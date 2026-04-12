Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів в Угорщині
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн першою відреагувала на попередні результати голосування, підкресливши їх значення для Європи.
"Європейське серце в Угорщині сьогодні б'ється сильніше", — написала вона у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, у Європейському Союзі уважно стежать за розвитком політичної ситуації в Угорщині.
Орбан визнав поразку та привітав опозицію
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про попередню поразку своєї політичної сили та визнав, що його партія "Фідес" не отримує можливості формувати уряд.
"Результати виборів, хоча і не остаточні, але зрозумілі та очевидні. Відповідальність і можливість керувати країною нам не дісталися. Я привітав партію-переможницю", — сказав Орбан.
Про привітання з боку Орбана також повідомив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який оприлюднив відповідну заяву у Facebook.
- Після обробки 66,69% бюлетенів партія "Тиса" має отримати 137 місць в парламенті, "Фідес" - 55.
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