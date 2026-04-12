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Орбан привітав Мадяра з перемогою партії "Тиса" на виборах
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав Петера Мадяра та його партію "Тиса" з перемогою на виборах.
Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Угорщині триває підрахунок голосів
Нагадаємо, на 22:19 пораховано 53,45% голосів - у "Тиси" 136 місць у парламенті, "Фідес" - 56.
- Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня.
Топ коментарі
+26 Green Bill #603485
показати весь коментар12.04.2026 22:29 Відповісти Посилання
+24 Light light
показати весь коментар12.04.2026 22:27 Відповісти Посилання
+22 Luiza
показати весь коментар12.04.2026 22:27 Відповісти Посилання
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