Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр после победы на парламентских выборах призвал правительство Виктора Орбана немедленно уйти в отставку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на митинге сторонников на берегу Дуная.
По словам политика, предварительные результаты голосования свидетельствуют об убедительной победе его партии "Тиса", которая получает конституционное большинство в парламенте.
Во время выступления перед сторонниками Мадяр заявил, что новая политическая сила получила мандат на глубокие изменения в стране. Он подчеркнул, что две трети мест в парламенте позволят провести масштабные реформы.
"Тиса и Венгрия выиграли выборы. С большим, огромным отрывом. У нас будет две трети в парламенте, и это позволит нам провести преобразования, которые будут мирными", - заявил он.
В то же время политик призвал действующее правительство не затягивать процесс передачи власти и как можно скорее уйти в отставку.
"Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство", - подчеркнул Мадьяр.
Он также обратился к представителям действующей власти с призывом согласовывать важные решения с новой командой до официального формирования правительства.
По предварительным данным, партия "Тиса" получает конституционное большинство в парламенте, что открывает возможность для кадровых изменений и реформирования государственной системы.
В то же время действующий премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение на выборах в Венгрии.
Мадяр вихідець з тієї ж партії, що і Орбан.
А на тушку Трампа вже зачекалися демократи.
https://t.me/zakrytazona/2639 Володимир АРʼЄВ https://t.me/zakrytazona/2639 (увага на фотки під ссиллю):
Класичний приклад інформаційного лайна в ТГ-каналі, який працює на Банкову (гівно не згадуємо, не заслуговує). Розбираємо.
1) Береться гаряча тема і негативний персонаж (в даному випадку вибори в Угорщині і російська маріонетка Орбан, після того, як стало зрозуміло, що Орбан вщент програЄ);
2) Береться обʼєкт ІПСО, якого треба дискредитувати (Порошенко);
3) Поєднують їх через фото (якому років 10, це очевидно, на фото обидва ще без сивини, і Орбан на 2,5 роки старший за Порошенка) і пишуть брехливий текст про їхні звʼязки без жодних доказів чи посилань.
До речі, друге фото значно свіжіше і при наявності бажання там теж є привід для фантазій. Навіть без фантазій - можна згадати співпрацю очільників ОП і структур Орбана на російський нафті. Але ми не будемо уподоблятись офісу того персонажа, що з новішого фото.
Фейки від ОП - вони давно не працюють проти кого створені. А от джерело вивалюють в бруді.
- Со, не дысысь? А как дысал, как дысал!...
Мені цікаво інше - чи вистачить у Петера Мадяра волі, зайняться Орбаном, з кримінальної точки зору? Наприклад, розкрить секретні пункти договору з Росією, про будівництво АЕС, в Угорщині, чи причини висування підрозділів угорської армії, до українського кордону, 24 лютого 2022 року. Адже вони погнали туди не тільки понтонні парки, але й бронетанкові частини...
Може бути... Але не точно
Усе в Божих руках
Хоча чекісти можуть і переможця обнулити
Старичком чи альпінштоком