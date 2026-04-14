1 391 38

Вэнс об агитации за Орбана: Он "замечательный парень" и единственный голос в защиту американских интересов в Европе

Венс и Орбан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался по поводу результатов выборов в воскресенье, на которых потерпел поражение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также объяснил причины его активной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Вэнса Fox News.

По словам Вэнса, команда президента Дональда Трампа поддерживала Орбана из-за его позиции против "европейской бюрократии" и заявленной им поддержки интересов Соединенных Штатов.

"Когда европейский бюрократ атаковал американскую компанию, иногда единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан", - заявил Вэнс.

Читайте также: Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов

Он также отметил, что его визит в Будапешт накануне выборов был "правильным поступком", поскольку США хотели поддержать "человека, который долгое время стоял рядом с нами".

"Мы поехали в Венгрию не потому, что ожидали легкой победы Виктора Орбана на выборах; мы поехали, потому что считали это правильным решением", - добавил Вэнс.

Кроме того, Вэнс назвал Орбана "замечательным парнем", который за свои 16 лет во главе правительства "фундаментально изменил" свою страну.

Смотрите также: Вице-президент США Вэнс прибыл с визитом в Венгрию. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Читайте также: Мадяр анонсировал изменения в конституцию Венгрии и ограничение сроков премьера

Виходить, американський інтерес = *********** інтерес.
Ну ок.
14.04.2026 11:22 Ответить
АХАХХАХАХАХАХ - В ТОМУ І СПРАВА....що інтереси Европи КАРДИНАЛЬНО розходяться з інтересами ******** США і РФ
14.04.2026 11:22 Ответить
Захист трампівських (не американських), кацапських інтересів....
Такий собі щур у європі...
14.04.2026 11:24 Ответить
АХАХХАХАХАХАХ - В ТОМУ І СПРАВА....що інтереси Европи КАРДИНАЛЬНО розходяться з інтересами ******** США і РФ
показать весь комментарий
14.04.2026 11:22 Ответить
Виходить, американський інтерес = *********** інтерес.
Ну ок.
показать весь комментарий
14.04.2026 11:22 Ответить
Спалив зрадника!
14.04.2026 11:42 Ответить
"Чудовий хлопець" на пів дорозі до Ростова
14.04.2026 11:23 Ответить
14.04.2026 11:25 Ответить
За шо цей півень хватить 3,14здюка?
За то шо цей 3,14здюк парашная скотина.
14.04.2026 11:23 Ответить
Захист трампівських (не американських), кацапських інтересів....
Але не угорських, не європейських....
Такий собі щур у європі...
14.04.2026 11:24 Ответить
Щось не бачу, щоб армія Угорщини, разом з ізраїлем і США бомбила іран
14.04.2026 11:25 Ответить
Чудовому хлопцю куйло маєток на Рубльовці вже приготував. Поряд з Асадом і Колею Бімбою. Будуть тихими підмосковними вечорами разом грати в шеш-беш на щолбани…..
14.04.2026 11:26 Ответить
"***** ти крашена" Кончита Венс.
14.04.2026 11:26 Ответить
цікаво було б послухати Венса якщо б Зеленський напередодні виборів у США звернувся до американських виборців, щоб ті проголосували за чудового хлопця Байдена
14.04.2026 11:27 Ответить
Ось восени було б добре заявити: голосуйте за чудових хлопців і дівчат демократів! Але зелох цього не зробить.
14.04.2026 11:33 Ответить
І правильно, якщо не зробить.
Бо так, в принципі, не можна робити. Це відверте хамство і втручання у внутрішні справи іншої країни.
14.04.2026 11:48 Ответить
Виходить що і Путін і Трамп є ворогами європи-а значить і України
14.04.2026 11:28 Ответить
Нажаль, так і є
14.04.2026 11:37 Ответить
От він і зізнався, що інтереси сша в європі це служить кремлю, пазл склався. Хоча це було й так відомо вже давно.
14.04.2026 11:29 Ответить
Чудовий хлопець всрався! Восени ваша черга, вуйцю Венс...
14.04.2026 11:31 Ответить
Передайте цьому дебілу, ще інтересам США в Европі нічого не загрожувало поки Трамп не став вести себе як базарне бидло у відношенні до Европи.
14.04.2026 11:31 Ответить
У вас всі "чудові хлопці" виглядають як орбан. Такі ж огидні та мерзенні, такі ж потворні, і такі ж тупі як він.
14.04.2026 11:31 Ответить
Орбан це чудовий хлопець який за 16р довів свою країну до ручки - побільше б таких чортів - Венс
14.04.2026 11:31 Ответить
чучело фарбоване
14.04.2026 11:32 Ответить
"іноді єдиним голосом на захист американських інтересів був Віктор Орбан", - заявив Венс" - е ні, с..чка крашена, завжди був ще один голос, когерентний орбанівському. Голос ху#ла болотного.
14.04.2026 11:33 Ответить
Ви також "чудові хлопці". Всім таким "чудовим хлопцям" місце у смітнику.
14.04.2026 11:33 Ответить
Мені дуже цікаво хто з впливових американських єврейських олігархів вмовив рудого шізоіда вступити у війну з іранськими аятолами? Невже зятьок Кушнер зі своїм папою??? І чому так погано прорахували збитки США від цієї війни??? То яки ж ви бізнесмени???
14.04.2026 11:34 Ответить
Вони - не бізнесмени. Вони - гопники за рідкісним виключенням.
14.04.2026 11:47 Ответить
А що думкою європейців хтось цікавився
14.04.2026 11:48 Ответить
14.04.2026 11:34 Ответить
Рубіо нормальний,а Венс підо рас!
14.04.2026 11:36 Ответить
Американських = російських
14.04.2026 11:36 Ответить
Венс і про педофіла Епштейна те ж казав що той - «чудовий хлопець». Скоро він таке і про куйла не соромлячись скаже.
14.04.2026 11:41 Ответить
яблуко від яблуні не далеко котиться
14.04.2026 11:42 Ответить
Штірлиць ще ніколи не був так близько до провалу, як цього разу...
14.04.2026 11:42 Ответить
Вечором сядьте з Пампом та плачте.
14.04.2026 11:45 Ответить
Хороший хлопець не професія, і скільки вам обходився цей трамполіз
14.04.2026 11:45 Ответить
Агент фсб хвалит петуха,
За то, что служат они вместе...
14.04.2026 11:47 Ответить
Венгерская мышь всем подряд подставляет
14.04.2026 11:51 Ответить
Все в мире призвание, только хер сосать это работа
14.04.2026 11:52 Ответить
чмо венс ,та знаємо ми ваші амерікано кремлівські інтереси ...йдіть на..й !!!...
14.04.2026 11:54 Ответить
 
 