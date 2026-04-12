Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты выборов в Венгрии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен первой отреагировала на предварительные результаты голосования, подчеркнув их значение для Европы.

"Европейское сердце в Венгрии сегодня бьется сильнее", — написала она в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Европейском Союзе внимательно следят за развитием политической ситуации в Венгрии.

Орбан признал поражение и поздравил оппозицию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о предварительном поражении своей политической силы и признал, что его партия "Фидес" не получит возможности формировать правительство.

"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и очевидны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу", — сказал Орбан.

О поздравлении со стороны Орбана также сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который обнародовал соответствующее заявление в Facebook.

После подсчета 66,69% бюллетеней партия "Тиса" должна получить 137 мест в парламенте, "Фидес" — 55.

