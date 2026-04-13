Зеленский поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии

Поздно вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра и партию "Тиса" с победой на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы украинского государства.

Зеленский подчеркнул важность конструктивного подхода в политике и выразил готовность Украины к дальнейшему развитию отношений с Венгрией после выборов.

Реакция Зеленского на результаты выборов в Венгрии

Президент Украины подчеркнул, что Киев заинтересован в добрососедских отношениях со всеми европейскими государствами и готов к сотрудничеству с новым политическим руководством Венгрии.

"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина стремится развивать партнерство с Венгрией в интересах обоих народов.

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее", - добавил президент.

По словам Зеленского, миллионы европейцев ожидают стабильности, безопасности и совместного развития, поэтому Украина открыта для диалога и встреч с новой политической командой в Венгрии.

Напомним, ранее Петера Мадяра с победой поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Топ комментарии
Дивлюсь виступ Мадяра у Будапешті. Площа скандує « РУСКІЕ ДОМОЙ»
13.04.2026 00:00 Ответить
13.04.2026 00:04 Ответить
Зеленский програв неймовірно. Тепер мусить робити реформи, бо вже не зіб'є на Орбана, що той не дає вступити в ЄС.
13.04.2026 00:01 Ответить
Дивлюсь виступ Мадяра у Будапешті. Площа скандує « РУСКІЕ ДОМОЙ»
13.04.2026 00:00 Ответить
Я був в Будапешті в 2002-му, там було рускіх дохрена.
13.04.2026 01:08 Ответить
Теж був у 2002. Мене вразила велика кількість курящих людей
13.04.2026 06:38 Ответить
А мене хороше пиво.
13.04.2026 09:14 Ответить
Рано радіти ... треба почекати, що скаже Мадяр про непрацюючу Дружбу ... щось мені підказує, що він буде прохати ЦАРЯ відновити постачання мацковитської нафти до Угорщини.. звісно, якщо ображене угорськими виборцями Путло Погане погодиться .
13.04.2026 06:53 Ответить
Додам ще - подивився на світлину ЦАРЯ ... якщо мене хтось з такою мармизою буде вітати, то доброго таке вітання не несе!
13.04.2026 06:57 Ответить
Зеленский програв неймовірно. Тепер мусить робити реформи, бо вже не зіб'є на Орбана, що той не дає вступити в ЄС.
13.04.2026 00:01
13.04.2026 00:01 Ответить
Зеленському достаньо щоб тривала війна, тоді він залишатиметься при владі без будь-яких реформ.
13.04.2026 00:03 Ответить
Там ще Фiцо залишився
13.04.2026 00:11 Ответить
Може дострілять ?
13.04.2026 00:16 Ответить
Зеленський з Мадяром висів цу Угорщині через кожні 500 метрів разом як Дружбани. Розвісив це Орбан. зі слова- жодних грошей Україні. Пика Зеленського реально у виборах ьУгорщини поприймала участі. І тут Україна винувата!
13.04.2026 00:20 Ответить
А хто сказав, що Мадяр буде іншої думки щодо вступу України у ЄС?
13.04.2026 00:26 Ответить
я
13.04.2026 00:27 Ответить
А ти хто? 😁
13.04.2026 00:31 Ответить
я той, навколо кого крутиться Земля.

хочеш, я тобі Малецького зміню обратно на усопших Крамара чи Ейснера ?

я можу
13.04.2026 01:32 Ответить
З такими настановами тобі краще до психіатра.
13.04.2026 01:34 Ответить
В Крюків ? Я там був. Лікарі від мене повтікали )))
13.04.2026 01:35 Ответить
Залишається тільки примусова ізоляція.
13.04.2026 01:43 Ответить
то без питань, якщо ізолятори не цінять себе )))
13.04.2026 01:46 Ответить
...колишня К.Лібкнехта, буд.110
13.04.2026 07:36 Ответить
нас на вашу планету прислали не для вирішення глобальних питань, а для облаштування локальних зон комфорту, які стануть прикладом для інших вас
13.04.2026 01:45 Ответить
Дружина Макрона із ваших рептилоїдів чи то фейк?
13.04.2026 04:32 Ответить
в неї діти є
13.04.2026 08:17 Ответить
з рептилоїдів ті, хто про неї пише
13.04.2026 08:22 Ответить
А Юрчика ( Єву) куди подіти?
13.04.2026 07:35 Ответить
Єва давно відійшов від справ.
13.04.2026 08:18 Ответить
сам Мадяр
а ти ХТО?
13.04.2026 00:37 Ответить
рускіє ідуть домой
13.04.2026 00:42 Ответить
Пеиер Мадяр відкрито заявляв, що не підтримує прискорену процедуру приєднання України до ЄС. Він вважає, що Україна має пройти повний шлях реформ, як і будь-яка інша країна-кандидат. На його думку, реальний вступ навряд чи можливий у найближчі десятиліття через економічні та безпекові виклики.
13.04.2026 00:53 Ответить
Буде бикувати і йому дадуть підсрачник. Керує Європа а не ті хто подачки отримує.
13.04.2026 01:11 Ответить
Це не питання подачок, а здоровий глузд та прагматизм.
Якщо що, то Мерц вважає так само. А Німеччина є стовпом ЄС.

На відміну від Петера Мадяра, Мерц є значно потужнішим союзником України, проте так само відкидає ідею швидкого або «автоматичного» вступу.
13.04.2026 01:18 Ответить
Хай роблять як хочуть, мене то не стосується.
13.04.2026 01:30 Ответить
цілком погоджуюсь. На фундаменті з гівна будинок не зробиш.
13.04.2026 01:49 Ответить
Що цікаво - Венс не допоміг, а якби приїхав Трамп, То Орбан втратив би ще більше голосів.
Не допомогло і махлювання з округами.

Згідно із угорською системою, більшість депутатів - 106 зі 199 - обираються в одномандатних округах за системою відносної більшості, тобто в однотурових виборах.

Специфіка угорської "мажоритарки" полягає у способі "нарізки" округів. Загальна закономірність - у провінційних, сільських округах, як правило, проживає менше виборців, ніж у тих, які розташовані в межах великих міст.

По факту це означає, що для отримання депутатського мандату кандидатові, який балотується у провінції, потрібно зібрати менше голосів, ніж тому, який балотується в місті. Тобто голос одного провінційного виборця у цій системі важить більше, ніж голос мешканця столиці, а саме жителі провінції найбільше підтримують "Фідес" Орбана.
13.04.2026 00:03 Ответить
radiosvoboda.org

Петер Мадяр - на відміну від Орбана - не вважає, що в Україні «чужа війна», що там, мовляв, важко розібратися, чия правда. Мадяр відвідав Київ у липні 2024-го - невдовзі після російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит». Він тоді привіз зібрану його партією гуманітарну допомогу.

Також він був на майдані Незалежності, а також біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору.

«Росія є агресором, а Україна має право захищати свою територію», - сказав тоді в Києві Петер Мадяр.

Він також піддав критиці часті зустрічі Віктора Орбана з путіним, назвавши їх «поїздками одного диктатора до іншого диктатора».

Тоді Мадяр також заявив, що цим візитом він довів «українським братам та угорцям в Україні», що вони можуть розраховувати на Угорщину.
13.04.2026 01:20 Ответить
Це те що яказав, Люба публічна підтримка від Трампа, це гарантована поразку на виборах будь де. Бо трумп заїбав всіх.
13.04.2026 08:13 Ответить
13.04.2026 00:04 Ответить
13.04.2026 00:11 Ответить
Під веселу пісеньку "Нас не догонят"
13.04.2026 00:29 Ответить
Це все добре, але де Сіярто? Цей щуряка повинен нести відповідальність за зраду.
13.04.2026 00:08 Ответить
А ось i ********!
13.04.2026 00:09 Ответить
Не псуй людям свято, бастардо))))
13.04.2026 00:10 Ответить
Мадяр запропонував презіленту подати в отставку, генпрокурору заняться предидущей власті.
Майдан скандує « віва Україна»
13.04.2026 00:13 Ответить
Слідуючий на чергу за орбаном, ішак всесвітній.
13.04.2026 00:13 Ответить
НІТ !!!

піпл має нажратись шашликів, замерзнути взимку до краю без води і тільки потім асазнать "Я прєкращу вайну"
13.04.2026 01:56 Ответить
Диктатор без виборів привітав з перемогою на виборах.
До тебе наркоман і Орбан Україні нічого не блочив.
13.04.2026 00:16 Ответить
Перша подорож буде до Польщі, друга до Німеччини , третя до Брюсселю
Зе запрошуй Мадяра і нових депутатів до України
13.04.2026 00:18 Ответить
То відмовиться Мадяр від російської нафти і від російського кредиту на будівництво другої черги атомної електростанції в Пакші , фундамент вже заливають (і паливо буде російським)?
13.04.2026 00:24 Ответить
За нафту дякуйте Ізраїлю.
А 90 мільярдів кредиту для України -це вже реальність.
13.04.2026 00:53 Ответить
не понимаю чего зеленский не проведет выборы в дие.
там же можно любой результат накрутить.
13.04.2026 00:53 Ответить
Научишься включать свой мозг, - поймёшь...
13.04.2026 01:37 Ответить
В тій Дії, результати можуть крутить будь-хто - росіянці, американці, іранці, колумбійці, цигани, сомалійці та багато, багато інших.
13.04.2026 06:58 Ответить
Попри всі зусилля ішака. Наступний Путєн.
13.04.2026 01:32 Ответить
А шо з шкреком будемо робити?
- на Фіці оженим!
Звісно, перша шлюбна ніч буде конякою лавроим
13.04.2026 02:19 Ответить
Готується освоювати 90 млрд від ЄС.
13.04.2026 05:24 Ответить
Ну нарешті! Нарешті Велика Перемога! Зеленскій переміг не тільки Путіна і Хаменеї, а ще і Орбана. Усі щасливі. В НАТО не вступеили, каву в Ялті не попили, так хоч Орбана пеермогли.
13.04.2026 06:13 Ответить
Тут, усе логічно. Трамп з Путіним обісралися і в Угорщині.
13.04.2026 06:52 Ответить
Найвеличніший знайде можливість нахамити новому уряду, щоб нам знову ставили палки в колеса
Наймудріший наш неодноразово плював у колодязь, з якого народ України п'є воду.
13.04.2026 07:02 Ответить
Коли злодюга вітає порядну людину - це нонсенс !!!
13.04.2026 07:12 Ответить
Твоя черга за орбаном , легітимне.
