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Новини Вибори в Угорщині
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Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів в Угорщині

Урсула фон дер Ляйен про вибори в Угорщині

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн першою відреагувала на попередні результати голосування, підкресливши їх значення для Європи. 

"Європейське серце в Угорщині сьогодні б'ється сильніше", — написала вона у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За її словами, у Європейському Союзі уважно стежать за розвитком політичної ситуації в Угорщині.

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Орбан визнав поразку та привітав опозицію

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про попередню поразку своєї політичної сили та визнав, що його партія "Фідес" не отримує можливості формувати уряд.

"Результати виборів, хоча і не остаточні, але зрозумілі та очевидні. Відповідальність і можливість керувати країною нам не дісталися. Я привітав партію-переможницю", — сказав Орбан.

Про привітання з боку Орбана також повідомив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який оприлюднив відповідну заяву у Facebook.

  • Після обробки 66,69% бюлетенів партія "Тиса" має отримати 137 місць в парламенті, "Фідес" - 55.

Читайте: Трамп заявив про готовність інвестувати в "майбутнє процвітання Угорщини" за умови подальшого лідерства Орбана

Автор: 

Угорщина (3049) Євросоюз (15424) Орбан Віктор (953) фон дер Ляєн Урсула (1020) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+24
У рудого павіана чергова перемога..
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12.04.2026 23:01 Відповісти
+16
кОрбан був найбільшою какашкою.
Залишились дві купки поменше.
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12.04.2026 23:07 Відповісти
+14
Трупу та Венсу поводили по губах. Мєлочь, а приємно))
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12.04.2026 23:07 Відповісти

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