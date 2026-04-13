Мадяр закликав уряд Орбана піти у відставку після виборів
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах закликав уряд Віктора Орбана негайно скласти повноваження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі на мітингу прихильників на березі Дунаю.
За словами політика, попередні результати голосування свідчать про переконливу перемогу його партії "Тиса", яка отримує конституційну більшість у парламенті.
Мадяр закликав уряд Орбана до відставки
Під час виступу перед прихильниками Мадяр заявив, що нова політична сила отримала мандат на глибокі зміни в країні. Він наголосив, що дві третини місць у парламенті дозволять провести масштабні реформи.
"Тиса та Угорщина виграли вибори. З великим, величезним відривом. Ми будемо мати дві третини у парламенті, і це дозволить нам провести перетворення, яке буде мирним", — заявив він.
Водночас політик закликав чинний уряд не затягувати процес передачі влади та якнайшвидше піти у відставку.
"Я закликаю уряд до відставки. Нам потрібен перехідний уряд", — підкреслив Мадяр.
Він також звернувся до представників чинної влади із закликом узгоджувати важливі рішення з новою командою до офіційного формування уряду.
Конституційна більшість і передача влади
За попередніми даними, партія "Тиса" отримує конституційну більшість у парламенті, що відкриває можливість для кадрових змін і реформування державної системи.
Водночас чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан вже визнав поразку на виборах в Угорщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/zakrytazona/2639 Володимир АРʼЄВ https://t.me/zakrytazona/2639 (увага на фотки під ссиллю):
Класичний приклад інформаційного лайна в ТГ-каналі, який працює на Банкову (гівно не згадуємо, не заслуговує). Розбираємо.
1) Береться гаряча тема і негативний персонаж (в даному випадку вибори в Угорщині і російська маріонетка Орбан, після того, як стало зрозуміло, що Орбан вщент програЄ);
2) Береться обʼєкт ІПСО, якого треба дискредитувати (Порошенко);
3) Поєднують їх через фото (якому років 10, це очевидно, на фото обидва ще без сивини, і Орбан на 2,5 роки старший за Порошенка) і пишуть брехливий текст про їхні звʼязки без жодних доказів чи посилань.
До речі, друге фото значно свіжіше і при наявності бажання там теж є привід для фантазій. Навіть без фантазій - можна згадати співпрацю очільників ОП і структур Орбана на російський нафті. Але ми не будемо уподоблятись офісу того персонажа, що з новішого фото.
Фейки від ОП - вони давно не працюють проти кого створені. А от джерело вивалюють в бруді.