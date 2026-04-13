Зеленский поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии

Поздно вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра и партию "Тиса" с победой на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы украинского государства.

Зеленский подчеркнул важность конструктивного подхода в политике и выразил готовность Украины к дальнейшему развитию отношений с Венгрией после выборов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Зеленского на результаты выборов в Венгрии

Президент Украины подчеркнул, что Киев заинтересован в добрососедских отношениях со всеми европейскими государствами и готов к сотрудничеству с новым политическим руководством Венгрии.

"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина стремится развивать партнерство с Венгрией в интересах обоих народов.

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее", - добавил президент.

По словам Зеленского, миллионы европейцев ожидают стабильности, безопасности и совместного развития, поэтому Украина открыта для диалога и встреч с новой политической командой в Венгрии.

Напомним, ранее Петера Мадяра с победой поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте: Выборы в Венгрии могут изменить политику в отношении Украины, - Reuters