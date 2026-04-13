Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр после победы на парламентских выборах призвал правительство Виктора Орбана немедленно уйти в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на митинге сторонников на берегу Дуная.

По словам политика, предварительные результаты голосования свидетельствуют об убедительной победе его партии "Тиса", которая получает конституционное большинство в парламенте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мадьяр призвал правительство Орбана к отставке

Во время выступления перед сторонниками Мадяр заявил, что новая политическая сила получила мандат на глубокие изменения в стране. Он подчеркнул, что две трети мест в парламенте позволят провести масштабные реформы.

"Тиса и Венгрия выиграли выборы. С большим, огромным отрывом. У нас будет две трети в парламенте, и это позволит нам провести преобразования, которые будут мирными", - заявил он.

В то же время политик призвал действующее правительство не затягивать процесс передачи власти и как можно скорее уйти в отставку.

"Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство", - подчеркнул Мадьяр.

Он также обратился к представителям действующей власти с призывом согласовывать важные решения с новой командой до официального формирования правительства.

Конституционное большинство и передача власти

По предварительным данным, партия "Тиса" получает конституционное большинство в парламенте, что открывает возможность для кадровых изменений и реформирования государственной системы.

В то же время действующий премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение на выборах в Венгрии.

