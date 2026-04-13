Мадяр закликав уряд Орбана піти у відставку після виборів

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах закликав уряд Віктора Орбана негайно скласти повноваження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі на мітингу прихильників на березі Дунаю.

За словами політика, попередні результати голосування свідчать про переконливу перемогу його партії "Тиса", яка отримує конституційну більшість у парламенті.

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Мадяр закликав уряд Орбана до відставки

Під час виступу перед прихильниками Мадяр заявив, що нова політична сила отримала мандат на глибокі зміни в країні. Він наголосив, що дві третини місць у парламенті дозволять провести масштабні реформи.

"Тиса та Угорщина виграли вибори. З великим, величезним відривом. Ми будемо мати дві третини у парламенті, і це дозволить нам провести перетворення, яке буде мирним", — заявив він.

Водночас політик закликав чинний уряд не затягувати процес передачі влади та якнайшвидше піти у відставку.

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"Я закликаю уряд до відставки. Нам потрібен перехідний уряд", — підкреслив Мадяр.

Він також звернувся до представників чинної влади із закликом узгоджувати важливі рішення з новою командою до офіційного формування уряду.

Конституційна більшість і передача влади

За попередніми даними, партія "Тиса" отримує конституційну більшість у парламенті, що відкриває можливість для кадрових змін і реформування державної системи.

Водночас чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан вже визнав поразку на виборах в Угорщині.

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