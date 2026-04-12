Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині
Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 12 квітня привітав лідера угорської опозиції Петера Мадяра та партію "Тиса" з перемогою на парламентських виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави української держави.
Зеленський наголосив на важливості конструктивного підходу в політиці та висловив готовність України до подальшого розвитку відносин з Угорщиною після виборів.
Реакція Зеленського на результати виборів в Угорщині
Президент України підкреслив, що Київ зацікавлений у добросусідських відносинах з усіма європейськими державами та готовий до співпраці з новим політичним керівництвом Угорщини.
"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", — заявив Зеленський.
Він також зазначив, що Україна прагне розвивати партнерство з Угорщиною в інтересах обох народів.
"Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими", — додав президент.
За словами Зеленського, мільйони європейців очікують стабільності, безпеки та спільного розвитку, тому Україна відкрита до діалогу та зустрічей із новою політичною командою в Угорщині.
Нагадаємо, раніше Петера Мадяра привітали з перемогою президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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