах до парламенту Угорщини 12 квітня 2026 року, опрацьовано 72,44% бюлететів - 62,35% за партійними списками та 82,54% за мажоритарними округами
Розподіл місць у парламенті (усього - 199): "Тиса" - 138, "Фідес" - 54, права партія "Наша Батьківщина" - 7.
За партійними списками: "Тиса" - 53.45%, "Фідес" - 37.92% права партія "Наша Батьківщина" - 5.99%. місця за пропорційною частиною в Тиси і Фідеса зрівнялись - по 43 місця
12.04.2026 22:50 Ответить
 
 