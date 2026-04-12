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Новини Вибори в Угорщині
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Орбан привітав Мадяра з перемогою партії "Тиса" на виборах

Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав Петера Мадяра та його партію "Тиса" з перемогою на виборах.

Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Угорщині триває підрахунок голосів

Нагадаємо, на 22:19 пораховано 53,45% голосів - у "Тиси" 136 місць у парламенті, "Фідес" - 56.

  • Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня.

Також читайте: Виборчі дільниці в Угорщині закрилися: явка виборців досягла 77,8%

Автор: 

Угорщина (3049) вибори (6804) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+26
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12.04.2026 22:29 Відповісти
+24
Ну шо жаба, квиток в падмасковьє
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12.04.2026 22:27 Відповісти
+22
Вітаємо і мріємо на порозуміння , бо ми українці , як і венгри ,не хочемо бути рашисткою колонією ...
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12.04.2026 22:27 Відповісти

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