7 862 37
В Венгрии продолжается подсчет голосов: лидирует партия "Тиса" Мадяра (обновлено)
В Венгрии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. Согласно первым опубликованным результатам избирательной комиссии, лидирует оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Венгрии.
Лидирует оппозиция
После подсчета 21,54% голосов "Тиса" получает 132 места в парламенте, партия "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана — 59.
Обновлено в 22:07: Обработано 45,71% голосов – "Тиса" получает 135 мест в парламенте, "Фидес" – 57.
Обновлено о 22:19 Посчитано 53,45% голосов – у "Тисы" 136 мест в парламенте, "Фидес" – 56.
Новость дополняется...
- Напомним, что участие в парламентских выборах в Венгрии приняли 77,8% граждан - это рекордная явка.
Выборы в Венгрии
- Парламентские выборы в Венгрии состоялись12 апреля.
- Согласно результатам мартовских опросов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Топ комментарии
+15 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий12.04.2026 21:55 Ответить Ссылка
+9 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий12.04.2026 22:02 Ответить Ссылка
+8 Pan Lipko
показать весь комментарий12.04.2026 21:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
29,7 - Орбан
на цей час
Висування кандидатів, передвиборчі перегони, зустрічі з виборцями, агітація - це вже не є виборами?
А як це все проводити, коли велика кількість виборців і кандидатів наразі бережуть Вашу дупу, сидячи в окопах?
https://vtr.valasztas.hu/ogy2026
Для конституционного большинства нужно 133 места в парламенте.
Венгерское сообщество на реддите https://www.reddit.com/r/hungary/
такие ребята могут хотеть сформировать правительство именно с орбаном.
чтобы орбана сковырнуть, нужен сокрушительный разгром, чтобы за счет нескольких центриских мажоритаршиков взять власть.
Мадяр же геть нічого для України і не обіцяє - він нам не друг. Просто не такий ворог, як Орбан.
Несподівано.... Як таке може бути?
Процес підрахунку голосів до парламенту Угорщини публікується Національним виборчим бюро в режимі реального часу за https://vtr.valasztas.hu/ogy2026 цим посиланням.
На виборах до парламенту Угорщини станом на 21:58 за Києвом, 12 квітня 2026 року, опрацьовано 60,24% бюлететів - 47,23% за партійними списками та 73,25% за мажоритарними округами
За мажоритарними округами переважна більшість цього разу - за "Тису", хоча провінційні виборці у минулі роки традиційно голосували за "Фідес".
Розподіл місць у парламенті (усього - 199): "Тиса" - 136, "Фідес" - 56, права партія "Наша Батьківщина" - 7.
За партійними списками: "Тиса" - 51,22%, "Фідес" - 40,11%, права партія "Наша Батьківщина" - 6,09%.
На виборах до парламенту Угорщини 12 квітня 2026 року, опрацьовано 72,44% бюлететів - 62,35% за партійними списками та 82,54% за мажоритарними округами
На виборах до парламенту Угорщини 12 квітня 2026 року, опрацьовано 72,44% бюлететів - 62,35% за партійними списками та 82,54% за мажоритарними округами
За мажоритарними округами переважна більшість цього разу - за "Тису", хоча провінційні виборці у минулі роки традиційно голосували за "Фідес".
Розподіл місць у парламенті (усього - 199): "Тиса" - 138, "Фідес" - 54, права партія "Наша Батьківщина" - 7.
За партійними списками: "Тиса" - 53.45%, "Фідес" - 37.92% права партія "Наша Батьківщина" - 5.99%. місця за пропорційною частиною в Тиси і Фідеса зрівнялись - по 43 місця