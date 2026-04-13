Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр после победы на парламентских выборах призвал правительство Виктора Орбана немедленно уйти в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на митинге сторонников на берегу Дуная. 

По словам политика, предварительные результаты голосования свидетельствуют об убедительной победе его партии "Тиса", которая получает конституционное большинство в парламенте.

Во время выступления перед сторонниками Мадяр заявил, что новая политическая сила получила мандат на глубокие изменения в стране. Он подчеркнул, что две трети мест в парламенте позволят провести масштабные реформы.

"Тиса и Венгрия выиграли выборы. С большим, огромным отрывом. У нас будет две трети в парламенте, и это позволит нам провести преобразования, которые будут мирными", - заявил он.

В то же время политик призвал действующее правительство не затягивать процесс передачи власти и как можно скорее уйти в отставку.

"Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство", - подчеркнул Мадьяр.

Он также обратился к представителям действующей власти с призывом согласовывать важные решения с новой командой до официального формирования правительства.

Конституционное большинство и передача власти

По предварительным данным, партия "Тиса" получает конституционное большинство в парламенте, что открывает возможность для кадровых изменений и реформирования государственной системы.

В то же время действующий премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение на выборах в Венгрии.

Венгрия (2483) выборы (24105) Орбан Виктор (812) Мадяр Петер (9)
Топ комментарии
+19
Тепер Трамп почне більше нервувати, через півроку і його чекае подібний сценарій
показать весь комментарий
13.04.2026 01:58 Ответить
+13
На дотичну тему:
https://t.me/zakrytazona/2639 Володимир АРʼЄВ https://t.me/zakrytazona/2639 (увага на фотки під ссиллю):
Класичний приклад інформаційного лайна в ТГ-каналі, який працює на Банкову (гівно не згадуємо, не заслуговує). Розбираємо.
1) Береться гаряча тема і негативний персонаж (в даному випадку вибори в Угорщині і російська маріонетка Орбан, після того, як стало зрозуміло, що Орбан вщент програЄ);
2) Береться обʼєкт ІПСО, якого треба дискредитувати (Порошенко);
3) Поєднують їх через фото (якому років 10, це очевидно, на фото обидва ще без сивини, і Орбан на 2,5 роки старший за Порошенка) і пишуть брехливий текст про їхні звʼязки без жодних доказів чи посилань.
До речі, друге фото значно свіжіше і при наявності бажання там теж є привід для фантазій. Навіть без фантазій - можна згадати співпрацю очільників ОП і структур Орбана на російський нафті. Але ми не будемо уподоблятись офісу того персонажа, що з новішого фото.
Фейки від ОП - вони давно не працюють проти кого створені. А от джерело вивалюють в бруді.
показать весь комментарий
13.04.2026 02:07 Ответить
+9
точно, хіба що з тією різницею що Мадяр не завезений з московського кавеену.
показать весь комментарий
13.04.2026 02:47 Ответить
Гірше.
Мадяр вихідець з тієї ж партії, що і Орбан.

А на тушку Трампа вже зачекалися демократи.
показать весь комментарий
13.04.2026 02:03 Ответить
На Трампа вже багато хто злий, і респи і навіть мага.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:36 Ответить
Дуже показово, чого вартує цілування з пуйлом…
показать весь комментарий
13.04.2026 07:22 Ответить
точно. кріворізького малороса з хєрмаком з лайна язиком не витягнеш, спитай хоч у лєщенка-пєтрова-іванова-золкіна-мосійчук
показать весь комментарий
13.04.2026 07:18 Ответить
Що, Іудушка, не в бров а в око влучив вам, шматам, Ан Мур?
показать весь комментарий
13.04.2026 07:27 Ответить
Який інтелектуальний рівень влади - така і їх пропаганда. Що можна вимагати віж людей з купленими дипломами, з випускників окадемії мішіпоплавського і інших опущених корупцією до того ж рівня
показать весь комментарий
13.04.2026 08:03 Ответить
Прямо як в Україні 2019 року.
показать весь комментарий
13.04.2026 02:41 Ответить
Він відколовся від Орбана,точно не від ідеологічних думок.Ті хто так робить то продажники.
показать весь комментарий
13.04.2026 02:56 Ответить
точно, його кремль перекупив, бо орбан вже старий.
показать весь комментарий
13.04.2026 04:30 Ответить
Можливо навіть москалі.
показать весь комментарий
13.04.2026 06:23 Ответить
Життя покаже.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:32 Ответить
Венс також колись відколовся від Трампа а тепер "присмоктався".
показать весь комментарий
13.04.2026 09:09 Ответить
Він не був колись біля Трампа,а був просто республіканцем.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:19 Ответить
Добре це для України чи ні покаже час але напрямок наче гарний
показать весь комментарий
13.04.2026 03:12 Ответить
*******, ховайтесь - сказав мадьяр
показать весь комментарий
13.04.2026 03:20 Ответить
Сійярте, Сійярте особливо копняка під ср*аку! Щоб закрив вже свого чорного рота назавжди!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 03:26 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2026 03:36 Ответить
Ну що, нафтопровід дружба цього тижня відремонтується?
показать весь комментарий
13.04.2026 05:54 Ответить
Залежить виключно від курсу Венгрії.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:01 Ответить
о, цап палиться) "вєнгрія")
показать весь комментарий
13.04.2026 07:19 Ответить
Надо создать парламентскую комисию , для расследования "творческого пути " путинской мышки , Орбана . Там не на одно пожизненное заключение.
показать весь комментарий
13.04.2026 06:09 Ответить
Хочеться зараз, зателефонувать Фіцо, і задать питання, зі старого анекдоту:
- Со, не дысысь? А как дысал, как дысал!...
показать весь комментарий
13.04.2026 06:28 Ответить
Почекаємо. Можливо, шило на мило. Одна справа триндіти перед виборами, і зовсім інша - в реальності. Як горОд?
показать весь комментарий
13.04.2026 07:05 Ответить
Питання не зрозумів...
показать весь комментарий
13.04.2026 07:17 Ответить
то цап. сам слабо розуміє, що каже. хромосоми дуже скрепні
показать весь комментарий
13.04.2026 07:20 Ответить
Заодно і Бабішу.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:15 Ответить
Ага... Вони тепер будуть "сидіть, як миші під віником...".
Мені цікаво інше - чи вистачить у Петера Мадяра волі, зайняться Орбаном, з кримінальної точки зору? Наприклад, розкрить секретні пункти договору з Росією, про будівництво АЕС, в Угорщині, чи причини висування підрозділів угорської армії, до українського кордону, 24 лютого 2022 року. Адже вони погнали туди не тільки понтонні парки, але й бронетанкові частини...
показать весь комментарий
13.04.2026 09:27 Ответить
А чому Трамп з Венсом та з Путіним і в Угорщині обісралися?
показать весь комментарий
13.04.2026 06:44 Ответить
А де вони ще не обісралися?
показать весь комментарий
13.04.2026 07:03 Ответить
Кандидат без школи квн та кварталу в наш час не мае шансів на перемогу
показать весь комментарий
13.04.2026 07:07 Ответить
путин привітав Орбана з поразкою
показать весь комментарий
13.04.2026 07:26 Ответить
Цікаво кому буде Трамп мстити за Орбана, Кубі?
показать весь комментарий
13.04.2026 07:28 Ответить
Мані
показать весь комментарий
13.04.2026 07:29 Ответить
З такою пікою як у Орбану йому ніхто і копійки не дасть, а ось Трамп ще той квнщик
показать весь комментарий
13.04.2026 07:34 Ответить
Угорщина знову стане сильним союзником у ЄС та НАТО - Мадяр
показать весь комментарий
13.04.2026 07:39 Ответить

Може бути... Але не точно
Усе в Божих руках
показать весь комментарий
13.04.2026 08:21 Ответить
Логічна евакуація на Ростов
Хоча чекісти можуть і переможця обнулити
Старичком чи альпінштоком
показать весь комментарий
13.04.2026 08:20 Ответить
Він має "запасний аеродром" в Підмосков'ї.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:13 Ответить
 
 