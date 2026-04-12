Орбан поздравил Мадяра с победой партии "Тиса" на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Петера Мадяра и его партию "Тиса" с победой на выборах.



Об этом Мадяр сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В Венгрии продолжается подсчет голосов

Напомним, на 22:19 подсчитано 53,45% голосов — у "Тисы" 136 мест в парламенте, у "Фидес" — 56.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля.

