Вэнс об агитации за Орбана: Он "замечательный парень" и единственный голос в защиту американских интересов в Европе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался по поводу результатов выборов в воскресенье, на которых потерпел поражение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также объяснил причины его активной поддержки со стороны Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Вэнса Fox News.
По словам Вэнса, команда президента Дональда Трампа поддерживала Орбана из-за его позиции против "европейской бюрократии" и заявленной им поддержки интересов Соединенных Штатов.
"Когда европейский бюрократ атаковал американскую компанию, иногда единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан", - заявил Вэнс.
Он также отметил, что его визит в Будапешт накануне выборов был "правильным поступком", поскольку США хотели поддержать "человека, который долгое время стоял рядом с нами".
"Мы поехали в Венгрию не потому, что ожидали легкой победы Виктора Орбана на выборах; мы поехали, потому что считали это правильным решением", - добавил Вэнс.
Кроме того, Вэнс назвал Орбана "замечательным парнем", который за свои 16 лет во главе правительства "фундаментально изменил" свою страну.
Что предшествовало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Бо так, в принципі, не можна робити. Це відверте хамство і втручання у внутрішні справи іншої країни.
