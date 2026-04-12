Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты выборов в Венгрии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен первой отреагировала на предварительные результаты голосования, подчеркнув их значение для Европы.
"Европейское сердце в Венгрии сегодня бьется сильнее", — написала она в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в Европейском Союзе внимательно следят за развитием политической ситуации в Венгрии.
Орбан признал поражение и поздравил оппозицию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о предварительном поражении своей политической силы и признал, что его партия "Фидес" не получит возможности формировать правительство.
"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и очевидны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу", — сказал Орбан.
О поздравлении со стороны Орбана также сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который обнародовал соответствующее заявление в Facebook.
- После подсчета 66,69% бюллетеней партия "Тиса" должна получить 137 мест в парламенте, "Фидес" — 55.
У Трампа, ще одна з «перемог», через 2-3 тижні…після 50 днів!!
Залишились дві купки поменше.
Зате - можна ось так: п'ятнадцять років у владі, і за один день - давай, до свіданія.
вон фашики из флагмана ес, германии, уже хотят северный поток восстанавливать чтобы качать газ.