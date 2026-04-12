Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з лідером угорської опозиції Петером Мадяром та привітав його з перемогою на парламентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Макрон написав після контакту з угорським політиком.

Французький глава наголосив на важливості демократичного вибору угорців для всієї Європи.

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Реакція Макрона на результати виборів в Угорщині

"Я щойно провів розмову з Петером Мадяром, щоб привітати його з перемогою в Угорщині!", – написав Макрон.

Французький лідер також підкреслив, що результати виборів мають значення не лише для Угорщини, а й для всього Європейського Союзу. Він зазначив, що Європа підтримує демократичну участь громадян та спільні цінності.

"Франція вітає перемогу демократичної участі, прихильність угорського народу до цінностей Європейського Союзу та місця Угорщини в Європі. Разом просуваймо більш суверенну Європу заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та нашої демократії", – додав Макрон.

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В Угорщині триває підрахунок голосів

На 23:01 Виборча комісія Угорщини опрацювала 77,45% бюлетенів. Згідно із результатами, партія "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а "Фідес" - 54. Ще 7 місць партія - "Наша батьківщина"

На попередні результати голосування в Угорщині раніше відреагувала Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Європейське серце в Угорщині сьогодні б'ється сильніше", — написала вона у соцмережах.