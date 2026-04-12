Новости Выборы в Венгрии
Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты выборов в Венгрии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен первой отреагировала на предварительные результаты голосования, подчеркнув их значение для Европы. 

"Европейское сердце в Венгрии сегодня бьется сильнее", — написала она в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Европейском Союзе внимательно следят за развитием политической ситуации в Венгрии.

Орбан признал поражение и поздравил оппозицию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о предварительном поражении своей политической силы и признал, что его партия "Фидес" не получит возможности формировать правительство.

"Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и очевидны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу", — сказал Орбан.

О поздравлении со стороны Орбана также сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который обнародовал соответствующее заявление в Facebook.

  • После подсчета 66,69% бюллетеней партия "Тиса" должна получить 137 мест в парламенте, "Фидес" — 55.

У рудого павіана чергова перемога..
показать весь комментарий
12.04.2026 23:01 Ответить
На московії панічна діарея у ******, в ямі на валдаї!!!
У Трампа, ще одна з «перемог», через 2-3 тижні…після 50 днів!!
показать весь комментарий
12.04.2026 23:22 Ответить
Пох у пуйла залишились його Бабіш з Чехії і Фіцо з Словаччини щоб лобіювати його інтереси... проблема в ЄС не тільки в Орбані, а в системі управління, де пуйло маючи можливість купити дешевими енергоносіями одного з членів, може блокувати рішення більшості.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:04 Ответить
кОрбан був найбільшою какашкою.
Залишились дві купки поменше.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:07 Ответить
Лайно смердить незалежно від об'єму ((
показать весь комментарий
12.04.2026 23:11 Ответить
Але малий об'єм лише приліпає до підошв, коли у великому - можна втонути.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:12 Ответить
Для блокування рішень ЄС, виявляється, достатньо того, що до підошви прилипло і там смердить .
показать весь комментарий
12.04.2026 23:22 Ответить
Через всеосяжну толерантність навіть до того, що треба було б зішкребти паличкою і викинути куди подалі.
Зате - можна ось так: п'ятнадцять років у владі, і за один день - давай, до свіданія.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:28 Ответить
Трупу та Венсу поводили по губах. Мєлочь, а приємно))
показать весь комментарий
12.04.2026 23:07 Ответить
так проблема ес что там все заражено ху й ло деньгами.

вон фашики из флагмана ес, германии, уже хотят северный поток восстанавливать чтобы качать газ.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:09 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 23:17 Ответить
Тепер гроші, зброя як хлинуть з ЄС в Україну, а без жартів щось Орбан легко так відійшов 🤔. І чесно та щиро я не вірю, що ЄС не знайде причин для нас. Було б у них щире бажання можливість обійти фіцоорбанів знайшли б. А вони все торочать про післявоєнні відносини з московією.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:17 Ответить
Там ще ************ Фіца є, який зараз буде за двох жопу рвати
показать весь комментарий
12.04.2026 23:26 Ответить
Сумніваюсь, що залишився тільки Фіцо. А взагалі скоро вибори на виборах в ЄС, невідомо хто повилазить.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:29 Ответить
Далі чекаємо коли рижий американський півень також просере на виборах. Тільки тоді є шанс що в світі почне порядок відновлюватися
показать весь комментарий
12.04.2026 23:24 Ответить
15 полных лет у власти, фракция в парламенте приличная, своего не упустил. Но на двух хозяев всегда не угадаешь работаЯ. Торбан даже скорее рад этому.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:25 Ответить
Єврокомісія до ранку буде "бухати".
показать весь комментарий
12.04.2026 23:27 Ответить
Хоча б Фіцо не посипало....Черговий "тріумф" трампа!! Як би не він....розрив був би меншим,це точно!
показать весь комментарий
12.04.2026 23:35 Ответить
 
 