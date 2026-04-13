Зеленский поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии
Поздно вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра и партию "Тиса" с победой на парламентских выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы украинского государства.
Зеленский подчеркнул важность конструктивного подхода в политике и выразил готовность Украины к дальнейшему развитию отношений с Венгрией после выборов.
Реакция Зеленского на результаты выборов в Венгрии
Президент Украины подчеркнул, что Киев заинтересован в добрососедских отношениях со всеми европейскими государствами и готов к сотрудничеству с новым политическим руководством Венгрии.
"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что Украина стремится развивать партнерство с Венгрией в интересах обоих народов.
"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее", - добавил президент.
По словам Зеленского, миллионы европейцев ожидают стабильности, безопасности и совместного развития, поэтому Украина открыта для диалога и встреч с новой политической командой в Венгрии.
Напомним, ранее Петера Мадяра с победой поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Якщо що, то Мерц вважає так само. А Німеччина є стовпом ЄС.
На відміну від Петера Мадяра, Мерц є значно потужнішим союзником України, проте так само відкидає ідею швидкого або «автоматичного» вступу.
Не допомогло і махлювання з округами.
Згідно із угорською системою, більшість депутатів - 106 зі 199 - обираються в одномандатних округах за системою відносної більшості, тобто в однотурових виборах.
Специфіка угорської "мажоритарки" полягає у способі "нарізки" округів. Загальна закономірність - у провінційних, сільських округах, як правило, проживає менше виборців, ніж у тих, які розташовані в межах великих міст.
По факту це означає, що для отримання депутатського мандату кандидатові, який балотується у провінції, потрібно зібрати менше голосів, ніж тому, який балотується в місті. Тобто голос одного провінційного виборця у цій системі важить більше, ніж голос мешканця столиці, а саме жителі провінції найбільше підтримують "Фідес" Орбана.
Петер Мадяр - на відміну від Орбана - не вважає, що в Україні «чужа війна», що там, мовляв, важко розібратися, чия правда. Мадяр відвідав Київ у липні 2024-го - невдовзі після російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит». Він тоді привіз зібрану його партією гуманітарну допомогу.
Також він був на майдані Незалежності, а також біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору.
«Росія є агресором, а Україна має право захищати свою територію», - сказав тоді в Києві Петер Мадяр.
Він також піддав критиці часті зустрічі Віктора Орбана з путіним, назвавши їх «поїздками одного диктатора до іншого диктатора».
Тоді Мадяр також заявив, що цим візитом він довів «українським братам та угорцям в Україні», що вони можуть розраховувати на Угорщину.
