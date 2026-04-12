Макрон поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии

Макрон о выборах в Венгрии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с лидером венгерской оппозиции Петером Мадяром и поздравил его с победой на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал после разговора с венгерским политиком.

Французский лидер подчеркнул важность демократического выбора венгров для всей Европы.

Реакция Макрона на результаты выборов в Венгрии

"Я только что поговорил с Петером Мадяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии!", — написал Макрон.

Французский лидер также подчеркнул, что результаты выборов имеют значение не только для Венгрии, но и для всего Европейского Союза. Он отметил, что Европа поддерживает демократическое участие граждан и общие ценности.

"Франция приветствует победу демократического участия, приверженность венгерского народа ценностям Европейского Союза и место Венгрии в Европе. Давайте вместе продвигать более суверенную Европу ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии", — добавил Макрон.

В Венгрии продолжается подсчет голосов

На 23:01 Избирательная комиссия Венгрии обработала 77,45% бюллетеней. Согласно результатам, партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Еще 7 мест — у партии "Наша родина"

На предварительные результаты голосования в Венгрии ранее отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Европейское сердце в Венгрии сегодня бьется сильнее", — написала она в соцсетях.

Венгрия выборы Макрон Эмманюэль
+6
Макрон молодець 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
12.04.2026 23:23 Ответить
+2
а скільки голосів набрав Зеленський , його рекламою вся Мадярщина заклеєна ?
показать весь комментарий
12.04.2026 23:30 Ответить
+1
87,82%
138/54
І розрив вже навіть по спискам.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:33 Ответить
Макрон молодець 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
12.04.2026 23:23 Ответить
а скільки голосів набрав Зеленський , його рекламою вся Мадярщина заклеєна ?
показать весь комментарий
12.04.2026 23:30 Ответить
Походу, до Мадяра відійшли.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:34 Ответить
Коли трампон привiтає?🔥
показать весь комментарий
12.04.2026 23:32 Ответить
87,82%
138/54
І розрив вже навіть по спискам.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:33 Ответить
А Зеленський - мовчить? До завершення доби - півгодини!!!
показать весь комментарий
12.04.2026 23:33 Ответить
Зеленський програв , а яка була реклама по всій Мадярщині !
показать весь комментарий
12.04.2026 23:37 Ответить
Хто посміє його звинуватити? Він зробив все що міг.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:40 Ответить
А трампа хто будет поздравлять?
показать весь комментарий
12.04.2026 23:35 Ответить
а *****? а трамп? тексти їм ще не підібрали? ))
показать весь комментарий
12.04.2026 23:37 Ответить
У Франції та сама проблема. Макрон вже балотуватись не буде, а прокацапська сила має велику популярність.
показать весь комментарий
12.04.2026 23:38 Ответить
Центрист центриста видит издалека
показать весь комментарий
12.04.2026 23:43 Ответить
 
 