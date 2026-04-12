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Новини Вибори в Угорщині
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Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині

Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 12 квітня привітав лідера угорської опозиції Петера Мадяра та партію "Тиса" з перемогою на парламентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави української держави.

Зеленський наголосив на важливості конструктивного підходу в політиці та висловив готовність України до подальшого розвитку відносин з Угорщиною після виборів.

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Реакція Зеленського на результати виборів в Угорщині

Президент України підкреслив, що Київ зацікавлений у добросусідських відносинах з усіма європейськими державами та готовий до співпраці з новим політичним керівництвом Угорщини.

"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна прагне розвивати партнерство з Угорщиною в інтересах обох народів.

"Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими", — додав президент.

За словами Зеленського, мільйони європейців очікують стабільності, безпеки та спільного розвитку, тому Україна відкрита до діалогу та зустрічей із новою політичною командою в Угорщині.

Нагадаємо, раніше Петера Мадяра привітали з перемогою президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте: Вибори в Угорщині можуть змінити політику щодо України, - Reuters

 

Автор: 

Угорщина (3049) вибори (6804) Зеленський Володимир (28405) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+23
Дивлюсь виступ Мадяра у Будапешті. Площа скандує « РУСКІЕ ДОМОЙ»
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13.04.2026 00:00 Відповісти
+18
@ ****** дня:

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13.04.2026 00:04 Відповісти
+16
Зеленському достаньо щоб тривала війна, тоді він залишатиметься при владі без будь-яких реформ.
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13.04.2026 00:03 Відповісти

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