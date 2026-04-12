Орбан привітав Мадяра з перемогою партії "Тиса" на виборах

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав Петера Мадяра та його партію "Тиса" з перемогою на виборах.



Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Угорщині триває підрахунок голосів

Нагадаємо, на 22:19 пораховано 53,45% голосів - у "Тиси" 136 місць у парламенті, "Фідес" - 56.

Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня.

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