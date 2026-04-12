Макрон поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с лидером венгерской оппозиции Петером Мадяром и поздравил его с победой на парламентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал после разговора с венгерским политиком.

Французский лидер подчеркнул важность демократического выбора венгров для всей Европы.

Реакция Макрона на результаты выборов в Венгрии

"Я только что поговорил с Петером Мадяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии!", — написал Макрон.

Французский лидер также подчеркнул, что результаты выборов имеют значение не только для Венгрии, но и для всего Европейского Союза. Он отметил, что Европа поддерживает демократическое участие граждан и общие ценности.

"Франция приветствует победу демократического участия, приверженность венгерского народа ценностям Европейского Союза и место Венгрии в Европе. Давайте вместе продвигать более суверенную Европу ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии", — добавил Макрон.

В Венгрии продолжается подсчет голосов

На 23:01 Избирательная комиссия Венгрии обработала 77,45% бюллетеней. Согласно результатам, партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Еще 7 мест — у партии "Наша родина"

На предварительные результаты голосования в Венгрии ранее отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Европейское сердце в Венгрии сегодня бьется сильнее", — написала она в соцсетях.