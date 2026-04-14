Франция ожидает, что новая власть Венгрии снимет вето на помощь Украине, - Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии диктатор Путин лишился своего "троянского коня" в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI.

"Это поражение для Виктора Орбана, а также поражение для ряда его сторонников в реакционном международном сообществе, прежде всего - для Владимира Путина, который потерял своего троянского коня в Европейском Союзе", - подчеркнул французский министр.

Барро отметил, что политика Орбана в отношении Украины наносила вред, поэтому он рад видеть, что эти "препятствия сняты".

Также глава МИД Франции ожидает, что Петер Мадяр, победивший на выборах, сделает то, что обещал, а именно "восстановит ряд столпов верховенства права, разрушенных Виктором Орбаном, вернет Венгрию на ее место в ансамбле европейских стран и снимет ряд вето, введенных без каких-либо оснований".

Речь идет, в частности, о кредите в 90 млрд евро для Украины.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

